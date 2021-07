Diario Judío México

LA AMISTAD ES MAS VALOROZA DE LAS AMERIKAS TODAS...

Keridos amigos,

Grasyas al Dio, no esta pasanda dia sin ke arisivga una letrizika ke me inche de felisitad a mi gmail... No se ke ize para ke me mostresh tanta afeksyon i amistad.. La vedra es ke yo tambien vos kero muncho bien, a todos i vos siento komo mis ermanikos i ermanikas ke no tengo. No es ke estava negro

kuando era chika de ser la unika ijika presyoza de mis paryentes ! Por seguro ke no ! Ma agora ke tengo la edad de mi kerida nonika en Ganeden, no iva ser negro si aviyan en mi doredor unos kuantos otros medyo trololos para riir, peleyar i nombrar los ke mos trusheron al mundo, darmos una mano de parte i de otro si ay de menester i otras kozas mas ke yo no puedo saver...

Mi suenyo de ver Amerika, el Norte, la Amerika Central i la Amerika del Sur, komo el vuestro puedeser de vijitar Turkiya, no es koza imposivle de realizar. Mi kaza es siempre avierta para mis amigos, para el tiempo ke keren i son los bienvinidos sovre mi kavesa.... i esto viendo i sintyendo la kalor de munchos komo mi. Ke no mos mankesh Patron de todo el mundo... Porke deve de ser imposivle de bivir sin la amistad, la djente ke mos kere i ke keremos bien, el ayudo de parte i de otro i el uniko penseryo afilu ke no estamos solos, rechesados, mizmo si no tenemos una grande famiya detras de mozotros.



Munchas grasyas a todos, uno por uno, ke me envitaron de todas estas Amerikas tan mirakulozas... Esto segura ke esto fue echo kon todo el korason i grande amistad. Di-o mio ! Yo, un polviziko, kualo bushko en estas Amerikas tan grandes, tan inkreyivles... Egzisten por vedra o son solo para los filmos ?!!!!! I si un cowboy se namora de mi ? O me kayo de boka abasho de la Empire State Building ? Si me vo, por seguro ke va saludar la mujer.. akeya statu grande ke dize "shalom i bienvenidos" a todos ke entran en el puerte de New York. Madre miya bendicha ! Yo so mas chika de su nariz ! El steak kale ke me lo koma....Es parte del suenyo en en Amerika Latina...

I al Disneyland kale ke me vayga....Tambien es parte del sueno ! Ke kedo ? un poko aki un poko aya.... Ke no se aravye...Kale me parese dizir un "komo estas" a Trump i a Melania... Ke verguensa si save ke estuve aya i no les dishe "shalom". No ! No kero ke pense mal de mi.. Nunka ! I komo va saver agora kualo yevarme ? ! Es kaynte i es yelado ay Norte i Sur !!! nunka se save ! I esto i esto i esto en la validja ! Me kale otros tres brasos i un par de piyes en la validja. Ke ago si me se kansan estos ke yevo ? Devo de topar agora en ke magazen es en ke hospital es en ke farmasiya es ke se venden pies "de rechange" de cambio! I kuanto kostan ? Los ojos de la kara por seguro ! Me olvidi ! Kale, si topo de okazyon, un par de ojos para ver mijor lo ke ay ayi, un estomago chikitiko, no embarasa, por estar seguro ke va kaver el steak entero, porke kero el mas grande !

Alas ? Ayyyyyyyy ke ermozo ke iva ser si teniya un par de alikas blankas, ansina komo seda, para irme en todos los lugares sin estos fotolyos dezrepozados de los aviyones. I tomar avir es bueno ! Ademas es un poko de sport !

Ma no.. Ke pekado no puedo irme mas a dingun lugar.... Ayer empesi a tomar diyas de mi 75 anyos.... Ademas tengo muncha difikultad para kaminar! Lo importante no so de dinguna manera triste i demoralizada...

Adoro la vida, jugar, riyir... No es vedra estos setentas pfffffft ! Yo tengo

12 anyos ! I esto es.....

Es ansina ke pasa el tiempo... Sonyando, riyendo, jugando, eskrivyendo bavajades, meldando kozas interesantes.... La vida ! No ay ke tomarla

tanto al seryozo ! Somos musafires i ya vinimos ya mos vamos ! En nada de tiempo pasa una vida entera. La satisfaksyon de la persona es el amor ke siente para los otros i la kalor ke siente de los ke lo kieren bien...

Si se puede kontribuar de una manera a la humanitad i deshar patadas en este mundo para ke los otros gozen tambien es grande koza !

sharope.blanco@gmail.com

sonyando de Amerikas en Istanbul,

la sivdad la mas ermoza del mundo !