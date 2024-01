Escritor palestino a los israelíes: «La Autoridad Palestina es un desastre para nosotros y para ustedes; Trabajemos juntos para reemplazarla por una nueva Autoridad que priorice el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos»

En un artículo del 18 de diciembre de 2023 en el sitio web saudita Elaph titulado «Israelíes, trabajemos juntos», el escritor palestino Majdi Abd Al-Wahhab llamó a los israelíes a trabajar con los palestinos para reemplazar a la Autoridad Palestina (AP) con un nuevo organismo gubernamental que priorice el desarrollo, la construcción y la educación y permita a ambos pueblos vivir en paz y estabilidad. El autor afirmó que los palestinos están de acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en que la Autoridad Palestina es un desastre, porque los ha «retrasado muchas décadas» en los campos de la economía, sociedad, educación, atención sanitaria y desarrollo, contribuyó a la propagación de la corrupción y provocó estancamiento y regresión. Mientras la Autoridad Palestina y sus miembros estén a cargo, dijo, los israelíes no tendrán seguridad y los palestinos no tendrán vida, por lo que es esencial «enterrar» a la Autoridad Palestina lo más rápido posible para que su cadáver no se pudra y propague enfermedades.

«La difunta Autoridad Palestina» (Imagen: Al-Arab, Londres, 21 de diciembre, 2023)

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo: [1]

“La Autoridad Palestina es un desastre. Así lo dijo [el primer ministro de Israel] Benjamín Netanyahu, después de la Operación Inundación de Al-Aqsa [de Hamás] y la consiguiente guerra en Gaza que destruyó todo. Estas palabras, que surgieron después de que el primer ministro israelí absorbiera los desastres del conflicto palestino-israelí, pueden paradójicamente reflejar un acuerdo poco común entre el público palestino y Netanyahu.”

“Netanyahu dijo que los Acuerdos de Oslo son un desastre, lo que significa que la Autoridad Palestina es un desastre debido a los resultados catastróficos que su plan trajo para Israel, entre ellos el desarrollo de Hamás y el crecimiento de su poder, que en su opinión causó la devastación que fue generada sobre Israel.”

«Los palestinos están de acuerdo con él en que la Autoridad Palestina les infligió destrucción, lo que podemos ver claramente en la Franja de Gaza. No me refiero al aspecto político, que seguirá siendo objeto de disputa entre los propios palestinos y la historia eventualmente dirá si el plan de la Autoridad Palestina sirvió a Israel o le causó daños.”

“Todos los palestinos, excepto un puñado, sin duda creen que la AP es un desastre, porque los ha hecho retroceder décadas en diversos campos: en el [campo] económico, social, educativo y sanitario y en términos de su nivel del desarrollo. Además, contribuyó a la propagación de la corrupción en todas estas esferas. Poco después de su creación, la AP llevó a los palestinos al estancamiento y al deterioro, y esta es una plaga que no tiene cura, solo la salida de la AP, sus miembros y sus lacayos.”

«Si nosotros y Netanyahu estamos de acuerdo en que la Autoridad Palestina es un desastre, surge la pregunta: ¿Cuándo declararán su muerte y la sepultarán aquellos que cultivaron esta autoridad, establecieron las bases de su gobierno, le suministraron armas, le otorgaron poder y fortalecieron su posición?”

«Oh israelíes, trabajemos juntos para establecer una entidad o una autoridad, o como quieran llamarla, y acordemos que la construcción, el desarrollo, la vida, el bienestar, la educación y la atención sanitaria deben ser el pilar y la base y que todo ello conduzca a la estabilidad. Construyamos juntos esta entidad, que pondga al individuo en primer lugar, porque sólo entonces israelíes y palestinos lograrán lo que desean y podrán vivir en paz y seguridad. Mientras dure el «desastre» [es decir, la AP] y sus miembros existan, ustedes no tendrán seguridad y nosotros no tendremos vida. La AP, [que es el] desastre, no logrará nada en Cisjordania o Gaza, y no les traerá seguridad porque se ha convertido en cosa del pasado. La religión musulmana y la religión judía están de acuerdo en que la forma de respetar a los muertos es llevarlos a entierro, así que tomen [la AP] y entiérrenla, para evitar que apeste y propague plagas y enfermedades, porque en un caso como éste ningún tratamiento ayudará».

[1] Elaph.com, 18 de diciembre de 2023.