“Es un gran honor”

El ganador del premio Andreas von Schoeler (centro) lleva una corbata brillante con pollos, la alcaldesa Nargess Eskandari-Grünberg lleva su cadena de oficina en Paulskirche. © Christoph Boeckheler

El ex alcalde Andreas von Schoeler es honrado por su compromiso con el Museo Judío y la vida judía en Frankfurt. Un honor especial para el jugador de 74 años. Estaba en términos amistosos con el ex Consejo Central de Judíos Ignatz Bubis.

Lo primero que dice el exalcalde Andreas von Schoeler en el atril tras el discurso laudatorio en la Paulskirche es: “Mis padres me enseñaron que no debes tomarte a ti mismo demasiado en serio, que no debes ser el centro de atención. Así que eso es un poco vergonzoso para mí. Pero mis padres obviamente no tuvieron un éxito del 100 por ciento con sus esfuerzos, porque realmente me gustó lo que dijiste”. El hombre de 74 años se ríe y contagia a la audiencia, incluida la ex alcaldesa Petra Roth, con su risa. Schoeler recibirá este miércoles el Premio Ignatz Bubis al Entendimiento.

El premio se le otorga por sus muchos años de defensa de los intereses del Museo Judío y la comunidad judía en Frankfurt. Con su traje azul, lleva una corbata naranja con pollos, que solo puedes ver de cerca. La alcaldesa Nargess Eskandari-Grünberg (Verdes) lleva la cadena de plata de su cargo cuando le entrega el premio en lo que dice es un “día muy especial” y para el “ganador del premio muy especial”.

De 1976 a 1982, von Schoeler fue Secretario de Estado Parlamentario en el Ministerio Federal del Interior; En 1982 dejó el FDP y se unió al SPD. De 1984 a 1987 fue Secretario de Estado del Interior de Hesse y de 1991 a 1995 fue alcalde de Frankfurt. Hasta 2021 también fue presidente de la junta directiva de la Sociedad de Amigos y Patrocinadores del Museo Judío. Ignatz Bubis conocía a von Schoeler desde mediados de la década de 1960, dice, cuando ambos eran todavía políticos del FDP. Él y el ex presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania estaban en términos amistosos. Los encuentros con Bubis lo conmovieron emocionalmente, admiró su compromiso incansable con todas las formas de antisemitismo y racismo a pesar del odio continuo hacia los judíos. Cuenta, por ejemplo, cómo Bubis hablaba en las clases de los colegios de los pueblos más lejanos en los años 90, en tiempos de ataques racistas como en Mölln, porque creía en el poder de hablar y escuchar. “Es un gran honor recibir el premio que lleva su nombre”, dice von Schoeler. Su esposa, la ex periodista de recursos humanos Ulrike Holler, y su nieta también están entre la audiencia. El elogio, que tanto gusta a von Schoeler, lo lleva a cabo Raphael Gross. El historiador y presidente del Museo Histórico Alemán de Berlín fue director del Museo Judío de Frankfurt de 2006 a 2015. En el atril, cuenta su primer encuentro con von Schoeler. En 2008 o 2009, no está tan seguro, visitó al ex alcalde en su casa del barrio de los poetas.

La razón: hacer más visible la vida judía en Frankfurt y revivir a los Amigos del Museo Judío, una posición honorífica que, como dice Gross, “no era particularmente glamorosa”. La asociación no tenía dinero y apenas miembros. Sin embargo, von Schoeler no tuvo que ser persuadido, sino que “simplemente comenzó”. Y como si fuera una oficina central. Cuando llamaba a la gente, hablaba como si todavía fuera el alcalde. Usó sus redes. En su compromiso se parece a Bubis, así que Gross. La decisión del magistrado de ampliar el Museo Judío en 2015 no se habría producido tan rápidamente sin von Schoeler.

¿Qué hace von Schoeler con el premio en metálico de 50.000 euros? “Todavía no lo sé, probablemente done”, dice antes de dirigirse hacia Buffett.