Encuesta de la ADL revela que los estereotipos antisemitas nocivos siguen profundamente arraigados en toda Europa

Uno de cada cuatro residentes en países europeos alberga amplias actitudes antijudías;

las creencias antisemitas disminuyen entre los ucranianos

Nueva York, NY, 31 de mayo de 2023 … Una nueva encuesta de la Liga Antidifamación (ADL) que mide las actitudes antisemitas en toda Europa descubrió que algunos de los tópicos antijudíos más persistentes siguen profundamente arraigados en 10 países europeos, con aproximadamente una de cada cuatro personas albergando creencias antisemitas clásicas.

La encuesta reveló que uno de cada tres encuestados en seis países de Europa Occidental cree que los judíos son más leales a Israel que a sus países de origen. En España, una de cada cuatro personas cree en los estereotipos antisemitas clásicos —en particular las creencias odiosas sobre los judíos y el dinero, y que los judíos controlan el gobierno.

“Es preocupante que tantos europeos sigan estando de acuerdo con algunas de las mentiras antisemitas más peligrosas de la historia, incluyendo que los judíos son intrínsecamente codiciosos, que controlan el gobierno y las finanzas, o que son más leales a Israel. Y, desafortunadamente, esto no ha mejorado desde nuestra última encuesta en la región en 2019”, dijo Jonathan Greenblatt, CEO y Director Nacional de la ADL. “Estas nocivas ideas históricamente motivaron ataques antisemitas y nunca deben tomarse a la ligera, especialmente en un continente que fue testigo del Holocausto”.

La encuesta europea es la última entrega de The ADL Global 100: An Index of Antisemitism™, realizada por primera vez en 2014. Es la encuesta más amplia sobre actitudes antisemitas globales jamás realizada, incluyendo 102 países y territorios.

En consonancia con encuestas anteriores, entre los seis países encuestados en Europa Occidental, España sigue siendo el país con el nivel más alto de actitudes antisemitas, con un 26% de la población albergando amplias creencias antisemitas, seguida por Bélgica (24%), Francia (17%), Alemania (12%) y el Reino Unido (10%). Países Bajos registró la puntuación más baja de los 10 países encuestados para el índice de antisemitismo, con solo el 6% de los encuestados albergando opiniones antisemitas.

En Europa Oriental, las actitudes antisemitas están aún más firmemente arraigadas. A pesar de leves descensos en cada uno de los cuatro países encuestados, sigue habiendo altos niveles de creencias antisemitas en Hungría (37%), Polonia (35%) y Rusia (26%).

La mayor disminución en las actitudes de odio hacia los judíos se registró en Ucrania, donde las actitudes antisemitas cayeron de un máximo histórico del 46% en 2019 al 29% en 2023, posiblemente en parte debido a la popularidad del presidente judío, Volodymyr Zelensky, cuyos índices de aprobación han aumentado drásticamente en los últimos años en respuesta a su desafío a los ataques militares rusos.

“La notoria mejora en las actitudes antisemitas en Ucrania parece estar vinculada a la popularidad del presidente Zelensky, un dirigente orgullosamente judío, quien hace pública su herencia”, afirmó Greenblatt. “Aunque los resultados de la encuesta no abordan directamente cuestiones de causalidad, no hay duda de que tener un presidente judío que está siendo elogiado por su respuesta a la agresión rusa parece haber afectado la percepción sobre los judíos entre los ciudadanos ucranianos”.

Otros resultados clave de la Encuesta Europea Global 100 incluyen:

Rusia y España encabezan la lista de países con mayor población que cree en los clásicos tópicos antisemitas. En Rusia, casi 30 millones de personas —de una población adulta de 115 millones— albergan creencias antisemitas clásicas. En España, 10 millones de personas —de una población adulta de 39 millones— tienen creencias antisemitas.

En Europa Occidental, el tópico de la doble lealtad es el estereotipo antisemita más común, con amplias franjas de la población que creen que los judíos son más leales a Israel que a su propio país. Más de la mitad de los españoles (56%) cree que esta afirmación es “probablemente cierta”, al igual que el 46% en Bélgica, el 38% en los Países Bajos, el 37% en Francia y el 34% en el Reino Unido.

En Europa Oriental, el tópico de la doble lealtad está aún más extendido, estando de acuerdo un 62% de los polacos, 48% de los húngaros, 38% de los ucranianos y 36% de los rusos.

El conocimiento del Holocausto es prácticamente universal en toda Europa, pero la negación del Holocausto es notablemente mayor en Europa Oriental. En Hungría y Ucrania, el 19% de los encuestados están de acuerdo con la afirmación de que “el Holocausto es un mito y no ocurrió”, o afirman que el número de judíos que murieron fue “muy exagerado”. En Rusia y Polonia, el 17% y el 15%, respectivamente, niegan el Holocausto. Alemania y los Países Bajos se situaron en los puestos más bajos en cuanto a negación del Holocausto, con un 5% y un 4%, respectivamente.

Incluso en países donde el antisemitismo es bajo, la creencia en estereotipos perjudiciales sobre los judíos sigue siendo preocupantemente alta. En Países Bajos, que obtuvo la puntuación más baja del índice con un 6%, el 18% de los encuestados está de acuerdo con que “los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios” y el 38% cree que “los judíos son más leales a Israel que a este país”. Lo mismo ocurre en Francia, donde el 28% dice que los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios y el 37% cree en el tópico de la doble lealtad.

La encuesta reveló que una mayor preocupación por la violencia de extrema derecha se correlaciona con menores niveles de antisemitismo en Europa. Los países más preocupados por la violencia de extrema derecha (Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido) tienden a tener puntajes más bajos en el índice de antisemitismo que los países menos preocupados por la violencia de extrema derecha (Hungría, Polonia y España).

La encuesta reveló que la mayoría de los europeos rechazan el uso del boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) como táctica para aislar al Estado de Israel. Aunque muchos en los países de Europa Occidental dicen simpatizar más con los palestinos que con los israelíes, el apoyo al boicot contra Israel fue extremadamente bajo.

“Muchos países europeos, si no la mayoría, tienen todavía un largo camino por recorrer para educar a su población sobre la sórdida historia y la realidad actual del antisemitismo”, dijo Marina Rosenberg, Vicepresidenta Sénior de Asuntos Internacionales de la ADL. “La vida judía continúa en muchos de estos países, y tenemos que asegurarnos de que sus gobiernos hagan todo lo posible para proporcionar un futuro seguro y protegido a sus ciudadanos judíos”.

Realizada por primera vez en 2014, la encuesta Global 100 de la ADL se actualiza periódicamente en países seleccionados para permitir una mayor comprensión de las tendencias en las actitudes antisemitas en todo el mundo. Para esta entrega se encuestó a más de 6.500 ciudadanos adultos en Europa entre el 8 de noviembre de 2022 y el 30 de enero de 2023.

Entre las preguntas formuladas a los encuestados, se utilizaron 11 preguntas que miden la aceptación general de diversos estereotipos judíos negativos para compilar un índice que ha servido de referencia para las encuestas de la ADL en todo el mundo desde 1964. Se considera que los encuestados que respondieron que al menos seis de las 11 afirmaciones son “probablemente ciertas” albergan amplias actitudes antisemitas.

La ADL encargó a First International Resources la tarea de actualizar las actitudes y opiniones sobre los judíos en 10 países europeos. Impact Research dirigió y coordinó el trabajo de campo y la recopilación de datos para este proyecto de opinión pública.

La ADL es la principal organización contra el odio del mundo. Fundada en 1913, su eterna misión es “poner fin a la difamación del pueblo judío y garantizar la justicia y el trato justo para todos”. Hoy, la ADL sigue luchando contra todas las formas de antisemitismo y prejuicios, utilizando la innovación y las asociaciones para ampliar el impacto. Líder mundial en la lucha contra el antisemitismo, el extremismo y la intolerancia, donde y cuando se presenten, la ADL trabaja para proteger la democracia y garantizar una sociedad justa e inclusiva para todos. Más información en www.adl.org.

