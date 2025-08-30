Esca: Sabores con lenguaje propio

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Cuando el sol se filtra entre hojas verdes y las mesas invitan a largas pausas sin prisa, comienza la magia de Esca. Como quien tropieza con un secreto bien guardado, se abre la puerta de esta impresionante casa de arquitectura clásica, abrazada por detalles contemporáneos, donde la calma se respira con elegancia. Situado en la colonia Roma, este restaurante se ha convertido en un refugio gastronómico en medio de la ciudad, un sitio donde la belleza del entorno se mezcla con una propuesta culinaria de gran sensibilidad.

Todo en este espacio dialoga con armonía: los materiales, los colores, la disposición de la luz. Desde el primer instante, se percibe que alguien imaginó cada rincón para sentirse y disfrutarse. Esa mente es la de Rolly Pavia, creador de momentos, curador de atmósferas y responsable de que Esca hable un lenguaje propio: el del buen vivir.

El recorrido comienza en el jardín, un espacio pensado para ofrecer un respiro al caos citadino. Allí, entre el murmullo pausado de la naturaleza y la claridad que se cuela entre los verdes, las mesas parecen esperar a quienes buscan tiempo sin prisa. El ambiente es íntimo pero a la vez abierto, invitando a prolongar cada conversación y cada instante.

El menú, diseñado por el chef Tobías Petzold, es una declaración de intenciones: cocinar con sensibilidad, audacia y memoria. La experiencia se abre con la esfera de parmesano con trufa, un bocado cálido y preciso que se deshace como promesa cumplida. Le sigue el kampachi crudo, fresco y delicado, evocando una ola inesperada y limpia. Cada platillo parece narrar una historia, entrelazando la memoria gastronómica con un presente sofisticado.

El atún en lata es quizá el platillo más entrañable: una versión refinada y juguetona de un recuerdo humilde, elevado a delicia con pimientos y humor elegante. El pan con erizo de mar, untuoso y salino, cierra como un susurro del Mediterráneo: atrevido, limpio, inolvidable. Cada creación invita a detenerse, a probar despacio, a entender que la cocina puede también ser un lenguaje poético.

La propuesta líquida de Esca merece capítulo propio. Su carta de cocteles es extensa, original y audaz, con mezclas que se convierten en experiencias sensoriales. El Giulio Spritz, de un rosa brillante con un dejo misterioso, es puro estilo y personalidad. El Optimo Martini, perfumado con Carpano Extra Dry, habla con la discreción de un secreto elegante que uno quisiera prolongar en el tiempo. Cada bebida se integra con la atmósfera del lugar, potenciando la experiencia y alargando el placer de la mesa.

Visitar Esca es entregarse a un instante creado con cuidado. Aquí nada es estridente, todo es armonía, detalle y belleza. Hasta la luz parece saber que forma parte de un lugar pensado

para disfrutarse. Esca no es solo un restaurante en la colonia Roma, es un espacio que invita a descubrir otra forma de vivir la ciudad: con calma, con sensibilidad y con el deseo de saborear cada momento.