La joya de la costa del hermoso mar Mediterráneo, Tel Aviv es una de las ciudades más vibrantes, divertidas y fascinantes del mundo. La capital del comercio y la gastronomía en Israel, es aquí donde el pasado y el presente se unen en una intrigante danza de sabores, diseño, arquitectura y ambiente. El puente de unión entre la histórica ciudad de Jaffa y la moderna metrópolis de Tel Aviv es el hotel de lujo The Setai.

Cinco edificios de la antigua e histórica prisión y estación de policía otomana, transformados con imaginación y buen gusto, utilizando toques contemporáneos y remodelaciones clásicas, componen lo que es hoy en día uno de los hoteles mas lujosos del país. Después de 13 años de restauración, la combinación de elementos históricos y toques contemporáneos es infinitamente seductora.

Los pasillos de mármol y piedra del Setai Tel Aviv conectan los edificios y convergen en un patio central, de belleza majestuosa. Los detalles de diseño originales y la mampostería complementan armoniosamente los acentos modernos, convergiendo con el restaurado Turkish Hamam Spa y la piscina infinita en la azotea con vista a todo el horizonte de Tel Aviv.

Auténtico, sofisticado y acogedor, The Setai Tel Aviv fusiona la historia y el patrimonio de Jaffa con los lujosos adornos de una metrópolis moderna. Miembro de The Leading Hotels of the World, representa lo más exquisito de la cultura israelí. Esta fascinante colección de hoteles y resorts icónicos de lujo nos lleva de la mano a descubrir maravillas únicas en destinos mágicos. Con más de 400 hoteles en ochenta países, el portafolio de LHW consiste de propiedades autenticas que seducen con su alma única.

Ubicado en la parte superior de la Plaza de la Torre del Reloj de Jaffa, The Setai Tel Aviv nos seduce con su exclusividad y ambiente relajado en el cruce de la moderna y antigua Tel Aviv-Jaffa. Esta joya del mundo hotelero ofrece una entrada envidiable a las maravillas del puerto de Jaffa, la costa de playa completa de Tel Aviv y a pasos de los bulliciosos bulevares y el centro urbano de la ciudad.

El hermoso mar Mediterráneo se extiende en la costa de Tel Aviv, brillante bajo un cielo azul despejado. Un destino fascinante, divertido, intrigante y, hoy en día, lujoso, esta ciudad costera es el perfecto hogar de The Setai, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de sofisticación. Desde su espectacular alberca disfrutamos de impresionantes vistas desde el amanecer hasta el atardecer, enamorándonos del fascinante destino donde nos encontramos.