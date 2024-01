Entrevista a Liz Reza artista que tiene un estilo muy fluido, abstracto

Esta artista tiene un estilo muy fluido, abstracto pero que a la vez sugieren formas o figuras, su colorido es muy bello y su obra esta llena de armonía:

1 . – ¿ De dónde eres

Soy de la Ciudad de México

2.- ¿ En tu vida artística que experiencias interesantes has tenido ?

Desde que empecé a pintar, que fue hace treinta años, tuve la experiencia de ganar una beca en Casa Lamm, eso la verdad me dio mucha seguridad y las ganas de seguir estudiando.

3.- ¿ Que te interesa expresar en tu obra ?

Mi intención siempre ha sido mantener un diálogo con el espectador, a través de colores, poemas, mensajes, frases, donde las letras casi no se pueden leer, pero se pueden sentir, esa es mi intención.

4.- ¿ Tienes algún estilo especial ?

He experimentado varias facetas buscando mi propio estilo, desde texturas, simbología prehispánica, hasta la abstracción de la idea. Definitivamente mi estilo es el manejo del color, y la fusión de la escritura con mi pintura.

5.- ¿ Has tenido alguna exposición que consideres la más importante o interesante, por alguna razón ? He tenido muchas exposiciones muy importantes a lo largo de mi trayectoria, por ejemplo, Banco de México me dio la oportunidad de exponer de manera colectiva en varias ocasiones, el Museo de Azcapotzalco, estuve en dos ocasiones exponiendo individualmente. La verdad cada exposición es para mi muy importante, sin embargo tuve el 27 de Enero de 2024 una exposición individual conmemorando 30 años de trayectoria, creo que también será una enorme experiencia.

6.- ¿ Cuáles son los artistas favoritos y porque ?

Tengo muchos artistas que son mis favoritos, comprenden desde el Renacimiento hasta el Arte Contemporáneo. El Renacimiento me encanta, porque hay un cambio radical en el arte, y muchas disciplinas más, los cambios siempre son buenos y gracias a esto surgieron verdaderos genios como Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, por solo mencionar algunos. Sin embargo la pintura contemporánea es mi favorita. Amo el arte abstracto, y uno de los grandes en este estilo es el maestro Manuel Felguerez, con sus formatos mayores, usando geometría perfecta, no se diga Joan Miró con su expresionismo abstracto, la simpleza aparente en su obra, me llena de alegría, Picasso no puede faltar entre mis favoritos, con esa soltura que solo los genios tienen, y cómo bien decía: A los 11 años dibujaba como Rafael, y me llevo una vida aprender a pintar como niño.

7 .- ¿Quieres transmitir algún mensaje con tu obra?

Definitivamente si. Lo hago a través de colores donde se entrelazan los mensajes, poemas, palabras escritos en cada lienzo, madera papel, muro etc. para que al espectador pueda tener un diálogo casi inconsciente y lleno de reflexión conviviendo con la obra.

8.- ¿Que técnicas trabajas en tu obra, y cuál es la que más te gusta ?

Me encanta el acrílico, las técnicas mixtas. También me gusta el óleo, pastel, tinta chica etc. pero sin duda lo que más me atrae es técnicas mixtas.

9.- ¿Que harías para acercar el arte a la gente?

Definitivamente la educación temprana a la creatividad es indispensable para desarrollar el interés de las personas. Acercar al arte, es contemplar, y para eso, hay que desarrollar la paciencia.

10.- ¿Que te parece el trabajo que hace Lewinson Art para difundir el arte, haz participado en alguna de sus actividades o recibido alguno de sus servicios, si es así platícanos de ello?

El trabajo de Lewinson Art es constante y siempre tiene propuestas que ayuda al artista a crear. He participado en varias exposiciones virtuales y me han ayudado a promover más mi obra.