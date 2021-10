El empresario Elisha Wiesel, hijo del sobreviviente del Holocausto, activista de derechos humanos y premio Nobel Elie Wiesel, hablando en la Catedral Nacional de Washington el 12 de octubre de 2021 Fuente: Captura de pantalla.

El fallecido sobreviviente del Holocausto, activista de derechos humanos y premio Nobel Elie Wiesel se convirtió en el primer judío moderno en tener un busto de su rostro esculpido en la mampostería del Porche de Derechos Humanos de la Catedral Nacional de Washington el 12 de octubre, la última en instalarse entre cuatro luminarias como la Madre Teresa y Rosa Parks.

Una pequeña audiencia, sólo por invitación, asistió a una ceremonia de inauguración que duró más de dos horas, donde Wiesel fue elogiado por personas distinguidas como la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright; el historiador John Meacham; El rabino Irving “Yitz” Greenberg, ex presidente del Consejo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos; Sara Bloomfield, directora del Museo y Memorial del Holocausto de Estados Unidos; Mehnaz Afridi, director del Centro de educación interreligiosa sobre el Holocausto, el genocidio y las religiones; Wai Wai Nu, fundadora de Women’s Peace Network; y el rabino David Saperstein, ex embajador general para la libertad religiosa internacional.

El reverendo Randolph Hollerith, decano de la catedral, dijo que el busto de Wiesel fue agregado debido a su fe judía y no a pesar de ella.

“Su activismo global estaba arraigado y alimentado por su creencia en un Dios justo y misericordioso”, dijo Hollerith.

El último orador del evento fue el único hijo de Wiesel, Elisha Wiesel, quien agradeció a la catedral por el honor y por reconocer a su padre como un judío observante, e incluso introdujo una mancha en el busto para abordar las preocupaciones bíblicas contra las imágenes esculpidas.

El discurso de Wiesel se centró en el judaísmo de su padre, así como en el apoyo al Estado de Israel, al que vinculó inextricablemente. En su discurso, Wiesel, de 49 años, hizo preguntas a su padre, fallecido en 2016, que iluminaban esas creencias menos consideradas por el mundo secular.

“Hoy en día, se te reconoce por hablar en contra del silencio, pero a veces, veo a la gente citar tu amonestación contra el silencio como una excusa para gritar a los demás con desprecio, justicia propia e ira. Nunca humillaste, ridiculizaste o gritaste ”, dijo Wiesel. “Pero lo más difícil para mí es ver a los que leen tus libros llorar por los judíos muertos, citar tus protestas contra la injusticia y luego condenar en los términos más implacables a los 6 millones de judíos que viven en Israel y que se niegan a depender nunca más del mundo para rescatarlos.

“Ya no son apátridas e indefensos, estos judíos, mis hermanos y hermanas, enfrentan circunstancias difíciles y, a veces, elecciones imposibles. Por esto, la élite de Estados Unidos los mantiene en un estándar diferente al de cualquier otra nación en la tierra «.

Wiesel, un exitoso hombre de negocios que en los últimos años ha hecho campaña contra el antisemitismo y el antisionismo, habló con JNS por teléfono el martes sobre la experiencia, así como sobre temas actuales con el antisemitismo y la unidad judía.

La entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

P: ¿Cómo se siente acerca que su padre sea honrado de esa manera, siendo el primer judío moderno en la catedral?

R: Es una profunda medida de respeto, ¿Verdad? Para mí, la catedral me fue presentada como una institución plurirreligiosa. Sé que eso no es 100 % correcto porque es principalmente episcopal. Pero lo que en última instancia realmente me conmovió fue que es una institución estadounidense, y mi padre era un ciudadano apasionadamente leal y ferviente.

Podría contarte algunas de las conversaciones que he tenido con él. Puede que te sorprenda la posición que asumió en algunas cosas, pero era un estadounidense muy orgulloso.

Hay que recordar que este país le ofreció la ciudadanía cuando nadie más lo había hecho.

Cuando llegó, todavía tenía una visa de periodista y había tenido un accidente de tráfico muy grave, y creo que le preocupaba haber perdido la oportunidad de renovar su visa. Fue a la oficina de aduanas y le dijeron: “Sabes, no tienes que renovar tu visa. Podrías convertirte en ciudadano «.

Ahora, imagina que eso está sucediendo en esta época. Pero ese fue un momento muy poderoso para mi padre. Realmente apreciaba ser estadounidense.

Así que tenerlo consagrado en una institución estadounidense tan poderosa es bastante significativo.

P: La mayoría de las personas en su lugar probablemente habrían hablado sobre lo que su padre presenció y sus logros, pero eligió hacer preguntas a su padre y a la sociedad, lo cual fue una toma muy interesante, y luego también vinculó el trabajo de su padre más cerca del problema de Israel, cuando algunas personas los mantienen separados para tal ocasión. ¿Por qué decidiste hacer eso?

R: Quería proporcionar algo de equilibrio. Sabes, una de las cosas que más me preocupaba es este concepto que otros contarán la historia de mi padre y quién era. Pero sé lo que era más importante para mi padre, porque me lo decía con regularidad, y eso era ser un buen judío. Y para él, ser un buen judío, era lo último que había que desempacar. Había tantas piezas en eso.

Para él, ser un buen judío significaba ser un judío observante. Para él, ser un buen judío significaba estar conectado con Israel y con el pueblo judío y con los judíos de todo el mundo, sean cuales sean sus necesidades. Y para él, ser un buen judío significaba ser una buena persona y ser un activista, y defender a otras personas y transmitir los valores que derivaba de su fe. Sabes, mi sensación fue que estamos en un momento de la historia de Estados Unidos en el que mi padre es recordado principalmente solo por un tercio (de lo que era).

Creo que mi padre es recordado por sus logros en el escenario diplomático, por haber sido un activista de derechos humanos. Y son realmente solo aquellos que lo conocieron o que lo leyeron atentamente o escucharon sus conferencias, los que reconocen que una parte profunda de la identidad de mi padre estaba envuelta en ser judío con todo lo que significaba: el sionismo, el Yiddishkeit, todo eso.

Si todos los demás oradores se hubieran reunido y hubieran hablado de mi padre como judío, lo habría equilibrado hablando de mi padre como un activista mundial de derechos humanos. Pero tenía la sensación que la forma en que se estaba construyendo el programa iba a ser sobre mi padre como universalista, y por eso sentí que yo debia inyectar esa postura particular.

P: Tengo entendido que ahora está dedicando gran parte de su tiempo a tratar de sacar a la política de la discusión sobre el antisemitismo, ¿Es correcto?

R: No sé si se puede sacar la política de la discusión. Creo que es más una cuestión de reconocer que existe en todos los ámbitos de la arena política.

P: ¿Cree que la polarización de hoy es la peor que ha visto?

R: Sí, pero soy mayor de lo que era, así que probablemente noto más cosas. Estoy más sensibilizado a eso. Quiero decir, estoy seguro de que hubo momentos muy difíciles para nosotros durante mi vida, que simplemente no aprecié tanto. Pero sí, se siente muy mal ahora. Y creo que puede sentirse particularmente mal porque corremos el riesgo de perder a mucha de nuestra propia gente.

Si miras algunas de las encuestas, está claro que no estamos haciendo un gran trabajo con nuestra próxima generación de judíos estadounidenses, consiguiendo que comprendan cosas muy básicas.

Olvídese del artículo sobre educación sobre el Holocausto: el hecho de que tantos estadounidenses no sepan qué fue Auschwitz. Pero con palabras sobre la identidad judía entre los judíos, salen estas encuestas que sugieren que hay demasiados judíos que estarían de acuerdo con la afirmación que Israel no debería existir, que estarían de acuerdo con la afirmación que Israel es culpable de genocidio. Así que de alguna manera me parece peor ahora que incluso hemos perdido un poco la trama con algunos de nuestra propia gente.

RESPUESTA: ¿Le preocupa este abrazo, especialmente entre algunos demócratas y muchos jóvenes progresistas, de llamar a Israel un estado de apartheid?

P: Por supuesto, estoy preocupado, y es una lástima porque creo que si miras el activismo judío durante el siglo pasado en este país, gran parte de él se ha alineado con los ideales progresistas. Y el pensamiento con el que estamos de acuerdo, ya sea la importancia de los derechos de voto, la importancia del género o la igualdad, o que la comunidad LGBTQ no se sienta perseguida, sea cual sea el problema en el que los judíos, en general, han estado el lado correcto de estas cosas.

Y luego descubrir que dentro de estas comunidades, este odio puede afianzarse. Creo que en realidad hay dos partes: una es que definitivamente hay actores conscientes que buscan sembrar mentiras y odio entre personas que son muy impresionables y muy apasionadas.

Y luego creo que hay bastante ignorancia. Nos hemos vuelto intelectualmente perezosos como país, e Israel-Palestina es difícil, entonces, ¿Quién quiere sentarse allí y hacer el trabajo para comprender la verdad de lo que significa que Israel ha tenido que librar guerras defensivas?

P: Me acaba de decir que es imposible despolitizar este tema, entonces, ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cuáles son sus sugerencias para atacar el antisemitismo y el sentimiento antiisraelí?

R: Creo que tenemos que hacer lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, que es decirlo cuando lo veamos. Pero también tenemos que no rendirnos y ceder territorio. Sabes, podría ser muy tentador, particularmente en el lado más progresista de la política, decir: “Esto se siente como una traición. ¿Sabes que? No vamos a involucrarnos más en estas causas «. Pero creo que eso es un error, y creo que la credibilidad que ganamos, legítimamente, al estar allí para las causas más importantes en este país, con el tiempo mostrará a nuestros aliados en lugar de decirles que nuestros valores realmente están sincronizados.

Por eso creo firmemente que no podemos ceder el territorio progresista. Aquellos de nosotros que creemos en algunas de estas causas tan importantes debemos seguir defendiéndolas y hacerlo como sionistas. Y no necesitamos golpearlos en la cabeza con eso, pero la gente debe entender que no vamos a ser excluidos de ninguna parte de la esfera política en la que sentimos que queremos operar.

PREGUNTA: El antisemitismo ha existido durante miles de años y en todas las culturas, ya sea que la gente viviera además de los judíos o no. Asumo que el problema de deshacerse totalmente del antisemitismo no es posible. ¿De qué otra manera podríamos abordar el problema si no podemos erradicarlo por completo?

R: Hay todo tipo de esferas en las que se puede operar. En el ámbito político, lo que dije antes, tenemos que ser fieles a nuestros valores y defender las causas en las que creemos y, en última instancia, nuestros aliados verán que estamos mostrando, no contando.

Pero también creo que es cierto en el ámbito personal. Y ya sabes, es interesante, voces tan diversas como el movimiento Chabad-Lubavitch y la ex editora y columnista del New York Times, Bari Weiss hablan de esto, de lo importante que es ser pro-semita. La mejor manera de no ser anti-antisemita es ser pro-semita. Y eso significa que si estás formando una familia, críalos un poco más judíos de lo que lo harías de otra manera. Si no celebra la cena de Shabat, mantenga la cena de Shabat. Si no ha estado en la sinagoga en mucho tiempo, vaya a la sinagoga. Hable de Israel en la mesa del comedor. Conéctese con un miembro de la familia en Israel o programe un viaje una vez que el COVID lo permita.

Creo que hay mucha verdad en que la mejor manera de luchar contra la oscuridad es simplemente ser la luz. Y hay tanto en nuestra tradición y en nuestra condición de pueblo que apreciar y explorar, que creo que una vez que la gente comienza un poco por ese camino, se convierte en un camino más fácil de recorrer.

P: ¿Cree que es posible erradicarlo? ¿Cuál es su objetivo final?

R: Hay un comentario que dice: «Esaú odia a Jacob». Y así es. No sé si alguna vez podrás borrarlo por completo. Pero no sé si debamos borrarlo por completo. Necesitamos borrarlo lo suficiente como para que no nos impida vivir las vidas que queremos llevar y, gracias a Dios, ahora tenemos un Estado de Israel donde el pueblo judío tiene un punto de seguridad que no hemos tenido en 2.000 años. Así que creo que la expectativa de que lo eliminemos por completo es demasiado idealista.