Entrevista a Bram. Su obra es muy interesante ya que tiene un carácter simbólico

Su obra es muy interesante ya que tiene un carácter simbólico, lo cual nos lleva a reflexionar y nos da la posibilidad de descubrir lo que cada una de sus figuras nos transmite

¿ De donde eres?

-México

¿En tu vida artística que experiencias interesantes has tenido?

– No se me ocurre ninguna por ahora. Seguro tengo al menos una pero no la recuerdo en este momento, la mayoría de mis experiencias solo pasan adentro de mi cabeza.

¿Que te interesa expresar en tu obra?

Que todos tenemos tanta fantasía y Alegría como dolor, soledad y sufrimiento en el interior.

¿Tienes algún estilo especial?

Creo que mi estilo principal es el simbolista, pero no se si decir que yo lo hago de alguna manera especial.

¿Has tenido alguna exposición que consideres la más importante o interesante, por alguna razón?

No sabría decir cual considero la exposición mas importante para mi hasta ahora: Si mi primera exposición individual ó mi primera exposición alguna vez, la cual fue colectiva, puesto que esa fue la primera vez que fui “visto “oficialmente como artista.

¿Cuales son tus artistas preferidos y porque?

Por Supuesto que absolutamente adoro y admiro a los grandes que todos aman: Miguel Ángel, Van Gogh, Da Vinci; pero algunos de los que yo considero favoritos personalmente son Harry Clarke con sus vitrales que te ven el alma, Yoshitaka Amano y Gustave Moreau que para mi su obra es como ver joyas sobre cualquier soporte en el que estén plasmados y Edward Gorey porque me hace sonreír.

¿Quieres transmitir algún mensaje con tu obra?

Que los sentimientos y las imágenes que los acompañan son complicados. que es posible crear una obra muy alegre pero ocultando un mensaje triste o una obra muy triste pero ocultando un mensaje feliz o reconfortante.

¿Que técnicas trabajas en tu obra y cual es la que más te gusta?

Trabajo casi todas las técnicas tradicionales. Creo que la que mas me gusta es el óleo por su elegancia y por así decirlo alcurnia.

¿Que harías para acercar el arte a la gente?

Empezar a sensibilizarla desde muy jóvenes y respetar y nutrir esa sensibilidad durante el resto de sus vidas.

¿ Que te parece el trabajo que hace Lewinson Art para difundir el arte , Haz participado en alguna de sus actividades o recibido alguno de sus servicios, si es así platicamos de ello ?