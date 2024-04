Esta noche diferente

¿EN QUE SE DIFERENCIA ESTA NOCHE A TODAS LAS DEMÁS? ESTE PESAJ A LOS DEMÁS?

UNA PREGUNTA QUE ME HA QUITANDO EL SUEÑO, ME HA SACADO LAGRIMAS Y ME HA HECHO REFLEXIONAR

Esta noche no se puede festejar la libertad por que anhelamos la libertad de los 133 secuestrados que se encuentran en cautiverio en gaza desde hace 200 días.

Esta noche no damos por sentado la paz y la libertad en cambio, soñamos con los milagros. El milagro , el anhelo ferviente de nuevo SER UN PUEBLO LIBRE EN NUESTRA TIERRA .

Este año hay sillas vacias …

De aquellos que ya no estan

De aquellos que lucharon y dieron la vida por nuestra libertad

De aquellos que fueron masacrados otra vez por el simple hecho de ser Judios.

De aquellos que siguen con la esperanza de que EL / ELLA tome su lugar en esa silla vacia.

Este año en el que el mundo nos odia por ignorancia o la verdad no se ya por que … y yo , YO NUNCA ME HE SENTIDO MAS ORGULLOSA DE SER JUDÍA

ESTE AÑO ¿QUE ES “Y RELATARAS A TU HIJO”?

MAS QUE UNA HISTORIA, UNA MEMORIA COLECTIVA DINAMICA QUE ES PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Este año el “VEHI SHEAMDA” toma un significado esperanzado , en el que regamos , lloramos a gritos con mas fuerza que nunca…

” En cada generación nuestros enemigos se levantarán en contra de nosotros PERO HAKADOSH BARUJ HU NOS SALVARA, Y VE VECEMEMOS Y PREVALECEMOS …. Y ELLOS QUEDARAN EN LOS LIBROS DE HISTORIA”

TE PIDO DIOS , PAPA, ESTE AÑO CUMPLE ESA PROMESA UNA VEZ MAS .

EL PROXIMO AÑO EN JERUSALÉN RECONSTRUIDA

BE SHANA HABAA BI YERUSHALAIM HABENUYA