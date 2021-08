La movida y el resultado forjaron la conciencia de la derrota y el fracaso de Estados Unidos como líder del mundo libre y de Occidente. Estos son percibidos como el enemigo más acérrimo del Islam fundamentalista y la barrera más importante que enfrenta la realización de la visión de la nación islámica y el gobierno global de la Sharia.

Así, las imágenes del retiro, que nunca lucen bien aunque sean necesarias y completamente justificadas, son como un fuerte viento en las velas de la yihad.

El establecimiento del régimen talibán en Afganistán, con la idea bastante clara de que el mundo se mantendrá al margen: condenar, protestar, pero no intervenir, avivará el fuego de la yihad en todo el mundo en general y en Oriente Medio en especial.

Los talibanes tienen muchos aliados y seguidores en nuestro concurrido vecindario y Hamas es sin duda uno de ellos. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, se había reunido previamente durante una reunión pública con líderes talibanes en Qatar, y la dirigencia de Hamas, al igual que el liderazgo de la Jihad Islámica Palestina, se apresuró a emitir una declaración de apoyo y felicitar a los talibanes por su brillante victoria.

Hamas' Ismail Haniyeh meeting a delegation from the Taliban after the May conflict against Israel. Unknown exactly when and where this was taken. pic.twitter.com/ebjhl13ior

— Joe Truzman (@JoeTruzman) August 15, 2021