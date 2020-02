Diario Judío México - Después de una gran actuación en el México Open 2019, la primera fecha oficial del World Padel Tour en nuestro país, tuvimos la oportunidad de entrevistar a unos de los mejores padelistas del mundo: el español Uri Botello Cohen, actualmente rankeado en el puesto 12 del mundo y 6 en pareja. Esto es lo que nos dijo:

Has tenido grandes momentos en lo que va de tu carrera. ¿Cual consideras tu más grande logro profesional, tu momento de mayor orgullo?

He tenido muchos momentos muy buenos, quizás el que mejor recuerde sea el torneo Challenger que gane en Melilla, mi ciudad, en 2018. O mi primera final en Menorca en 2019. Son recuerdos imborrables.

Has tenido también momentos difíciles, apenas el año pasado en Sao Paulo, al disputar la final y no obtener un resultado favorable. ¿Cómo te repones de estos para que no te afecte en lo siguiente? ¿cómo mantener la compostura para el siguiente torneo?

¡Bueno! en Sao Paulo perdimos en el tercer set contra una pareja que se estrenaba como número uno. Aunque es una sensación triste por haber perdido, es una tristeza relativa. También tenemos que valorar que volvimos a hacer final y ganamos a parejas muy duras. Hay que sacar lo positivo e intentar tener la mente puesta para el siguiente torneo.

¿Si tuvieras que elegir a una persona, quién ha tenido el mayor impacto en tu carrera profesional?

Sería imposible escoger una. He trabajado con tanta gente en estos años que de todos he aprendido mucho.

Actualmente estás rankeado en el número 12 del mundo, número 6 en pareja, un logro increíble para cualquier jugador profesional, ¿cómo te mantienes centrado, humilde, para que esto no afecte tu desempeño y tu vida?

Trato de hacerlo lo mejor posible y disfrutar del momento. Al final, esto es un deporte en constante evolución y tarde o temprano aparecerá un jugador que me supere. Lo único que puedo hacer es trabajar día a día e intentar ponérselo lo más difícil posible a mis contrarios. Es lo único que está en mis manos.

¿Quién en el jugador que más admiras, dentro y fuera de la cancha?

Rafa Nadal. La persistencia, dedicación y humildad es en lo que nos tenemos que fijar todos los deportistas.

Este año tuvimos el gusto de tenerte en el México Open. ¿Cuál es tu impresión de este país? ¿cómo ves el futuro del padel en México?

En México ya he estado en alguna ocasión, pero en la zona del Caribe. Me pareció una ciudad inmensa, y lo que destaco del torneo fue la increíble organización y lo bien que nos trataron, tanto el Staff como el público. Aunque son unas condiciones muy duras para jugar al pádel (por la altura y lo viva que está la bola), jugamos en un entorno increíble. Ojalá repitamos más veces.

¿Dónde te ves en el futuro? ¿Cuales son tus metas como padelista y como profesional?

Por el momento seguir disfrutando y poder dedicarme a lo que más me gusta, que es competir. Por suerte paralelamente pude sacarme la carrera de Ciencias del Deporte y seguramente cuando me retire seguiré vinculado al deporte, y ojala que sea a este, y poder devolverle algo de todo lo que me ha dado.