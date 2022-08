El término esquizofrenia significa “mente partida”, fue identificado por el psiquiatra alemán Krepelin. En aquel entonces se la conocía como “demencia precoz” y las personas a las que lo sufrían presentaban serios deterioros cognitivos y de comportamiento.

Hoy sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad que afecta a la persona como una retirada de la realidad y de la vida social.

La edad de aparición está comprendía entre los 15 y los 45 años y se considera que el 1% de la población mundial la padecen. Tanto hombres como mujeres se presentan en las mismas proporciones, pero en las mujeres se presenta más tarde.

Quién sufre de esquizofrenia, experimenta una distorsión severa de pensamientos y sentimientos, afecta a quién la sufre de una manera total e inicia a sentir, pensar y hablar de una forma diferente a como lo hacía antes. Evita salir con amigos, duerme poco o demasiado, habla sólo o se ríe sin motivo aparente ( estos síntomas no aparecen en todos los pacientes).

Quién lo padece, no puede explicar lo que le está pasando, muestra temor de hacerlo y por lo tanto, no pedirá ayuda ni se quejará de lo que le sucede y por ello no van con el médico y menos aceptar tomar la medicación que requiere.

Sintomatología:

En la esquizofrenia los síntomas son subjetivos y dependen de lo refiere la persona.

Síntomas positivos: son manifestaciones que experimenta el paciente y que las demás personas no suelen presentar, tales como :alucinaciones, las cuales pueden ser auditivas, táctiles, gustativas y olfativas.

Síntomas negativos:

Dejar de hacer lo habitual, delirios (el paciente lo ve como una realidad válida), el alcance de la realidad les está restringido, trastornos del pensamiento y más.

