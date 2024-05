En un discurso en lengua dari, un académico religioso chiita afgano acusa a Estados Unidos de ataque cultural contra las mujeres afganas

El destacado erudito religioso chiíta hazara afgano Sayyed Esa Hussaini Mazari habló recientemente dirigiéndose a cientos de mujeres en las zonas occidentales de Kabul. En este contexto, acusó a Estados Unidos y a otros de lanzar diversas formas de ataque cultural contra la identidad islámica de las mujeres afganas y defendió al Ministerio de Promoción de la virtud y Prevención del Vicio de los talibanes afganos por hacer cumplir el destierro de las mujeres de la vida pública y la estricta aplicación de la sharía.

“He declarado repetidamente que, si el gobierno republicano hubiera continuado durante otros diez años, nada de la identidad islámica de las mujeres musulmanas afganas habría permanecido… Los occidentales organizaron diversas formas de ataques, especialmente invasiones culturales y mediáticas, desde tierra y aire. Hubo una enorme promoción de la corrupción y la prostitución en los canales de televisión del período republicano», afirmó Sayyed Esa Hussaini Mazari.

«Para el poder de Afganistán, las mujeres del país deben ser revolucionarias», dijo, y agregó: «Alabado sea Alá, con la llegada del Emirato Islámico y las bendiciones de la yihad de nuestros muyahidines en el ámbito cultural y militar, Estados Unidos fue derrotado y abandonó Afganistán, y al menos nos sentimos aliviados de su maldad manifiesta».

Sayyed Esa Hussaini Mazari dirigiéndose a mujeres en Kabul, la mayoría de las cuales son chiítas.

A continuación, se presentan extractos traducidos de su discurso, publicados en un informe en dari de la Agencia La Voz Afgana (AVA).

«Nuestros enemigos están intentando desviar a las mujeres de sus deberes primarios; esta estrategia y conspiración del enemigo ha existido desde los albores de la historia, particularmente desde el advenimiento del islam»

«Las mujeres desempeñaron roles tanto directos como indirectos en la historia de la yihad afgana. En Afganistán, si los hombres crearon una sorpresa contra los británicos, si los hombres desempeñaron un papel en los 14 años de historia de la yihad [cuatro años contra Gran Bretaña y 10 años contra ex URSS] y se enfrentó a la mayor potencia de esa época y sentó las bases para el colapso y la derrota de la ex Unión Soviética, y si nuestros yihadistas durante los 20 años de ocupación de Afganistán por parte de los estadounidenses estuvieron presentes en la escena y libraron la yihad, todos ellos nacieron y crecieron en el seno de piadosas madres revolucionarias musulmanas…”

«Es posible que las mujeres no estuvieran en la primera línea del frente de la yihad, sino detrás del frente, como madres, esposas o hermanas, estaban al lado de los hombres…”

«Nuestros enemigos están intentando desviar a las mujeres de sus deberes principales. Esta estrategia y conspiración del enemigo ha existido desde los albores de la historia, particularmente desde el advenimiento del islam. Cuando la estudiamos, vemos qué esfuerzos se han hecho para desviar a las mujeres de sus roles principales de tener y criar hijos, administrar el hogar y mantener las responsabilidades familiares, y en cambio, empujarlas hacia otras actividades o incluso lo contrario… Tenemos muchas mujeres que desempeñaron roles positivos en la sociedad, y también Tenemos mujeres que tuvieron un papel negativo.”

“Durante los 20 años [2001-2021] de la República… nos dimos cuenta de los planes, programas y conspiraciones que tenían los occidentales con respecto a las mujeres afganas. Por cierto, el trabajo de los occidentales durante la ocupación estadounidense de Afganistán se centró en las mujeres afganas. Una parte importante de los fondos se asignó a las mujeres afganas y se crearon muchos centros y organizaciones para su orientación…”

«Rula Ghani [esposa del ex presidente Ashraf Ghani] fue responsable de un programa llamado Empoderamiento de las mujeres afganas, y creo que, en el último año de la República, asignó un presupuesto de 179 millones de dólares para utilizarlos con el fin de engañar y difamar a mujeres y niñas afganas, e influir en esta población…”

«Junto a este programa, había docenas de otras organizaciones afiliadas a la presidencia, ministerios, direcciones y administraciones en Kabul y otras provincias, todas trabajando para influir en las mujeres en la sociedad y desviarlas de sus deberes principales. Su objetivo era convertir a nuestras mujeres en un mero objeto de deseo, vestido o semidesnudo, para satisfacer los deseos lujuriosos de los hombres, y de esta manera proporcionar el terreno… para la dominación arrogante de Estados Unidos y otros países occidentales sobre el pueblo de Afganistán…”

«¿Tuvieron algún impacto estas conspiraciones y esfuerzos del enemigo? No quiero decir que no tuvieron ningún impacto, sino más bien, tuvieron un impacto tan significativo que los planes del enemigo llevaron al sufrimiento y la agitación del pueblo afgano, prolongando nuestra lucha y yihad por 20 años…»

«Alabado sea Alá, con la llegada del Emirato Islámico y las bendiciones de la yihad de nuestros muyahidines en los ámbitos cultural y militar, Estados Unidos fue derrotado y abandonó Afganistán, y al menos fuimos aliviados de su abierta maldad»

«Estos fueron los motivos y factores que explotaron los enemigos del pueblo afgano, infligiendo innumerables atrocidades, incluidos graves daños a nuestras mujeres. En varios discursos, he afirmado repetidamente que, si el gobierno republicano hubiera continuado durante otros diez años, no habría quedado nada de la identidad islámica de las mujeres musulmanas afganas… Los occidentales organizaron diversas formas de ataques, especialmente invasiones culturales y mediáticas, por tierra y aire… Hubo una enorme promoción de la corrupción y la prostitución en los canales de televisión del período republicano.”

«Para el poder de Afganistán, las mujeres del país deben ser revolucionarias. Los estadounidenses estaban implementando estos planes para derrocarnos y nos golpearon. Pero todas las alabanzas sean para Alá, con la llegada del Emirato Islámico y las bendiciones de yihad de nuestros muyahidines en los ámbitos cultural y militar, Estados Unidos fue derrotado y abandonó Afganistán, y al menos quedamos aliviados de su maldad manifiesta. Sin embargo, ahora que somos libres, debemos tomar medidas para asegurarnos de no caer en estas trampas en el futuro y luchar contra este daño…”

«Los medios de comunicación occidentales buscan modelos negativos para nuestras mujeres. ¿Cuáles son nuestros deberes y qué debemos hacer…? Se debe formar un movimiento general para apoyar a las mujeres… El factor principal es el público en general, que debe cumplir con sus deberes de apoyar a las mujeres. Las mujeres no pueden lograr nada por sí solas… Debe formarse un movimiento general para apoyar a las mujeres…”

«Defendemos la actuación del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio en materia de anomalías morales. Durante los últimos años, hubo ataques difamatorios contra las acciones de este ministerio, y propaganda desagradable y venenosa, tanto desde dentro como desde afuera. Considero que se trata de propaganda llevada a cabo por el enemigo o por elementos enemigos dentro del país, o por personas engañadas.”

«Desde que el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio lucha contra las manifestaciones de corrupción y anomalías morales, se han extendido rumores que afirman que se está arrestando a mujeres afganas desde el este y el oeste de Kabul y desde otros lugares.»

Las mujeres deben adherirse al hijab islámico prescrito por el Corán y los hadices, no deben caer bajo la influencia del enemigo»

«Si no se lucha contra las anomalías, las condiciones no serán diferentes a las de la República. Hace algún tiempo, un grupo vino a nuestra oficina y se quejó de que una de nuestras mujeres fue arrestada por el Emirato Islámico y ustedes deberían cooperar para conseguir su liberación. Un colega nuestro fue a investigar por qué arrestaron a esta señora. Se hizo evidente que tenía una causa moral y fue arrestada en una casa… ¡con varios jóvenes! ¿O no? Si no hay lucha contra la corrupción y no se toman medidas contra tal dama, caballero o red, las condiciones serán las mismas que en la República y no habrá diferencia.”

«Estados Unidos no se ha retirado y busca llevar al país a la corrupción.”

«No penséis que los estadounidenses se retiraron y se volvieron indiferentes hacia nosotros. No, en las circunstancias actuales, están tratando de trabajar en diferentes barrios utilizando la pobreza y la ignorancia de la gente, arrastrándola a redes de libertinaje y prostitución. Incluso las mujeres del extranjero llaman a nuestras mujeres dentro del país y les ordenan que vayan y hagan algo para [encontrar asilo en] Europa o dinero y cualquier otro tema.”

«Algunas mujeres caen en estos engaños y cometen errores, causando dolores de cabeza tanto a la sociedad como al gobierno. En cualquier caso, apoyamos sinceramente las acciones del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio…”

«Las mujeres deben adherirse al hijab islámico prescrito por el Corán y los hadices. No deben caer bajo la influencia del enemigo. Las mujeres deben seguir las instrucciones del islam porque es sharía wajib [obligatoria] «.

Fuente: Avapress.com (Afganistán), 3 de marzo de 2024.