En memoria de Jerzy Rzedowski Rotter Z”L sobreviviente del Holocausto y biólogo mexicano. Su vida, legado y palabras de colegas y estudiantes.

Jerzy Rzedowski Rotter, nació el 27 de diciembre de 1926 en Lwów, Polonia, hoy Ucrania. Hijo único de Arnold Rzedowski y Ernestina Rotter. Desde muy pequeño le atraía la naturaleza y a menudo salía a hacer excursiones al campo. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a su ascendencia judía, su familia y él fueron llevados a campos de concentración, entre ellos Auschwitz. En 1946 al finalizar la guerra fue liberado y se mudó junto con su padre a México. Su papá se fue a Israel y él quedó tan impresionado por México que decidió pasar el resto de su vida dedicado al estudio de las plantas.

Mientras aprendía el idioma trabajó como traductor en la Embajada de Polonia, ya que conocía el polaco, ruso, alemán e inglés. Estudió una licenciatura en Biología en el Instituto Politécnico Nacional , a partir de 1949, y un doctorado en Botánica en la Universidad Nacional Autónoma de México otorgado en 1961. Su tesis de licenciatura, sobre la Flora del Pedregal de San Ángel, ( Vegetación del Pedregal de San Ángel, Distrito Federal, México ) y tesis doctoral ( Vegetación del Estado de San Luis Potosí ) llevaron a su carrera investigadora científica.

Por más de 20 años fue profesor e investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Rzedowski también brindó liderazgo a la comunidad botánica en México e internacionalmente. Fue importante en el re-desarrollo de la Sociedad Botánica de México y organizó el Primer Congreso Botánico Mexicano en 1960. En 1988 lanzó la revista científica Acta Botánica Mexicana . Publicó alrededor de 120 artículos de investigación, nueve libros y varias decenas de capítulos de libros. Una de sus obras más conocidas La Vegetación de México (1978), es una referencia clásica en la literatura botánica. En 1995, recibió el premio Asa Grey . En 1999 fue uno de los botánicos a quien se le otorgó el Millennium Botany Award. En 2005, junto con Graciela Calderón de Rzedowski, fue galardonado con la Medalla José Cuatrocasas a la Excelencia en Botánica Tropical . Los herbarios del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma de Querétaro llevan el nombre de Rzedowski, al igual que el jardín botánico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Existen varios taxones que levan su nombre (Agave rzedowskiana, Anthurium rzedowskii, Bernardia rzedowskii, etc.)

Lamentablemente, el Dr. Rzedowski falleció en la Ciudad de México el pasado 28 de marzo de 2023, por lo que The Voice of the Silence le dedica las siguientes palabras:

Una carta al Dr. Rzedowski…

Es un honor, como alumna de la Licenciatura de Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (su alma máter), conocer del gran trabajo que realizó el Doctor y beneficiarnos, en forma general y extensa de sus aportaciones en los temas relativos a la Flora del Valle de México. Pero no sólo eso, investigadores de todas las ramas de Biología citaban sus trabajos y ver su nombre en ellos a mí me causaba mucho orgullo al saber que los profesores que me impartieron clases fueron educados por él. Como Bióloga, el Dr. Rzedowski es un ejemplo de grandeza digno de seguir por su gran resiliencia y aporte a la comunidad científica.- Est. de Biol. Hindra Gutiérrez; The Voice of The Silence-redes sociales.

Palabras del alumnado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas hacia el Dr.: Es lamentable la pérdida del Dr. Rzedowski ya que fue muy importante y edificó una base fundamental para la formación de Biólogos en la ENCB. Es indudable que una persona de tal envergadura siempre tenía algo que dar en cuanto a experiencia y sabiduría, por lo cual se considera que faltó mucho más por conocer tanto de él como de su historia.

Es un placer haber tenido a un Doctor tan importante y orgullosamente Biólogo egresado de nuestra institución.

Palabras de docentes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas hacia el Dr.: El maestro Rzedowski (q.e.p.d.), siempre fue muy amable, respetuoso y lo más importante es que irradiaba una gran tranquilidad que a mí me encantaba. Lo que puedo complementar en ese aspecto es que mi directora de Tesis (Biól. Rosario Vázquez Bravo, alumna del Dr.); ella platicaba que el maestro siempre fue muy positivo, al yo saber su historia de vida, para mí yo sentí una mayor admiración hacia el maestro ya que a pesar de esas circunstancias tan difíciles, esa capacidad de resiliencia merece mi admiración. Tenemos que aprender a ver con otro enfoque los problemas que se nos pongan en la vida. Su serenidad y discreción arreglaba todas las cosas. Él siempre pensaba lo que iba a decir, elegía las palabras precisas para expresar su punto de vista para no ofender a nadie, eso es muy admirable y es para practicar para toda la vida”. -Profesora Arcelia Pliego (Fisiología vegetal).

“Tuve el honor de conocer al Dr. Rzedowski, él fue mi maestro. Una persona muy sencilla aún y con todos los conocimientos que tenía. Siempre abierto a darnos asesoría, a trabajar con nosotros y como persona, fue maravilloso, nos enseñó mucho de compañerismo. Me gustó mucho conocerlo y agradezco todas las cosas que me enseñó”. – Profesora Leonor David Quiroz (Lab. Palinología).

“En mi opinión, tengo el recuerdo muy vívido de un Congreso en Zacatecas donde él fue el organizador de los simposios. A pesar de que estaba muy ocupado, donde te lo encontraras él siempre muy amable y alegre saludaba. Siempre con una sonrisa. A pesar de que al principio de su vida vivió las atrocidades del Holocausto, creo que conservó un corazón muy amable, generoso al compartir su conocimiento con mucha gente. A mí me tocó de refilón porque fue maestro de la maestra Arreguín y ella fue mi profesora cuando estudié la carrera. Me tocó un poquito de la sabiduría y de la persona que fue. Muchas veces no sólo se aprende de los maestros cuestiones académicas, sino también la parte personal, entonces me quedo con eso también del maestro”. – Profesora Ixhel Farfán Roldán (Plantas vasculares).

“El Dr. Rzedowski ha sido y es una de las personas más importantes e influyentes no sólo de la Botánica sino de toda la historia de la Biología en México. Aunque su llegada al país no fue por las mejores razones, ya que formó parte de la oleada de inmigrantes europeos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sufrido muy directamente las consecuencias del nazismo, terminó siendo afortunado tanto para él como para México que hubiera llegado a este país porque aquí no sólo hizo su vida y carrera sino que aquí construyó un gran legado que es inconmensurable, porque más allá de las publicaciones y descripciones de plantas que fueron muchas, creó toda una escuela y ejerció una influencia enorme en el gremio botánico en el estudio de la vegetación del país, pero también en general en los Biólogos de muchas instituciones del país, empezando por la ENCB, así que aún sin ser Botánico ni haber sido un estudiante directo suyo, de alguna forma todos seguimos sintiendo su influencia gracias al linaje intelectual que ayudó a construir y seguirá expandiéndose en muchos lados”. -Profesor Javier Víctor Rosas (Lab. Entomología)

“A mi maestro Dr. Jerzy Rzedowski Rotter, lo conocí durante el desarrollo de la carrera de Biología cuando tomé la materia de Plantas Vasculares, y realmente me impactó por su amplia experiencia y conocimiento en diversos tópicos sobre las plantas, es a partir de ese momento que mi interés por la botánica se reafirmó, y más adelante realice bajo su dirección los estudios de Maestría y Doctorado, donde pude constatar sus grandes cualidades como persona que sabe escuchar, orientar y enseñar en todo momento, particularmente fueron muy gratos los innumerables viajes de campo que se realizaron a diferentes localidades del Valle de México, donde se tuvo una interacción más cordial y personal, no solo con el Maestro Rzedowski, sino también con su esposa la Maestra Graciela Calderón que siempre lo acompañó, lo cual favoreció interesantes pláticas y enseñanzas durante los recorridos efectuados. Además se tuvo la oportunidad de conocerlo como jefe y compañero de trabajo, lo que igualmente se tradujo en gratas experiencias de una persona fuera de serie. Debo manifestar que soy muy afortunada por haber conocido al Dr. Jerzy Redowski y haber contado con su amistad e influencia en mi formación como Bióloga.

Su vida y obra son de gran trascendencia y valor para nuestro país”. – Dra. Raquel Galván Villanueva (Lab. Botánica)

Estas palabras son un símbolo de despedida a una gran figura y persona. Esperemos que el eco de las mismas llegue a las futuras generaciones que aunque no podrán disfrutar de su presencia, sí se verán favorecidas por la esencia de su legado.

