En toda Latinoamérica, los medios de comunicación iraníes en en español, controlados por el Estado y afiliados a Hezbollah y pro- Hezbollah, cubren ampliamente el funeral del líder de Hezbollah, Nasrallah, al igual que algunos medios alternativos regionales.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El funeral del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, eliminado el 27 de septiembre de 2024, se celebró en el estadio Camille Chamoun de Beirut el 23 de febrero de 2025. En la ceremonia también se rindió homenaje a Hashem Safieddine, sucesor de Nasrallah, quien dirigió Hezbollah durante tan solo una semana antes de su eliminación. Nasrallah fue sepultado en Beirut y Safieddine al día siguiente en su ciudad natal, en el sur del Líbano. A la ceremonia asistieron cientos de miles de personas de todo el mundo.[1]

El evento desencadenó un aumento sin precedentes de la actividad en redes sociales en en español controladas y afiliadas a Irán en toda Latinoamérica, revelando el alcance de la influencia de Irán en el continente.

Esta campaña mediática coordinada fue liderada por medios estatales iraníes como IRNA en en español e HispanTV, junto con la cadena pro-Hezbollah Al-Mayadeen, con sede en Beirut. Allí, Nasrallah fue retratado como un mártir venerado, y su eliminación se presentó como un momento unificador para el llamado movimiento de «resistencia». La campaña también fue retomada por plataformas regionales como TeleSUR TV, financiada por el estado venezolano, lo que impulsó el alcance ideológico de Teherán en el mundo hispanohablante.

Además, las embajadas de Irán en Venezuela y Bolivia, junto con una red de clérigos argentinos vinculados a Mohsen Rabbani —el prominente clérigo chií identificado como sospechoso clave del atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994 y afiliado a la Organización para la Liberación de Argentina (OLA)[2]—, aprovecharon el funeral para promover aún más el mensaje ideológico de Teherán en la región.

Esta ofensiva mediática subraya cómo Teherán y sus aliados continúan utilizando plataformas en en español para moldear las narrativas en América Latina. Al combinar la retórica religiosa con la propaganda política, estas redes no solo justifican la actividad de Hezbollah, sino que también fomentan el apoyo en la región a la agenda geopolítica más amplia de Irán en Latinoamérica.

A continuación, se presenta una revisión de las publicaciones de la campaña mediática coordinada centrada en el funeral de Nasrallah, publicada por el medio estatal iraní IRNA en en español, HispanTV, controlada por el Estado iraní, y Al-Mayadeen en español, un medio pro-Hezbollah con sede en Beirut. También por TelesurTV, financiada por el estado venezolano, y por dos medios regionales: Resumen Latinoamericano y AlmaPlusTV. Resumen Latinoamericano se presenta como una plataforma mediática alternativa con un fuerte enfoque en los movimientos sociales, las luchas de resistencia y la oposición a las narrativas de los medios tradicionales, y AlmaPlusTV como una «plataforma de resistencia» que promueve una agenda «antiimperialista», anticapitalista y antiintervencionista[3], así como por jeques activistas pro-Hezbollah y pro-Irán en Argentina.

El medio estatal iraní IRNA en en español publicó imágenes de multitudes que asistieron al funeral de Nasrallah

Los medios estatales iraníes moldearon la narrativa regional en torno a los funerales de Nasrallah y Safieddine a través de sus canales en en español. IRNA en en español, la filial latinoamericana de la Agencia de Noticias de la República Islámica, estatal iraní, cubrió ampliamente los funerales, presentándolos como un momento de duelo generalizado y un apoyo inquebrantable a la «resistencia».

El 22 de febrero, un día antes de los funerales, IRNA en en español publicó un video en Instagram que mostraba a una multitud congregada para el funeral de Nasrallah en Beirut. El video, en en español e inglés, decía: «Miles de personas llegan al Líbano desde todo el mundo —en avión, coche, autobús o incluso a pie— para presenciar el funeral del mártir Hassan Nasrallah este domingo y despedir a su líder. Esto es más que un simple funeral; es un juramento de lealtad a la Resistencia».[4]

Más tarde ese mismo día, IRNA en español publicó otro video con imágenes del cortejo fúnebre de Nasrallah. El texto decía: «El dolor y las lágrimas inundan al pueblo libanés al llorar la pérdida del secretario general de Hezbollah, el mártir Seyyed Hassan Nasrallah».[5] Mientras se celebraba el funeral el 23 de febrero, IRNA en español publicó otro video que mostraba la creciente multitud e indicaba que cientos de miles de personas se dirigían al lugar del funeral.[6]

También el 23 de febrero, IRNA en español publicó un video del funeral de Nasrallah en el Estadio Camille Chamoun de Beirut. El texto decía: «Imágenes aéreas muestran la entusiasta asistencia de la gente al funeral de los líderes de la Resistencia Libanesa».[7] El video se compartió en coordinación con otras dos páginas de Instagram: @sin_censura43 (35.600 seguidores en Instagram) y @clamorsur (11.200 seguidores en Instagram), lo que amplió el alcance del discurso de apoyo público masivo a Nasrallah entre el público latinoamericano. IRNA en español tiene menos de 4.500 seguidores en Instagram.

HispanTV, controlada por el Estado iraní, informa sobre este evento «profundamente simbólico» y entrevista a personas en la calle

El 24 de febrero, el medio de comunicación estatal iraní HispanTV publicó un reportaje en directo en Instagram, en el marco de su programa de análisis «Detrás de la Razón», sobre el funeral de Nasrallah. El presentador calificó el evento de «profundamente simbólico», especialmente porque figuras del «eje de la resistencia» habían aclarado que Hezbollah continuaría por el camino trazado por Nasrallah durante sus tres décadas como líder. HispanTV cuenta con 294.000 seguidores en Instagram.

HispanTV escribió en la publicación que Hezbollah se mantendría firme en el camino de Nasrallah y que la multitud que asistió al funeral reflejó el apoyo inquebrantable, tanto en el Líbano como en el extranjero, a Hezbollah y a su alianza más amplia. La resistencia, afirmó, sigue unida, con la visión del martirio como una virtud que fortalece su resolución de defender su territorio y soberanía con mayor determinación.[8] HispanTV tiene más de 29K seguidores en Instagram.

El 25 de febrero de 2025, HispanTV difundió una publicación en Instagram sobre el sobrevuelo del avión de combate israelí durante el funeral de Nasrallah. En su programa «Voces de Beirut» entrevistaron a un libanés en la calle, quien dijo: «Israel pensó que podía asustarnos. Llevamos 40 años luchando en su contra y ya aprendió que nuestro pueblo no teme… así que ahora intenta atemorizarnos mientras nos despedimos de nuestro secretario general… Los sionistas cuentan con el respaldo de todas las naciones del mundo. Nuestra batalla contra Israel nunca fue justa; hemos luchado contra Estados Unidos, sus aliados y agentes sionistas en todo el mundo. Nos observan, esperando que nos debilitemos… Nuestros hogares fueron destruidos, pero nos mantenemos firmes. Nuestros jóvenes fueron martirizados, pero nos mantenemos firmes. Hemos liberado lo que queda de nuestra tierra con el pecho desnudo. La humillación nos es ajena… Su Eminencia Sayyed Nasrallah nos enseñó orgullo, dignidad y honor. Los israelíes y sus agentes no lograron quebrantar nuestra confianza; ni una pizca de nuestra fe en la victoria ha flaqueado. Y la victoria llegará, si Dios quiere. Dios lo ha destinado a ser un mártir».[9]

En un video publicado por HispanTV en Instagram el 24 de febrero se afirmaba que casi la mitad del Líbano había salido a las calles de Beirut para reafirmar su compromiso con Hezbollah. Allí mostraban imágenes de la multitud, las banderas de Hezbollah y las pancartas que glorificaban a Nasrallah. Varios de los participantes fueron entrevistados; todos expresaron oposición a Israel afirmaron que sus acciones solo habían fortalecido la determinación de Hezbollah.

Una joven, sosteniendo con orgullo un retrato de su padre, combatiente de Hezbollah muerto, declaró: «Estamos aquí para renovar este pacto [con Hezbollah], para decir que permanecemos a pesar de todos los sacrificios y que seguiremos sacrificándonos. Este país se lo merece». Otra joven calificó el «martirio» de Nasrallah como un «honor» y una «bendición», prometiendo seguir en su camino, y otra dijo: «Si creen que luchar contra nosotros nos está debilitando, al contrario, nos están fortaleciendo». A continuación, agregó: «Nos hierve la sangre, y la paciencia tiene un límite». El reportaje concluyó con una referencia a Nasrallah como «el hombre de las victorias», quien dejó una huella imborrable en sus seguidores.[10] Posteriormente, HispanTV publicó un video análogo con temas similares.[11]

Al-Mayadeen en español, medio pro-Hezbollah con sede en Beirut, presenta una tira cómica narrativa que muestra a ciudadanos libaneses elogiando a Nasrallah y prometiendo continuar la resistencia

El 23 de febrero de 2025, Al-Mayadeen en español, la rama en español de la cadena pro-Hezbollah con sede en Beirut, publicó una tira cómica narrativa en Instagram. La tira, titulada «El legado de Sayyed Hassan Nasrallah trasciende el tiempo y el espacio», mostraba a libaneses de todas las edades y orígenes expresando su pesar por la muerte de Nasrallah, manifestando cómo los había influenciado a ellos y al futuro de la resistencia, y reafirmando su compromiso con su causa.

Uno de ellos declaró que Nasrallah era la fuerza vital tanto de la resistencia como del pueblo; otro calificó su asesinato de «una herida en el corazón de la nación». Otros rechazaban la idea de que su muerte fuera una victoria para Israel, e insistían en que el enemigo solo había logrado fortalecer su determinación. Un niño pequeño aparecía guiado por su padre al prometer que el ejemplo de Nasrallah perduraría en las generaciones futuras y que él mismo crecería inspirado por el legado del líder. En la imagen final, se muestra la mano de Nasrallah junto al mensaje: «Su legado nos fortalece, su ejemplo nos guía y su victoria es eterna».[12]

En cada publicación, Al-Mayadeen agregó que «cada montaña, cada olivo y cada vela encendida» se habían convertido en símbolos de un pueblo que se niega a rendirse, y que mientras el Líbano se despedía de su líder, también se levantaba con renovada fuerza para continuar la lucha.[13]

AlMayadeenenespanol tiene 196.000 seguidores en Instagram.

TelesurTV, el medio de comunicación estatal venezolano con sede en Caracas, mostró la masiva asistencia al funeral de Nasrallah

El 23 de febrero de 2025, TelesurTV, el medio de comunicación estatal venezolano con sede en Caracas, compartió varias publicaciones en Instagram que mostraban la multitudinaria asistencia al funeral de Nasrallah en el Estadio Camille Chamoun desde la madrugada, proveniente de todo el Líbano, Irán, Yemen, Irak, Baréin, Kuwait y Turquía. Un pie de foto, incluyendo una publicación de una mujer sosteniendo una foto de Nasrallah,[14] decía: «Decenas de miles se han reunido en Beirut, capital de Hezbollah, para participar en las ceremonias fúnebres en honor a los mártires del Movimiento de Resistencia Islámica Libanés». Otros dos carretes mostraban a las multitudes reunidas en el lugar ondeando miles de banderas de Hezbollah, y declarando: «Miles de seguidores se despiden del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah». [15] TelesurTV tiene 568.000 seguidores en Instagram.

En otra publicación del 23 de febrero, TelesurTV relató la vida de Nasrallah, desde su temprana participación en «movimientos de resistencia» hasta su cofundación de Hezbollah, calificándolo de «figura clave en la región y defensor de la causa palestina». A esto agregó que, gracias a su liderazgo, «Hezbollah se convirtió en uno de los movimientos de resistencia más influyentes de Oriente Medio».[16] Un cartel callejero en la foto muestra una imagen de Nasrallah y Safieddine tomada del mensaje del líder supremo iraní, Alí ​​Khamenei, «con motivo de las ceremonias fúnebres de los mártires Nasrallah y Safieddine». Esta imagen se utilizó como fondo de la ceremonia fúnebre en el estadio y en otros lugares, así como en esos días.[17]

También el 23 de febrero, TelesurTV publicó otro video que mostraba a las multitudes que asistían al funeral y citaba el discurso del actual líder de Hezbollah, Naim Qassem, en el funeral, en el que llamó a Nasrallah «un líder histórico, extraordinario y excepcional que representó a los hombres libres del mundo». [18]

Cabe destacar que el 24 de febrero, TelesurTV publicó información sobre una reunión entre la presidenta del medio, Patricia Villegas Marín, y Ahmad Bin Saeed Al-Rumaihi, director de la Agencia de Noticias de Qatar, con sede en Doha. Según la publicación, la reunión tenía como objetivo fortalecer la cooperación y ampliar el alcance global de la cadena de TelesurTV, lo que generó dudas sobre la naturaleza de esta colaboración.[19]

Resumen Latinoamericano: Al tiempo que elogia el legado de Nasrallah, cita a líder de Hezbollah llamándolo «Líder de la Resistencia»

El 23 de febrero, el medio Resumen Latinoamericano – que se autodenomina plataforma de medios alternativa con un fuerte enfoque en los movimientos sociales, las luchas de resistencia y la oposición a las narrativas de los medios tradicionales [20] – publicó un video sobre Nasrallah. En dicho video se incluían numerosas citas de Nasrallah y del actual líder de Hezbollah, Naim Qassem, quien elogió el legado de Nasrallah y prometió seguir sus pasos. El medio también citó a Qassem, quien lo llamó «el líder de la Resistencia» y destacó su profundo compromiso con el islam y su lealtad, así como su supuesta humildad, sabiduría y visión estratégica. A continuación, agregó que era «amado por la Resistencia y el pueblo», y que «mantenía sus ojos puestos en Palestina y Jerusalén», para la revitalización de la causa palestina, y que había supervisado las operaciones militares de Hezbollah desde la sala de operaciones de la Resistencia hasta que fue «martirizado en este camino». [21] Resumen Latinoamericano tiene más de 25.000 seguidores en Instagram.

Video publicado por Resumen Latinoamericano en colaboración con AlmaPlusTV: Nasrallah como una constelación de estrellas, versículo del Corán sobre el martirio

Un video publicado el 23 de febrero por AlmaPlusTV, con sede en Venezuela, en colaboración con Resumen Latinoamericano, mostró a Nasrallah como una constelación de estrellas en el cielo y declaró: «Hoy, el mundo rinde homenaje a Sayyed Hassan Nasrallah, líder de la Resistencia Libanesa. Nasrallah, símbolo de lucha y unidad, deja un legado eterno que inspira a personas de todo el mundo a resistir la opresión y luchar por la justicia. Su ejemplo de valentía y liderazgo ha trascendido fronteras, uniendo a millones en un homenaje global sin precedentes. Su legado perdurará como un faro de esperanza y fortaleza para las generaciones venideras». La narración incluyó el versículo coránico sobre el martirio de la Sura Al-Imran (3:169-170): «Nunca consideren muertos a quienes fueron asesinados por la causa de Dios. Más bien, están vivos con su Señor, recibiendo sustento, regocijándose en lo que Dios les ha otorgado y esperando a quienes seguirán su camino».[22] AlmaPlusTV se autodenomina una «plataforma de resistencia» que promueve una agenda «antiimperialista», anticapitalista y antiintervencionista.[23]

Jeques pro-Hezbollah y pro-Irán en Argentina: Afiliados del conocido clérigo Mohsen Rabbani

Dos de los defensores más acérrimos de Hezbollah y de la agenda ideológica iraní en Latinoamérica son el jeque Abdul Karim Paz y el jeque Mohsen Ali. Ambos están directamente afiliados a la Organización para la Liberación de Argentina (OLA)[24] y al destacado clérigo chií Mohsen Rabbani, identificado por el fiscal federal Alberto Nisman como el principal artífice del atentado de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas [25]. Nisman, asesinado un día antes de su informe sobre las conclusiones de su investigación [26], había descrito la mezquita At-Tawhid como el centro donde funcionarios iraníes coordinaron el ataque en colaboración con Hezbollah.

El jeque Abdul Karim Paz, quien sucedió a Rabbani como líder de la Mezquita At-Tawhid en Buenos Aires, desempeñó un papel central en la propagación de la influencia de Irán en Argentina. Paz ha mantenido estrechos vínculos ideológicos y operativos con Hezbollah, promoviendo abiertamente su discurso.

El jeque Mohsen Ali, discípulo de Rabbani, dirige la Casa para la Difusión del Islam en Buenos Aires, que opera en una propiedad de Rabbani. Ali es conocido por su retórica extremista, que incluye la negación del Holocausto, y por su firme apoyo a Hezbollah. El 21 y 22 de febrero, Mohsen Ali anunció en Instagram y Facebook que el 22 de febrero presentaría un segmento especial conmemorando el funeral de Nasrallah en su programa de radio «El Ser Humano y el Corán» en la radio online 1600 Armonía.[27]

En el segmento, el jeque Mohsen Ali entrevistó al jeque Abdul Karim Paz, quien se encontraba en Irán durante el funeral de Nasrallah. Paz calificó a Nasrallah de «extraordinariamente carismático» y señaló que había tenido el privilegio de verlo hablar en público antes de la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006. En este sentido, relató: “lo vi tres o cuatro veces en Beirut, y su presencia era notable. Era profundamente querido por [el Líder Supremo iraní, Alí] Khamenei y también por [el comandante de la Fuerza Quds del CGRI] Qassem Soleimani». Lamentando la muerte de Nasrallah, Paz dijo: «El día en que Seyyed Hassan fue martirizado fue devastador para todos. Los creyentes de todo el mundo estaban profundamente conmovidos. Apenas podíamos creerlo; parecía imposible. Recuerdo haber publicado: ‘Oh, Alá, envíanos al Imán Mahdi como el único consuelo suficiente para consolar esta inmensa pérdida’. Pero Seyyed Hassan siempre afirmó que, de ahora en adelante, cada paso sería una victoria. El pueblo mantiene la esperanza. Su sucesor, el jeque Naim Qassem, también goza de un amplio respeto, y el movimiento se mantiene fuerte”.

Tanto Mohsen Ali como Paz glorificaron a Nasrallah en la transmisión, calificando su muerte no como una pérdida, sino como parte de la lucha divina de Hezbollah. Mohsen Ali declaró que Nasrallah no estaba «muerto» en el sentido tradicional, sino que había recibido una recompensa inmediata en el Paraíso como mártir. Citando el Corán, afirmó: «No cuenten entre los muertos a quienes han caído en el camino de Alá, pues están vivos y reciben su recompensa». Y agregó: «Seyyed Hassan está vivo, Seyyed Hashem está vivo. Todos los mártires, todos los palestinos que murieron bajo la opresión, la tiranía, el genocidio, las bombas israelíes, están vivos y reciben su recompensa de Alá, aunque no puedan percibirlo ni darse cuenta». Mohsen Ali insistió en que este no era el comienzo del descanso en paz de Nasrallah, sino la culminación del duelo.

En un ataque directo a Israel y a las narrativas occidentales, Paz culpó al «terrorismo sionista» del sufrimiento de Nasrallah, rechazando cualquier descripción de Hezbollah como una organización terrorista. Mohsen Ali negó entonces el Holocausto, afirmando: «La narrativa de víctimas que construyeron en torno al Holocausto se ha derrumbado, al igual que las cámaras de gas».

Mohsen Ali deseó a Nasrallah «el más alto nivel del Paraíso» y «la divina satisfacción de Alá». A continuación, declaró que «la victoria del islam es inevitable», y aseguró que no se trata de fuerza de voluntad ni de fanatismo, sino de una promesa divina. Citando el Corán, proclamó: «Es nuestro derecho conceder la victoria a los creyentes». Luego predijo que «verán a una gran cantidad de personas adhiriéndose al islam, naciones enteras aceptando el islam».[28]

El 23 de febrero de 2025, Abdul Karim Paz publicó en Facebook: «Funeral multitudinario del mártir Seyyed Hassan Nasrallah y del mártir Seyyed Safieddine en Beirut. Amor infinito en todo el mundo».[29]

El 24 de febrero de 2025, el jeque Abdul Karim Paz republicó un video que resumía momentos clave del funeral de Nasrallah. En esa publicación escribió: «Con un dolor inmenso, seguiremos tu camino». La publicación generó numerosos comentarios que expresaban dolor y admiración, y sus seguidores destacaron la perdurable influencia de Nasrallah. Algunos escribieron: «Hassan se fue, pero la Resistencia continúa con Hezbollah» y «Que Alá esté complacido con ellos». Otros reflexionaron sobre su legado, afirmando: «Debemos seguir su ejemplo; así, siempre estará presente» y «No pudo presenciar el triunfo en la tierra». Muchos lamentaron la pérdida de Nasrallah; uno escribió: «Vivimos momentos muy tristes. No es una despedida; permanece con cada uno de nosotros».[30]

El 23 de febrero de 2025, día del funeral de Nasrallah, la Mezquita Ash-Shahid de San Miguel de Tucumán, Argentina, publicó una foto del director de la mezquita, el jeque Mahmud Aid, junto a un joven Nasrallah, y escribió: «En este día especial para los seguidores de Ahlul Bayt, compartimos este recuerdo. El jeque Mahmud Aid, director de la Mezquita Ash-Shahid, con Seyyed Hassan Nasrallah, mártir del régimen sionista».[31]

Anteriormente, el 27 de noviembre de 2024, Jalil (Khalil) Zevallos, otro jeque de la Mezquita At-Tawhid, había publicado una imagen del emblema de Hezbollah junto con el versículo coránico: «En verdad, el Partido de Dios saldrá victorioso» (Corán 5:56), «Veamos cuánto tiempo se mantiene esto…».[32]

Embajadas de Irán en América Latina

El 24 de febrero de 2025, la Embajada de Irán en Caracas, Venezuela, publicó fotos de una reunión celebrada el día anterior, el día del funeral de Nasrallah, en la Plaza de la Juventud de Caracas, donde un grupo de simpatizantes venezolanos se había reunido para honrarlo. El evento contó con un discurso del representante del régimen iraní, Siros Karimi.[33] Un comentarista destacado en la publicación fue Mohammed Hussain Azadi, quien en su biografía afirma estar afiliado a la División Aeroespacial del CGRI.[34]

También el 24 de febrero, la Embajada de Irán en Bolivia compartió una publicación en Instagram con un mensaje del Líder Supremo iraní, Alí ​​Khamenei, sobre las ceremonias fúnebres de Nasrallah y Safieddine. Khamenei calificó a Nasrallah de «gran muyahidín y líder de vanguardia de la Resistencia en la región», y afirmó que «aunque su cuerpo puro fue enterrado en la tierra de la yihad, su espíritu y su vida serán cada día más venerados y guiarán a otros en el camino». El mensaje concluyó con oraciones por la paz para los caídos y todos los «valientes y abnegados combatientes que han alcanzado el martirio».[35]

Más informes de MEMRI sobre la actividad de Irán y Hezbollah en América Latina

Informe de MEMRI JTTM: La Organización para la Liberación de Argentina (OLA): Generando apoyo para el régimen iraní y Hezbollah en Argentina, 24 de junio de 2020.

Investigación y análisis de MEMRI n.° 1517: La Organización para la Liberación de Argentina (OLA): Generando apoyo para el régimen iraní y Hezbollah, 1 de julio de 2020.

Informe de MEMRI JTTM: El clérigo chií brasileño Rodrigo Jalloul apoya al régimen iraní, difunde su ideología en Brasil y anunció recientemente su intención de postularse a la concejalía de la ciudad de São Paulo, 1 de septiembre de 2020.

Investigación y análisis de MEMRI n.° 1662: El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el amanecer de una nueva era de oportunidades para Irán en América Latina, 21 de octubre de 2022.

MEMRI Investigación y análisis n.º 1710, Campaña masiva para promover la traducción al en español de las memorias del líder supremo iraní Khamenei: la última estrategia de Irán para difundir su revolución islámica en América Latina, 15 de agosto de 2023.

[1] CNN.com/2025/02/23/middleeast/nasrallah-funeral-lebanon-beirut-israel-intl/index.html; Nbcnews.com/news/world/tens-thousands-mourn-hezbollah-leader-nasrallah-funeral-lebanon-rcna193347; Reuters.com/world/middle-east/tens-thousands-mourn-hezbollahs-slain-leader-nasrallah-mass-funeral-2025-02-23/, 23 de febrero de 2025.

[2] Véase la Investigación y Análisis de MEMRI n.° 1517, La Organización para la Liberación de Argentina (OLA) – Construyendo apoyo para el régimen iraní y Hezbollah, 1 de julio de 2020.

[3] Instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTMyOTczNjQyODcyODIx?story_media_id=3418430069461673168&igsh=MWNpMXQzeTZhanI5OQ==, 23 de julio de 2024.

[4] Instagram.com/reel/DGYm8IYOfh4/?igsh=MXZtenJkMjR4eGY0dA==, 22 de febrero de 2025.

[5] Instagram.com/reel/DGbgqzEut68/?igsh=N2p1NTVsc2p2aDl1, 23 de febrero de 2025.

[6] Instagram.com/reel/DGa3Cd_oKRT/?igsh=b3k2Z3dudHFkcmI3, 23 de febrero de 2025.

[7] Instagram.com/reel/DGbRtdDu6jP/?igsh=MWV6NzVmbnRmOXA5MQ==, 23 de febrero de 2025.

[8] Instagram.com/reel/DGd1bJyyES0/?igsh=c3lzZW5kM3Fzbm5n, 24 de febrero de 2025.

[9] Instagram.com/reel/DGgxy75o5VW/?igsh=MXF2bmJjZXNuNHQyeg==, 25 de febrero de 2025.

[10] Instagram.com/reel/DGd0efryMVZ/?igsh=MXZqODl0N2l3cndrdQ==, 24 de febrero de 2025.

[11] Instagram.com/reel/DGgWT5wSmLa/?igsh=MTZxZnQ1b283Y3hlag==, 25 de febrero de 2025.

[12] Instagram.com/p/DGcEZOVqVQ3/?img_index=7&igsh=a2U2MDFvNjh2eGds, 23 de febrero de 2025

[13] Instagram.com/p/DGcEZOVqVQ3/?img_index=7&igsh=a2U2MDFvNjh2eGds, 23 de febrero de 2025

[14] Instagram.com/p/DGa1Ls2xUVO/?igsh=M3k5aTl0b2cxaHd4, 23 de febrero de 2025

[15] Instagram.com/reel/DGasAqhiEjq/?igsh=MXhwNWZzYXo1b3lyNg==m, 23 de febrero de 2025;

Instagram.com/reel/DGaiAgqCa06/?igsh=MnZvcjkyeHVsNDNj, 23 de febrero de 2025.

[16] Instagram.com/reel/DGahsK1iUqu/?igsh=cmhleGU4Y2s5Y2N4, 23 de febrero de 2025.

[17] English.khamenei.ir/news/11506/Imam-Khamenei-s-message-on-occasion-of-funeral-ceremonies-for, 23 de febrero de 2025.

[18] Instagram.com/reel/DGbYD73MJF-/?igsh=aXk0cHd5dnM3OXVu, 23 de febrero de 2025.

[19] Instagram.com/p/DGnyCtstQQX/?igsh=YnJvMW9vbXJ0aTI0, 24 de febrero de 2024.

[20] Resumenlatinoamericano.org/quienes-somos/. [21] Instagram.com/reel/DGb-XY9ynY_/?igsh=YXZpd21tcmR2cnZv, 23 de febrero de 2025.

[22] Instagram.com/reel/DGbzl99SJiK/?igsh=ZmM5aXVyaTdnYjdm, 23 de febrero de 2025.

[23] Instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTMyOTczNjQyODcyODIx?story_media_id=3418430069461673168&igsh=MWNpMXQzeTZhanI5OQ==, 23 de julio de 2024.

[24] Véase la Investigación y Análisis de MEMRI n.° 1517, La Organización para la Liberación de Argentina (OLA) – Generando apoyo al régimen iraní y Hizbullah, 1 de julio de 2020.

[25] Newyorker.com/magazine/2015/07/20/death-of-a-prosecutor, 13 de julio de 2015.

[26] Bbc.com/news/world-latin-america-42491527, 27 de diciembre de 2017.

[27] Instagram.com/reel/DGWbINnBpng/?igsh=MXA5ZWVyY3F0NDRrcA==, 21 de febrero de 2025.

Facebook.com/share/p/18KAV2wweW/, 22 de febrero de 2025.

[28] Youtube.com/live/vIgtVNgnSUM, 22 de febrero de 2025.

[29] Facebook.com/share/p/1KL5SKRqYE/, febrero 23 de febrero de 2025.

[30] Facebook.com/share/p/194hKHYMpW/, 24 de febrero de 2025.

[31] Instagram.com/reel/DGanWj2xCdh/?igsh=Nzl1MHl4NWJtczIy, 23 de febrero de 2025.

[32] Instagram.com/p/DC49EkJAeY4/?igsh=NHIxc2p2czF2ZjZt, 27 de noviembre de 2024.

[33] Instagram.com/p/DGdKd6_xbiR/?img_index=5&igsh=b3UxcDEzamhqMHFu, 24 de febrero de 2025.

[34] Instagram.com/m.hazadi7906?igsh=MTJ3eTcxcXNsOGFoOA==

[35] Instagram.com/p/DGdM-VCtw0i/?igsh=NGlteDIxYmxzMXhx, 24 de febrero de 2025.