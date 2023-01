En Estados Unidos, los judíos se han consolidado como los guardianes de la libertad y democracia. Esta es nuestra historia y como el Yiddish formó y reforzó el idioma de la democracia

Desde la fundación de los Estados Unidos, los judíos estadounidenses han desarrollado un movimiento influyente que llamo el “ Nuevo Pacto ”: la responsabilidad de trabajar para renovar la historia estadounidense como parte de un proyecto continuo para profundizar y expandir la democracia para un número cada vez mayor de personas. gente de todas partes. Como en la canción hebrea L’dor V’dor, de generación en generación, estos judíos se comprometieron a propagar una narrativa estadounidense que expresa los ideales y valores de una democracia liberal vital. Desde los primeros escritores sobre la experiencia de los inmigrantes hasta los líderes políticos actuales y los defensores de la batalla contra el autoritarismo, los judíos del Nuevo Pacto han persistido en proclamar la base ética y moral de la historia estadounidense. Con el fervor de los Jeremías estadounidenses modernos, han instituido una retórica de democracia liberal que obliga a defender, mantener y promover las exigencias éticas y morales de la narrativa misma. Hoy en el movimiento del Nuevo Pacto, escritores, artistas, intelectuales públicos, líderes cívicos, figuras políticas, personalidades del cine y los medios.

Históricamente, para muchos judíos que sostuvieron el Nuevo Pacto, la respuesta al antisemitismo, incluso en Estados Unidos, ha sido Estados Unidos. La pasión del Nuevo Pacto por una cultura democrática de justicia, igualdad, libertad, inclusión y equidad surgió de una larga historia para los judíos de ver a Estados Unidos como un refugio seguro contra el odio y la opresión. En lugar de retroceder ante paroxismos de antisemitismo como el asesinato de judíos en la Congregación del Árbol de la Vida en Pittsburgh y los nocivos desvaríos de Kanye West, muchos judíos de hoy han respondido con un compromiso despierto para defender y promover la democracia liberal. El aumento de la violencia contra los judíos en Estados Unidos y en otros lugaresdebe impulsar la renovación del compromiso histórico de los judíos de mantener una democracia estadounidense vital, no solo para los judíos y otras minorías, sino para todos los estadounidenses y para el mundo.

George Washington fue pionero en la lucha por los derechos humanos cuando elogió al Ejército Continental el 18 de abril de 1783 por haber “ayudado a proteger los derechos de la naturaleza humana y establecido un asilo para los pobres y oprimidos de todas las naciones y religiones”. Washington hizo su posición sobre los derechos humanos específica para los judíos en su cartad el 17 de agosto de 1790, a la Sinagoga Touro en Newport, Rhode Island, declarando que “el Gobierno de los Estados Unidos, que no sanciona el fanatismo, ni ayuda a la persecución, sólo requiere que aquellos que viven bajo su protección sean degradados [ comportarse] como buenos ciudadanos, prestándole en toda ocasión su eficaz apoyo”. Para Washington, nadie en Estados Unidos debería tener “miedo” de ser “del Linaje de Abraham” porque “Todos poseen la misma libertad de conciencia e inmunidades de ciudadanía”. La defensa de Washington por los judíos claramente contrasta dolorosamente con su notoria posición como principal propietario de esclavos.

Estados Unidos fue un faro de esperanza y cambio para los judíos un siglo antes de que Washington asegurara a los judíos de Newport que podían disfrutar de “sus derechos naturales inherentes” en esta nueva nación. Los primeros colonos judíos en lo que sería Estados Unidos llegaron en 1654 a lo que ahora es Nueva York desde Brasil, donde eran descendientes de judíos expulsados ​​de España y Portugal en 1492 y 1496. En los años siguientes, los judíos invirtieron en la idea de Estados Unidos como base para crear y cultivar su sentido de hogar, identidad y seguridad. Los valores e ideales, así como el paisaje natural de fronteras abiertas y cielos infinitos y la promesa de oportunidades económicas, hicieron de Estados Unidos un lugar donde los judíos podían sentirse como en casa y seguros.

Para el pueblo judío, con una historia a través de las edades de persecución, opresión y alienación, la democracia liberal en Estados Unidos abrió la posibilidad de una seguridad y libertad sin precedentes, incluso durante décadas de severa discriminación y prejuicio contra ellos en Estados Unidos. Para los judíos con tanto en juego, el compromiso con la democracia liberal estadounidense se convirtió en una especie de religión cívica. Emulando la estrategia retórica del profeta Jeremías y los puritanos de Nueva Inglaterra, tal como lo explicó Sacvan Bercovitch , los judíos a menudo pensaban y hablaban de Estados Unidos en términos morales y religiosos de ajuste de cuentas, renovación y redención .

Durante generaciones, los judíos han entendido la historia estadounidense como una renovación perenne en respuesta a la incesante demanda de liderazgo ético y moral. Para tales escritores, pensadores, activistas y líderes judíos en el Nuevo Pacto, la narrativa estadounidense se convierte, en palabras de Philip Gorski , en una “narrativa del pacto” diseñada para asegurar un futuro democrático.

Ba finales del siglo XIX y principios del XX, los judíos, como nuevos Jeremías estadounidenses, se convirtieron en fuertes voces en la lucha por renovar la historia estadounidense. La novelista Anzia Yezierska brinda un ejemplo provocador y conmovedor del anhelo por América que sintieron y expresaron los judíos que emigraron de Rusia y Europa del Este. Nacida en un shtetl polaco , su vida y escritos dramatizan la fusión en la conciencia del Nuevo Pacto de la experiencia judía y la idea americana. Su clásica novela sobre inmigración Bread Givers(1925) y sus muchas historias retratan el Lower East Side de Nueva York como un caldero para una fusión acalorada y ardiente de ideas, experiencias, etnias y valores. Las calles congestionadas y las viviendas abarrotadas de Nueva York generaron nueva energía para una nueva fundación de la historia estadounidense. Ella vio a los judíos como nuevos peregrinos que avanzaban, expandían y modernizaban la narrativa estadounidense. En su trabajo, las inflexiones, tensiones y ritmos del yiddish informaron y revivificaron el lenguaje de la democracia. En una de sus historias escribe : “Vi. . . la gloria de América que aún no estaba acabada. Y yo, el último en llegar, tenía su parte para dar, pequeña o grande, a la creación de América, como esos Peregrinos que llegaron en el Mayflower.Dando voz a los miedos, ansiedades y aspiraciones de las nuevas generaciones que vienen a Estados Unidos, imaginó una refundación de la historia estadounidense para incluir a personas que se parecían a ella y hablaron y lucharon como ella por la aceptación, el logro y el éxito.

A raíz de la influencia de tales figuras tempranas, una lista aparentemente interminable de escritores, pensadores, artistas y líderes en el Nuevo Pacto energizó y modernizó la idea estadounidense. Entre los escritores del Nuevo Pacto, Norman Mailer fue famoso por poner a prueba los límites y normas convencionales con respecto a la ética y la política, la ficción y la historia, la sexualidad y el género, el arte elevado y la cultura popular, la libertad y la represión, todo dentro del contexto de la experiencia estadounidense. Escribió que “el intento de explicar que Estados Unidos se dejó en manos de los hijos de inmigrantes que, si eran lo suficientemente vigorosos y lo suficientemente afortunados para ser educados, ahora tenían la oportunidad de ver que Estados Unidos era un fenómeno nunca antes descrito, de hecho, nunca antes visible en el registro de la historia.”

Así, Mailer se convirtió en uno de los nuevos Jeremías más influyentes de Estados Unidos, criticando al país y al pueblo por no estar a la altura del desafío existencial y el imperativo moral de sus vidas individuales y colectivas. Como en el modelo de la Jeremías hebrea y puritana, Mailer fustigó y condenó; prometió una catástrofe apocalíptica por el fracaso moral y ético, pero aun así mantuvo la promesa de la redención y la renovación definitivas. En su notable experimento durante la era de Vietnam con los límites fluidos entre la historia y la novela en Los ejércitos de la noche , escribe :

América, la tierra donde nació un nuevo tipo de hombre a partir de la idea de que Dios estaba presente en cada hombre no solo como compasión sino como poder, y por lo tanto el país pertenecía al pueblo; porque la voluntad del pueblo —si se pudiera dar el arte de abrir las cerraduras de su vida— era entonces la voluntad de Dios.

Continuando con la historia y tradición de la jeremiada, el discurso de Mailer a América incluye múltiples referencias a Dios, llevando la historia y el significado de América a una dimensión religiosa y trascendente. El reino trascendente se convierte en un tema personal de individualidad, responsabilidad y realización. La misión individual y nacional son coherentes en la búsqueda de un significado y un propósito trascendentes. El imperativo existencial de identidad y la exigencia ética de acción y responsabilidad se convierten en cuestiones del sentido de América. Las cuestiones de la vida y la muerte, el bien y el mal se sienten y se viven como parte de la búsqueda y esperanza personal y nacional de la redención.

En una línea algo similar, el novelista ganador del Premio Nobel Saul Bellow conjeturó la posibilidad de que “el futuro de la civilización liberal esté ligado a la supervivencia de Estados Unidos”. Escribiendo en el Boletín ADL de diciembre de 1976 , temía que si Estados Unidos no cumplía con esta responsabilidad, “el daño sería universal e irreparable”.

Yezierska, Mailer y Bellow son solo tres de una lista mucho más larga de escritores judíos estadounidenses cuya concepción de su país se fusionó con el imperativo moral. Los judíos estadounidenses en otras esferas contribuyeron de manera similar al Nuevo Pacto.

William Wyler se destaca entre los muchos judíos en el cine que históricamente han estado tan profundamente comprometidos como los escritores en ensalzar los valores e ideales del Nuevo Pacto. Wyler, uno de los directores legendarios de Hollywood durante el período “dorado” del cine estadounidense, puede verse como un avatar del Nuevo Pacto a través de su respuesta como director, hombre y judío a los trascendentales acontecimientos del siglo XX.

Antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Wyler estaba trabajando en Mrs. Miniver (1942), una historia edificante sobre una familia británica durante la Batalla de Gran Bretaña. En la película, un piloto nazi se lanza en paracaídas a un lugar seguro desde su avión averiado. Louis B. Mayer, el productor judío de la película y un famoso magnate de Hollywood, quería interpretar al piloto de una manera que no ofendiera al mercado alemán potencial de la película. Wyler se negó. Según los informes , Wyler le dijo a Mayer que

si tuviera varios alemanes en la foto, no me importaría tener uno que fuera un joven decente. Pero solo tengo un alemán. Y si hago esta película, este alemán va a ser el típico hijo de puta nazi. No va a ser un pequeño piloto amigable, sino uno de los monstruos [del jefe de la Luftwaffe, Herman] Göring.

Los japoneses resolvieron la disputa a favor de Wyler con su ataque sorpresa el 7 de diciembre de 1941.

Poco después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, Wyler se alistó para convertirse en fotógrafo de guerra de combate en la 8ª Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea del Ejército de EE. UU. Después de sufrir una lesión grave durante su entrenamiento, Wyler continuó sirviendo con el Ninety-First Bomb Group, recibiendo una medalla aérea después de su quinta misión y finalmente ganando la Legión de Mérito tras su baja honorable del servicio. Durante la guerra, Wyler aparentemente se arriesgó a una corte marcial por negarse a seguir las órdenes de dejar de volar en misiones aéreas porque, como judío muy conocido, sin duda habría recibido un trato horrible de los nazis si alguna vez lo hubieran hecho prisionero. Insistió en “hacer lo que creo que es mi trabajo” sin importar las posibles consecuencias.

Dos incidentes durante la guerra ilustran dramáticamente cómo los sentimientos viscerales de Wyler sobre el racismo y el antisemitismo influyeron en su actitud y participación en la guerra. Al igual que su encuentro con Mayer sobre la interpretación de un piloto nazi en Mrs. Miniver , estos incidentes durante el servicio de Wyler demostraron cómo los asuntos vitales de la guerra se convirtieron para él en asuntos básicos de equidad y justicia humana.

El 10 de marzo de 1944, según el biógrafo de Wyler, Jan Herman, un alto portero del Hotel Statler en Washington, DC, cometió el error en presencia de Wyler de decir “Uno de estos malditos judíos” sobre otro hombre. Wyler inmediatamente golpeó y derribó al hombre más grande. Wyler calificó la acción como “una cuestión de honor” y agregó: “Lo que sucedió es el tipo de cosas que suceden en Alemania. Sin eso no estaría en uniforme”.

En otro incidente informado por Herman, Wyler, mientras estaba en el sur de Francia, presenció a un coronel alemán herido que exigía conocer la fuente, presumiblemente la raza, del donante de la sangre que estaba disponible para él como prisionero. Según los informes, un enfurecido Wyler exclamó: “¡Eso es sangre, bastardo! ¡Sangre negra! ¿Qué te parece eso, apestoso nazi?

Tales experiencias e incidentes proporcionaron la perspectiva, los antecedentes y el contexto para la realización de la película más a menudo asociada con Wyler, Los mejores años de nuestras vidas.la historia de tres veteranos de guerra que regresan y sus familias. Un miembro del elenco, Harold Russell, que no era actor profesional, había perdido sus dos manos durante el entrenamiento de guerra e interpretó a un personaje llamado Homer Parrish con la misma discapacidad. En una escena, Homer se sienta en una fuente de soda mientras un extraño no identificado toma asiento en la fuente y obviamente se da cuenta de la discapacidad de Homer. Él y Homer entablan una conversación que rápidamente se vuelve acalorada cuando el hombre declara que “los alemanes y los japoneses no tenían nada en contra de nosotros”. Afirma que “los limeys y los reds” eran los verdaderos enemigos de Estados Unidos. Argumenta a gritos que “luchamos contra la gente equivocada” después de haber sido “engañados” a la guerra “por un grupo de radicales en Washington”. Cuando el hombre insiste en que simplemente dice la verdad del “americanismo simple y anticuado,

Usar a Homer Parrish como el centro de la escena en la película que presagia los próximos desafíos para la democracia en el hogar es una declaración en sí misma. Su nombre insinúa su papel como una especie de figura moral profética para su comunidad. Homero llega a valerse por sí mismo como un principio democrático viviente del valor infinito de los hombres y mujeres ordinarios. Habla por los Homeros del mundo. Sugiere que la democracia sólo puede sobrevivir siendo una democracia para todos. Significa que la lucha por la democracia sigue siendo una batalla permanente y duradera que debe pelearse y ganarse regularmente como el precio por tener una democracia viva y vibrante.

Wyler, por supuesto, fue solo uno de una miríada de judíos de ideas afines en el Nuevo Pacto en Hollywood, el cine, los medios y las artes que trabajaron asiduamente para propagar y asegurar la justicia social, los derechos humanos y la democracia en Estados Unidos.

Yon nuestro tiempo, una nueva generación de escritores, pensadores, artistas y líderes cívicos del Nuevo Pacto se enfrenta a una nueva serie de desafíos a la cultura democrática, quizás incluso sin precedentes. Twilight of Democracy (2020) de Anne Applebaum, Surviving Autocracy (2020) de Masha Gessen y The People vs. Democracy (2018) de Yascha Mounk reflejan el asalto continuo contra la democracia liberal. Entre tantos otros autores en el Nuevo Pacto, estos escritores proclaman cómo las fuerzas antidemocráticas y autocráticas tanto en el extranjero como en Estados Unidos degradan la democracia liberal como una forma de vida.

Para muchos escritores, pensadores y activistas judíos de hoy, las crisis actuales de la democracia obligan a regresar al pacto y la narrativa nacional. El retorno exige un despertar de la conciencia ética y moral que sienta las bases de lo que John Dewey llamó una “democracia genuina” en múltiples “frentes” culturales. Como escribió en 1939,

La seria amenaza a nuestra democracia no es la existencia de estados totalitarios extranjeros. Es la existencia dentro de nuestras propias actitudes personales y dentro de nuestras propias instituciones de condiciones similares a aquellas que han dado una victoria a la autoridad externa, disciplina, uniformidad y dependencia del Líder en países extranjeros. Por consiguiente, el campo de batalla también está aquí: dentro de nosotros mismos y de nuestras instituciones.

Como en el pasado, aquellos en el Nuevo Pacto hoy se esfuerzan por abrir, expandir y modernizar la idea estadounidense para proporcionar un liderazgo moral y ético para los desafíos de nuestros propios tiempos. La batalla entre la democracia liberal y la autocracia crea el escenario y la atmósfera para una renovación de la cultura, el pensamiento y la vida democráticos.

En consecuencia, Anne Applebaum vuelve a las inspiradoras palabras fundacionales del líder puritano John Winthrop en 1630 de que “seremos como una ciudad sobre una colina, los ojos del mundo están sobre nosotros”, y expone su significado a través de las resonancias de Ronald Reagan. adición de la palabra “brillante” para acentuar el significado del sermón puritano para los tiempos modernos . Applebaum escribe,

El discurso de Reagan de 1989 sobre la “ciudad resplandeciente en una colina”, recordado como el momento culminante de la retórica de la “grandeza estadounidense” y el “excepcionalismo estadounidense”, evocó claramente los documentos fundacionales de Estados Unidos y no la geografía o la raza estadounidenses. Reagan pidió a los estadounidenses que se unieran no en torno a la sangre y la tierra, sino en torno a la Constitución: “Mientras recordemos nuestros primeros principios y creamos en nosotros mismos, el futuro siempre será nuestro”.

Applebaum rechaza categóricamente lo que considera el “profundo cinismo” y el “nihilismo” de una falsa “forma de equivalencia moral” que menosprecia la historia estadounidense al afirmar que “la democracia no es diferente, en el fondo, de la autocracia”. Ella considera que este argumento es una subversión interesada por parte de los “autoritarios” del idealismo moral de la historia estadounidense que le da a la idea estadounidense su significado único en la historia.

De manera similar, Gessen ve un regreso a la narrativa del pacto para la renovación estadounidense como una especie de “reinvención” de la idea y el significado estadounidenses. Ella, como Applebaum, vuelve a los primeros principios para renovar la historia estadounidense: “Lo que sustenta al Congreso y los tribunales, los medios de comunicación y la sociedad civil, es la creencia de que este puede ser un país de toda su gente”. Ella sostiene: “La aspiración moral forma la base de estas instituciones”. Para Gessen, el medio para renovar la base moral y ética de la historia estadounidense se convierte en una cuestión de lenguaje. Ella quiere la recreación en Estados Unidos del “lenguaje de ideales y principios” que puede sustentar la democracia en el compromiso con la autocracia moderna.

En la misma línea, Yascha Mounk quiere “forjar un nuevo lenguaje de patriotismo inclusivo” que promovería “los ideales de una democracia verdaderamente liberal y diversa”. Quiere un lenguaje para instituir un equilibrio honesto entre “tanto las injusticias reales como los grandes logros de la democracia liberal”. Para Mounk, tal lenguaje y equilibrio podrían solidificar la “base moral” de la democracia estadounidense.

La búsqueda por parte de estos intelectuales públicos de un nuevo lenguaje de democracia que pueda renovar la narrativa estadounidense continúa un proyecto que ha estado en el centro del Nuevo Pacto durante muchas generaciones. Se basan en el trabajo de Yezierska, Mailer y otros. Para aquellos en el Nuevo Pacto hoy, el lenguaje de la democracia podría estructurar e impulsar el debate sobre temas como los derechos humanos y los derechos civiles, las reparaciones, la sostenibilidad y el medio ambiente, los derechos LGBTQ, los derechos de las mujeres y la lucha contra la pobreza nacional e internacional. El Nuevo Pacto hoy debe encontrar el lenguaje para articular el impulso por la igualdad, la justicia y la libertad como una continuidad a lo largo de la historia y una refundación de la idea y la historia estadounidenses. Tal lenguaje para una sociedad democrática moderna podría inspirar un desafío significativo al “atractivo” de la autocracia y el autoritarismo con la promesa de la posibilidad de nuevos comienzos. Un lenguaje renovado de la democracia podría ayudar a regenerar a Estados Unidos como “una luz para las naciones”, un faro en el avance de la democracia liberal en el país y en el extranjero.

Los participantes de la legión en el Nuevo Pacto hoy son un grupo diverso y dinámico de todas partes de América y de todas las áreas de la vida pública y privada. Varían dramáticamente en su compromiso y práctica religiosa y están divididos sobre Israel, algunos promueven el apoyo absoluto a Israel mientras que otros sienten menos apoyo o incluso son muy críticos con los líderes y las políticas israelíes. Las diferencias en sus políticas reflejan diferencias similares en la población general. Son liberales, conservadores, progresistas y centristas. Representan todas las edades y estilos de vida. Juntos sostienen el Nuevo Pacto como judíos que ven su identidad, sus vidas y las vidas de sus seres queridos como inextricablemente enredadas en la experiencia y la idea estadounidense.

A lo largo de nuestra historia, los adherentes al Nuevo Pacto han notado que el antisemitismo y la democracia tienden a funcionar en una relación inversa, de modo que a medida que uno se fortalece, el otro se debilita. Una democracia liberal sana y fuerte ayuda a hacer de Estados Unidos un hogar seguro para los judíos. Al mismo tiempo, el Nuevo Pacto también habla y lucha por la inclusión de millones de personas en la historia estadounidense. Por lo tanto, hoy en día, el fuerte aumento de los crímenes y la violencia antisemitas motiva a muchos defensores del Nuevo Pacto a volver a dedicarse a fortalecer la democracia al contar la historia estadounidense como un drama de la lucha para asegurar y promover los ideales y valores de la idea estadounidense. Buscan revertir el oscurecimiento de la democracia donde y cuando ocurra.

Jon Meacham definió “el alma de Estados Unidos” como la apertura del corazón y el espíritu a los demás:

En nuestras mejores horas. . . el alma de la patria se manifiesta en una inclinación a abrir los brazos más que a apretar los puños; mirar hacia afuera en lugar de volverse hacia adentro; aceptar en lugar de rechazar. Al hacerlo, Estados Unidos se ha vuelto cada vez más fuerte, confiando en que la elección de la luz sobre la oscuridad es el medio por el cual buscamos el progreso.

Los escritores, artistas, intelectuales y activistas del Nuevo Pacto seguramente estarían de acuerdo. El mensaje de valor moral, esperanza brillante y compasión sincera de Meacham también habla de la experiencia de los inmigrantes judíos de un pueblo perdido que vino a Estados Unidos como “extranjeros en la tierra” para encontrar un nuevo propósito y significado en la experiencia estadounidense. Durante siglos, el Nuevo Pacto ha sido un proyecto para la continua refundación de América a través de la renovación y expansión de la historia americana. Durante generaciones, el Nuevo Pacto ha trabajado para revivir y modernizar la idea estadounidense como fuerzas e instrumentos para la ampliación y profundización de la democracia estadounidense para preservar, proteger y propagar la base moral de la idea estadounidense para su propio tiempo y para las generaciones futuras. en sus propios viajes americanos.