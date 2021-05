El Congreso Judío Latinoamericano convocó a tres investigadores para trabajar sobre antisemitismo desde una perspectiva latinoamericana. Según destacó Ariel Siedler, director de programas de la organización, en la apertura de la charla: "en general pensamos este fenómeno con conceptos de Europa o Estados Unidos y faltan más miradas locales y regionales sobre antisemitismo".

Ayer por la tarde, los investigadores Daniel Kersffeld, Liliana Lerner y Sebastián Halperin presentaron distintos trabajos en los que estudiaron aristas históricas y contemporáneas de este fenómeno.

"Cuando uno piensa en las percepciones del antisemitismo, en Francia o Alemania por ejemplo están mas preocupados que en Latinoamérica. Aquí las comunidades judías pueden sentir miedo, pero no ven el antisemitismo como un problema existencial", destacó Lidia Lerner, Master en Relaciones Internacionales, quien supo estar a cargo de analizar el antisemitismo en nuestra región para la Universidad de Tel Aviv. "Donde conocen mas a los judíos, donde tienen un vecino o van a la escuela con un judío hay menos antisemitismo", agregó.

Daniel Kersffeld, doctor en estudios latinoamericanos e investigador del CONICET (Arg) no duda en afirmar que en esta parte del mundo, el antisemitismo y la experiencia judía son distintas a otros lugares: "En las ultimas décadas, obviamente salvando los casos de los atentados, hubo cambios y el judío finalmente fue aceptado y convertido en ciudadano. Hoy por hoy es muy distinta la situación del judío en América Latina que lo que se ve en EEUU. El judío, salvo por extremistas, no es visto en la región como amenaza o factor de corrupción a otras identidades, algo que persiste en otros lugares". Kersffeld coincidió con Lerner en que el antisemitismo muchas veces está naturalizado, y sobre esto agregó que "Una persona que reproduce estos discursos nos lo ve quizás como antisemitas, pero no quita que lo sean".

Por su parte, el sociólogo Sebastián Halperín realizó un estudio cualitativo a partir de entrevistas en profundidad con referentes de las comunidades de la región y destacó que el antisemitismo es un tema que persiste como preocupación al interior de las mismas. "Ocupa un lugar importante en la agenda de trabajo de las comunidades judías mas allá de la criticidad en cada caso". Y lanzó una alerta: "Las teorías conspirativas que surgen a partir de la crisis del COVID-19 , en un contexto de profundizaciones de polarización y de grupos de ultraderecha resurgiendo, es una amenaza para las comunidades judías".

El evento fue moderado por Marcos Peckel, comisionado del CJL para la lucha contra el antisemitismo, que insistió en la necesidad de seguir profundizando estas ideas para poder tener una idea clara sobre este fenómeno a nivel regional y encontrar soluciones e ideas acordes a la realidad de América Latina.