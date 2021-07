Las preguntas de investigación son las siguientes: ¿El rechazo social hacia el Estado de Israel representa una nueva forma de antisemitismo? Formulada de otro modo: ¿la hostilidad hacia Israel es judeofobia? ¿Israel o sus políticas son culpables de mayor antisemitismo? o ¿El antisemitismo genera odio a Israel? ¿Hablar bien de Israel elimina el antisionismo y por ende ayuda a combatir el antisemitismo? ¿Qué identifica a un antiisraelí como un antisemita?

La judeofobia o el antisemitismo es uno de los prejuicios más extendidos del mundo y de los más antiguos de la historia, ha adoptado diversos estereotipos, en todas sus formas y manifestaciones.

Su discurso actual es el objeto de estudio de este trabajo final (Universidad de Barcelona), presentada en el Máster en Prevención de la Radicalización y que analiza estudios de caso sobre el antisemitismo contemporáneo para esclarecer cómo se formula el discurso de odio judeofobo en el siglo XXI.

Una encuesta de 2014 publicada en New York por la Liga Anti Difamación (ADL) reveló estadísticamente que más de una cuarta parte de la población mundial alberga prejuicios antijudíos. Otro estudio ha mostrado que Israel es el país del mundo que más despierta asociaciones negativas.

A continuación, se examinará cómo ha surgido en los últimos años una nueva forma de discurso de odio en relación a la judeofobia, encubierta tras el discurso denominado ‘antiisraelismo’ o conocido como ‘antisionismo’. Los prejuicios no existen en función de si hay poca o mucha población del colectivo afectado. Así pues, el machismo afecta a más de la mitad de la población, las mujeres; mientras que el antigitanismo afecta un colectivo poco numeroso, el pueblo gitano. Sin embargo, en ambas situaciones existe discurso de odio, con independencia del número de personas que componen el colectivo víctima históricamente del discurso de odio.

En relación al antisemitismo, hay que señalar que pareciera que existen muchos judíos en el mundo, pero, aproximadamente, hay apenas unos 14 millones, que representan un 0,1% de la población mundial, de ellos, 11 millones y medio viven en Israel y en Estados Unidos. Sin embargo, la profusión del odio antijudío es, a todas luces, de gran envergadura e intensa profusión, y no afecta únicamente a estos dos países. Cuando afecta a las personas judías, y no a uno u otro gobierno israelí, entonces si forma parte de este objeto de estudio. Lo que no forma parte del objeto de estudio es el debate de política internacional sobre el conflicto árabe-israelí o, más concretamente, del conflicto palestino israelí. Solamente aquello que se utiliza para provocar un discurso de odio antijudío. En España existe antisemitismo, cuando la comunidad judía es muy pequeña. El odio antijudío no tiene que ver con el tamaño de la comunidad judía española. La persistencia de la judeofobia tiene que ver precisamente con el nuevo discurso de odio del antisemitismo contemporáneo.

Puedes leer aquí la investigación de Isaac Levy