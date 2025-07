El yiddish en la narrativa de la Guerra Civil Española

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En julio de 1936, un grupo de generales españoles dio un golpe de estado contra el gobierno democráticamente elegido de España. La consiguiente guerra civil, que duró hasta 1939, vería la derrota del gobierno republicano, la victoria de las fuerzas fascistas de Francisco Franco y la muerte de cientos de miles de soldados y civiles españoles. Para muchos historiadores, fue la Guerra Civil Española y la incapacidad de otras democracias para defender al gobierno del país lo que sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Para los judíos, miles de los cuales sirvieron en las Brigadas Internacionales del gobierno, fue una lucha existencial contra las fuerzas fascistas que se apoderaban de Europa. Entre estos judíos había muchos hablantes de yidis, que sirvieron tanto como soldados como periodistas y corresponsales de guerra para la prensa yidis. Incluso hoy, sus escritos y despachos constituyen una valiosa fuente histórica sobre esta guerra crucial.

1. Banderas ensangrentadas

La escritura yiddish sobre la guerra no se limitó al periodismo, la historia o las memorias. De hecho, uno de los primeros libros en yiddish publicados sobre la guerra fue un volumen de poesía titulado Fonen in blut: shpanye 1936 (Banderas ensangrentadas, España, 1936).

Escrito por Jacob Glantz y publicado en México, los poemas narran la historia de la guerra desde la perspectiva de un judío residente en el extranjero.

Otro volumen, escrito por Aaron Kurtz y publicado en 1938 en Nueva York, se titula No pasaran y recopila canciones y poemas sobre los combatientes españoles en el frente.

2. Viaje a través de la Guerra Civil Española

La voz yiddish más prominente que emergió de la Guerra Civil Española fue la de S. L. Shneiderman, a veces apodado el “primer reportero de guerra yidis”. Su libro, “Krig in spain: hinterland” (traducido al inglés por Deborah A. Green para White Goat Press como “Journey Through The Spanish Civil War”), lo muestra viajando por todo el país, entrevistando a todo tipo de personas, desde funcionarios gubernamentales hasta sacerdotes católicos y gente común. Si bien se han publicado muchos libros sobre la guerra, el relato de Shneiderman ofrece una valiosa perspectiva desde una perspectiva judía única. La Guerra Civil Española contada a los judíos por el corresponsal polaco Samuel L. Shneiderman.

Las crónicas de Shneiderman no son textos exaltados y grandilocuentes, más bien parece que el polaco se propone describir y analizar, para su comunidad judía, los acontecimientos que sacuden España y trata de explicarlos en su complejidad y apelando a todo tipo de protagonistas.

3. Cartas desde el Frente

Aunque Shneiderman fue el periodista yiddish más destacado de España, no fue el único ni el único escritor yiddish que produjo materiales de primera mano.

El libro de Efraim Wozak, Zikhroynes fun a botvinist (Memorias de un botwinista), incluye cartas de combatientes judíos que lucharon contra los fascistas en España y luego contra los nazis tras la derrota de la guerra española.

Los alemanes capturaron y asesinaron a estos hombres, pero a cada uno se le permitió escribir una carta a casa antes de morir. Si bien cada uno declara su amor a su esposa o amante e hijos, también menciona su lealtad a la causa antifascista.

Lea una selección of cartas de Memories of a Botwinist traducidas por Deborah A. Green

4. La historia de una guerra

Se han escrito numerosas obras históricas en inglés, español y otros idiomas sobre la Guerra Civil Española. También se han publicado algunas en yiddish, generalmente centradas en la participación judía en el conflicto.

Una de ellas es Yidn in shpanishn krig (Judíos en la Guerra Civil Española), del combatiente de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial David Diamant, publicada en París en 1967. Otra es Yidn in shpanishn birgerkrig (Judíos en la Guerra Civil Española), escrita por el combatiente de las Brigadas Internacionales Benjamin Lubelskil y publicada en Avhed en 1984.

5. Impresión de por vida

Para muchas personas que vivieron la Guerra Civil Española, el conflicto y sus políticas dejaron una huella imborrable, incluso si eran demasiado jóvenes para ir a luchar. En una entrevista de historia oral, el organizador sindical Philip Reinish habla de los destacados activistas laborales que conoció, muchos de los cuales eran miembros de la Brigada Abraham Lincoln estadounidense. En otra entrevista, el activista por la justicia social Jacob Schlitt recuerda cómo su primera experiencia de activismo fue recaudar dinero para los lealistas españoles cuando era niño.