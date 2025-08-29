Elias, Oratorio de Mendelssohn

El oratorio Elijah de Mendelssohn narra la vida del profeta bíblico Elías, centrándose en su lucha contra el culto al falso dios Baal, el final de una sequía y su ascensión al cielo. El oratorio se basa en pasajes de los libros de los Reyes del Antiguo Testamento y combina recitativos, arias y coros para contar la dramática historia del profeta, incluyendo su desesperación, su encuentro con Dios en una “voz apacible” y la victoria final sobre los idólatras.

Jean-Sébastien Vallée, chef/conductor
McGill Symphony Orchestra – Alexis Hauser, directeur artistique / artistic director
Schulich Singers – Jean-Sébastien Vallée, directeur artistique / artistic director
McGill Concert Choir – Jean-Sébastien Vallée, directeur artistique / artistic director
University Chorus – Jean-Sébastien Vallée, directeur artistique / artistic director


Recorded on Saturday, April 7, 2018 at Église Sainte-Jean-Baptiste, Montreal.

