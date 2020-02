Diario Judío México - En una columna publicada el 4 de febrero, 2020 titulada «¿Es trabajo nuestro proteger a los terroristas yihadistas?» tras un intercambio de disparos ocurrido el 3 de febrero entre las fuerzas sirias y turcas en Idlib que causó la muerte de al menos ocho ciudadanos turcos, el escritor turco Mehmet Yılmaz criticó la política de Turquía de estacionar soldados en Idlib. Yılmaz escribió: «Idlib, para cuya defensa enviamos a nuestros soldados, es el último refugio de los terroristas yihadistas armados… ¡Conducir a nuestros soldados hacia las líneas de fuego para protegerlos es mucho más que un error!»[1] El 7 de febrero, luego del intercambio de disparos, un portal de monitoreo político turco informó que cinco de los 12 puntos de observación militar de Turquía en Idlib estaban cercados por el ejército sirio, incluyendo el punto de observación en la ciudad de Saraqib.[2]

Mehmet Yılmaz escribe para el destacado portal de noticias de oposición T24.com.tr.

Se ha informado que el ejército turco se opuso a la colocación de estos puntos de observación en Idlib, diciendo que los drones de vigilancia podían realizar la misma tarea, pero que el general retirado Adnan Tanrıverdi, ex-asesor jefe del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, convenció a este para que establezca dichos puntos de observación contra el criterio del comando del ejército.[3] Tanrıverdi ha articulado la visión de una superpotencia islámica unificada, reflejada en la política exterior de Erdogan, a través de conferencias y documentos publicados por sus organizaciones.[4]

Según informes, Tanrıverdi convenció a Erdogan a que establezca 12 puntos de observación militar, de los cuales cinco están cercados, en Idlib (fuente: Aa.com.tr).

El artículo de Yılmaz se produjo luego que el Ministerio de Defensa de Turquía publicara cuatro comunicados de prensa el 3 de febrero describiendo un intercambio de disparos ese día entre las fuerzas del gobierno sirio y las fuerzas turcas en Idlib. Las declaraciones informaron que siete soldados turcos y un civil, así como también 76 «soldados y personal» del gobierno sirio fueron asesinados en el intercambio. El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dijo el mismo día que de «30-35 elementos del régimen habían sido neutralizados» y que «por supuesto habrá consecuencias para el régimen [sirio]».[5]

Lo siguiente es una traducción de extractos del artículo de Yılmaz:

«Idlib, para cuya defensa enviamos a nuestros soldados, es el último refugio de los terroristas yihadistas armados»

«En Idlib, ocho ciudadanos turcos, de los cuales cinco eran soldados y tres civiles, murieron como resultado de los ataques perpetrados por el ejército del régimen sirio… El Presidente Recep Tayyip Erdoğan dijo: ‘se neutralizaron entre 30-35 elementos del régimen’…

«Esto no es un juego. No estamos en una situación en la que podemos llevar la cuenta diciendo: ‘Muchos de nuestros soldados fueron martirizados y asesinamos a tantos soldados del otro lado’. La situación no cambia si ‘neutralizamos’ no 30-35 sino a 350 ‘elementos’ de la otra parte. ¡Ocho de nuestros ciudadanos, cinco de los cuales eran soldados y tres funcionarios públicos, perdieron la vida! Aquellos del otro bando no son ‘elementos’, ¡son seres humanos!…

«De alguna manera no ha sido posible dar marcha atrás del error que se cometió en los primeros días cuando se encendió la mecha de la guerra civil en Siria. El primer botón de la camisa estaba mal puesto, por lo que los otros botones no podían ser colocados en el ojal correcto. ¡Esa es la razón de ello!

«Idlib, para cuya defensa enviamos a nuestros soldados, es el último refugio de los terroristas yihadistas armados. De todos modos, fue un error hacerse la vista gorda ante tantos hombres armados que establecieron una base en una región a la que los civiles huyen de las masacres del régimen y han sido apabullados».

«¡Llevar a nuestros soldados hacia la línea de fuego para proteger [a los terroristas yihadistas] es mucho más que un error gigantesco!»

«¡Ahora, llevar a nuestros soldados hacia la línea de fuego con el propósito de protegerlos es mucho más que un error! La política oficial de Turquía es proteger la integridad territorial de Siria. ¿Cómo será todo eso? El régimen de Assad ahora posee el control sobre las regiones a un lado de Idlib y la frontera turca… Una de las razones por las cuales Erdogan fue una de las figuras que convirtió a Siria en un infierno fue su cálculo realizado en los primeros días de la lucha interna en Siria de que el régimen de Assad sería derrocado en poco tiempo. Este cálculo fue incorrecto. Ahora piensa que si los grupos en Idlib pueden aferrarse en el lugar, tendrán algo que decir en el futuro de Siria.

«No escucharon nuestras advertencias al comienzo de la guerra. Y yo también advertiré al final: Busquen y consigan una reconciliación con el régimen de Assad para que tengan la oportunidad de salvar las vidas de los civiles en Idlib que esperan juntos temiendo por sus vidas. Logren el fin de la guerra en Siria para que una parte de las cuatro millones de personas que se refugian en nuestro país puedan regresar a su propio país».

