Diario Judío México - Veo interés internacional en la defensa del Pueblo Palestino, un pueblo perseguido y discriminado como pocos. Y decidí que la lucha por sus derechos puede ser uno de mis objetivos, siempre y cuando los otros defensores del amplio derecho a los Palestinos respalden lo que sigue.

UNRWA (organismo de las Naciones Unidas), en su último censo (2014) apunta a 452.669 Palestinos en el Líbano. Han estado allí durante 72 años y hasta el día de hoy NINGUNO ha recibido derechos de ciudadanía, no pueden votar ni ser votados. Como no tienen una tarjeta de identidad (negada por el gobierno), no tienen derecho a la propiedad y tienen estrictamente prohibido ejercer muchas profesiones. Y 340,000 de ellos tienen prohibido ejercer cualquier profesión.

Hacemos un llamado a los mexicanos para ayudar a los Palestinos: escribir a la Embajada del Líbano. ¡Firmaré la carta!

En Siria, había 528.616 palestinos (2011). Algunos de ellos huyeron durante los años de la Guerra Civil y se cree que hoy tienen alrededor de 450,000 (sin datos oficiales). La Guerra Civil desplazó a 175,000 de ellos a otras regiones de Siria, convirtiéndolos en “Refugiados por segunda vez”. ¿Nos ocupamos de sus intereses? La ONU dice que casi el 65% de ellos sufren de desnutrición, el 35% de los niños no tienen escuela. Sin embargo …

En Siria, a diferencia del Líbano, pueden trabajar, ser dueños de negocios, ir a la universidad. Pero solo pueden tener una propiedad y se les prohíbe tener tierras agrícolas. ¿Cómo ven los defensores del pueblo palestino este tema?

El problema palestino es más dramático en Arabia Saudita.

Se estima que 240,000 Palestinos viven allí. No pueden tener ni siquiera solicitar la ciudadanía Saudita, ya que las instrucciones de la Liga Árabe impiden que los Estados Árabes les otorguen la ciudadanía. Los Palestinos son el único grupo extranjero que no puede beneficiarse de una ley de 2004 aprobada por el Consejo de Ministros de Arabia Saudita, que permite a los expatriados de todas las nacionalidades que residen en el reino durante diez años solicitar la ciudadanía. ¡72 años en el limbo!

Hay 92.612 palestinos en Iraq. La mayoría estaban subempleados debido a la larga guerra interna. Alrededor de 14,000 se han refugiado en el extranjero, principalmente en Australia, Estados Unidos, Canadá, India. El resto sufre discriminación, viviendo principalmente en vecindarios extremadamente pobres o campamentos de refugiados. Po los Palestinos: escriban a la Embajada y censuren a Iraq. Yo apoyo.

Finalmente, hay aproximadamente 1,500,000 Palestinos viviendo en Israel. Todos, sin una sola excepción, disfrutan de la ciudadanía plena. Tienen 4 partidos políticos en el Parlamento israelí, con 15 diputados. Otros 5 diputados Palestinos también están en el Parlamento pero como miembros de partidos de mayoría Judía.

Todos los Palestinos en Israel tienen derecho a la propiedad, estudio, votación, jubilación, trabajo, asistencia social y un pasaporte.

No hay una rama de actividad donde no estén presentes: en construcción, transporte, salud, comercio, industria, tribunales de justicia, universidades, institutos de investigación, empresas de alta tecnología, bibliotecas, cine y televisión, en el ejército, en la policía.

¿Los defensores de los Palestinos exigirán que los países Árabes les otorguen los mismos derechos que Israel les otorga?

Si te comprometes a exigir el mismo trato que ellos hacen en Israel, cuenta conmigo. Seré un gran promotor de tu proyecto.