El punto de encuentro entre la historia y el lujo, Four Seasons Casa Medina es nuestro portal a la magia de un destino único: Bogotá. Esta ciudad única elevándose en el altiplano desde los finales del Pleistoceno, fue fundada como capital del Nuevo Reino de Granada en 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada tras una dura expedición a los Andes conquistando a los muisca, los habitantes indígenas del Altiplano.

Imponente en Cordillera Oriental de los Andes, Bogotá nos seduce con un alma única, una rica cultura presente en cada espacio de Casa Medina. Un emblemático edificio de 1946, diseñado por el artista y arquitecto colombiano Santiago Medina Mejía, el hotel esta a pasos del bullicioso distrito financiero y del paraíso gourmet de la Zona G; la "Zona Gourmet" de Bogotá.

Four Seasons Casa Medina cuenta con algunas de las habitaciones más tranquilas y elegantes de la ciudad, con techos con vigas, muebles de madera tallados a mano y chimeneas – no existen dos habitaciones iguales. Oasis de relajación, estas joyas del mundo de diseño nos sumergen en la historia del hotel y en su alma única. Cualquiera que sea nuestro alojamiento aquí, todas las categorías de habitaciones dentro de Casa Medina están diseñadas para complacer con toques reflexivos y comodidades en consonancia con el lujo de estilo Four Seasons.

El Spa de Casa Medina ocupa un espacio íntimo dentro del histórico Hotel, con paredes de madera originales y un diseño acorde con el resto de la propiedad. Los huéspedes son recibidos en una relajante área de recepción con ofertas minoristas disponibles para la compra, y experimentan el bienestar y los mimos en cuatro salas de tratamiento.

Casa Medina es un refugio urbano para viajeros con gusto. Además, su espectacular bar y restaurante español Castanyoles nos seduce con un atrio de invernadero, perfecto para lánguidas veladas románticas o un bocado rápido con un cóctel exclusivo y original.

Ubicado justo en el bullicioso centro del distrito financiero, equidistante de las boutiques de diseñadores de la Zona T y los edificios históricos del barrio colonial, el hotel es a la vez una de las joyas más brillantes de la ciudad y nuestros portal a descubrir sus encantos. Declarado Monumento Oficial de Interés Cultural, el edificio de la Casa Medina rezuma grandeza y encanto de estilo colonial que funge como un portal a un mundo de maravillas.

La historia de Four Seasons Hotels and Resorts, que abrió su primer hotel en 1961, es una historia de innovación continua, expansión notable y una dedicación resuelta a los más altos estándares. Entre las vibrantes calles de Bogotá, esta excelente colección de joyas hoteleras nos lleva da la mano a vivir momentos inolvidables.