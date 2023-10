El 17 de octubre de 2023, la Oficina de Medios del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás publicó una declaración en idioma árabe en la cuenta de Telegram del sitio web oficial de Hamás, en la cual enumeraba a seis funcionarios que están autorizados a hablar en nombre del grupo en inglés.[1 ] Desde la publicación del comunicado, al menos uno de los «portavoces» realizó una entrevista en inglés con la emisora estadounidense NPR. Otro, Osama Hamdan, es un terrorista global especialmente designado por Estados Unidos.

Hay dos números de teléfono que pertenecen a la red celular palestina Jawwal, el segundo y el tercero de la lista. El primer número es qatarí, el cuarto libanés, el quinto iraní y el sexto malayo.

La Oficina de Medios de Hamás también publicó una declaración en inglés en Telegram. Este mensaje fue dirigido a «queridos periodistas y productores de entrevistas», y ofrecía la misma información de contacto de los seis funcionarios que están autorizados a realizar entrevistas en inglés en nombre del grupo.[2]

Este informe realiza un repaso de los portavoces de habla inglesa de Hamás.

Osama Hamdan, líder de Hamás radicado en el Líbano y terrorista especialmente designado a nivel global (SDGT)

Osama Hamdan es un líder de Hamás de alto rango, radicado en el Líbano, quien fue designado como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto de 2003.[3]

En varias entrevistas desde el ataque de Hamás a Israel, Hamdan ha cuestionado que el grupo tenga «rehenes» estadounidenses, argumentando en cambio que son «prisioneros de guerra». También señaló que Hamás está «preparado para repetir esta artimaña y este ataque en Cisjordania», amenazando con más violencia.[4]

Además, en una entrevista con Al-Jadeed TV el 11 de octubre, Hamadan reafirmó que Hamás se opone a la existencia del Estado de Israel, y dijo que que Hamás “ayudaría a los israelíes a regresar al lugar de donde vinieron”.

Jefe del Consejo de Relaciones Internacionales de Hamás, Basem Naim

Nacido en 1963, Basem Naim se desempeña como jefe del Consejo de Relaciones Internacionales de Hamás en Gaza. En una entrevista con Sky News el 9 de octubre de 2023, Naim negó notablemente que Hamás hubiera matado a civiles durante su ataque a Israel. «No matamos a ningún civil», dijo, y señaló que los «colonos» israelíes no deben ser considerados civiles.[6]

Agente del Buró Político de Hamás, Muhammad Nazzal

Muhammad Nazzal es un antiguo agente de Hamás que sirve en el buró político del grupo. Nacido en Amán, Jordania, fue designado representante en Jordania en 1992.[7] Más recientemente, Nazal dijo a Al-Jazeera en una entrevista que el ataque de Hamás contra Israel fue planeado con varios años de anticipación. «Hamás evitó participar en las últimas rondas de combate con el fin de preservar sus municiones y capacidades para esta operación», dijo.[8]

Nazal también había expresado anteriormente su apoyo a que Al Qaeda lleve a cabo ataques contra Israel. En una entrevista de julio de 2006 con Al-Arabiya, dijo: «Apoyamos cualquier esfuerzo contra el enemigo sionista. Uno de los desacuerdos que tenemos con varios grupos islámicos es que creemos que la resistencia debe dirigirse principalmente contra esta agresión y ocupación sionista». «Debemos concentrar nuestros esfuerzos en Palestina, y en la resistencia contra la agresión sionista en Palestina y el Líbano, porque esto resultará en grandes logros para la nación. Todos los árabes y musulmanes están de acuerdo en este tema […] Si Al-Qaeda o cualquier facción palestina, árabe o islámica quiere venir a Palestina a luchar contra los israelíes, los recibiremos con beneplácito». [9]

Ghazi Hamad, ex presidente de la Autoridad de Pasos Fronterizos de Gaza

Ghazi Hamad es un antiguo agente de Hamás que anteriormente se desempeñó como presidente de la Autoridad de Cruces Fronterizos en la Franja de Gaza. En una entrevista del 17 de octubre, 2023 con NPR, Hamad negó repetidamente que Hamás tuviera como objetivo a civiles en su ataque contra Israel y reafirmó la antigua posición de Hamás de que «Israel no tiene derecho a existir en esta región». También acusó a Estados Unidos de dar «luz verde a Israel para ir a Gaza, matar gente, destruir hogares, destruir a Hamás». «Pero Hamás se quedará aquí», dijo, «Hamás seguirá luchando contra la ocupación».[10]

En el pasado, Hamad expresó su apoyo a negociar con Israel. En una entrevista de agosto de 2018 con Al-Jazeera, Hamad dijo que «no hay evidencia religiosa que prohíba las negociaciones con la ocupación». «Personalmente no me opongo a esta opción, pero primero debe situarse en un marco nacional», señaló.[11]

Representante de Hamás en Irán, Khaled Al-Qaddoumi

Khaled Al-Qaddoumi es el representante de Hamás en Irán. Se relaciona frecuentemente con los medios iraníes e internacionales. Por ejemplo, en una entrevista con Press TV de Irán el 8 de octubre de 2023, Al-Qaddoumi elogió el ataque de Hamás contra Israel, diciendo: «Los palestinos lanzaron la Operación Tormenta de Al-Aqsa para decirle a la comunidad internacional que al-Aqsa y al-Quds [ Jerusalén] significa Palestina y esta operación ha comenzado para la liberación de Palestina; toda Palestina desde el río hasta el mar».

Al-Qaddoumi también señaló: «Nuestra única opción y nuestro destino es luchar contra el régimen israelí. Hoy, hemos comenzado la batalla por la liberación de Palestina, de toda Palestina, y ningún organismo puede detenerla». [12]

Imran, militante musulmán de Hamás radicado en Malasia

Muslim Imran es un agente de Hamás radicado en Malasia que trabaja como académico no residente en la Universidad Malaya, una universidad pública de Kuala Lumpur. La universidad tiene un centro de estudios palestinos, el Centro Hasim Sani de Estudios Palestinos, al que Imran está afiliado.[13] Imran también es miembro de la Junta de Asesores del Centro de Investigación y Diálogo de Asia Media East, un grupo de expertos sin fines de lucro con sede en Malasia que, según la sección «acerca de nosotros» de su sitio web, «se centra en el estudio de Oriente Medio y Asia, y promueve los intercambios intelectuales y culturales entre los pueblos y las sociedades de las dos regiones.»[14]

Imran mantiene una cuenta en X, @muslimbinimran, con 3.510 seguidores,[15] así como una cuenta de Facebook.[16] También tiene un perfil en academia.edu, que lo menciona como autor de un libro de 103 páginas publicado por el Centro de Estudios y Consulados Al-Zaytouna, con base en Beirut, titulado «Egipto, Siria y la guerra en Gaza: una Estudio sobre las respuestas de la política exterior egipcia y siria a la guerra de Gaza de 2008/2009.»[17]

[1] Telegram, Hamásps, 17 octubre de 2023.

[2] Telegram, risheq, 17 de octubre de 2023.

[3] Comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 22 de agosto de 2003.

[4] Véase el informe de MEMRI TV Un alto funcionario de Fatah, Abbas Zaki, agradece a Hamás por el ataque a Israel y amenaza con aplastar los cráneos de todos los judíos y estadounidenses en la región. Funcionario de Hamás Osama Hamdan: Estamos listos para repetir el ataque en Cisjordania, 14 de octubre de 2023.

[5] Véase el informe de MEMRI TV, Osama Hamdan, miembro del Buró Político de Hamás: Nos oponemos a una sola cosa: la existencia de Israel; Estamos dispuestos a ayudar a los israelíes a regresar al lugar de donde vinieron, 11 de octubre de 2023.

[6] Youtube.com/watch?v=Egipqa0ZhUk

[7] Jewishvirtuallibrary.org/mohammed-nazzal

[8] Jpost.com/breaking-news/article-767843

[9] Véase el informe de MEMRI TV “Muhammad Nazzal, miembro del Buró Político de Hamás: Si Al-Qaeda quiere venir a Palestina, son bienvenidos”, 28 de julio, 2006.

[10] Npr.org/transcripts/1206282283

[11] Véase el informe de MEMRI TV «Alto funcionario de Hamás Ghazi Hamad: No me opongo a las negociaciones con Israel; la ley islámica no las prohíbe», 1 de agosto, 2018.

[12] Parstoday.ir/en/news/west_asia-i214410-Hamás_praises_historic’_al_aqsa_storm_vows_liberation_of_palestine

[13] Fpe.um.edu.my/hashim-sani-center-for-palestine-studies

[14] Amecrd.com/about-us/

[15] Twitter, muslimbinimran.

[16] Facebook, Muslimimran2020.

[17] Independent.academia.edu/MuslimImran