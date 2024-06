Estado de Israel es plural e incluyente: Einat Kranz Neiger

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Desde la incursión del 7 de octubre 2023 en el territorio israelí por parte del grupo terrorista Hamás, círculos intelectuales y la LXV Cámara de Diputados a través del Grupo de Amistad México Israel externaron su solidaridad a la embajadora de aquella nación ante México Einat Kranz Neiger por ese atentado organizado por una organización que desea la desaparición del Estado que en los últimos 70 años resistió tres agresiones para consolidarse como una nación. En entrevista con ContraRéplica la representante diplomática resaltó que desde el primer día de ese abominable atentado no podemos fijar neutralidad ante Hamas”.

Consecuencia

¿En esta celebración del Día Nacional de Israel como debe responder su población contra la amenaza de Hamás y Hezbolah que buscan su destrucción?

Contaremos con la mayor apertura y disposición de visibilizar, condenar, denunciar y ser caja de resonancia de lo que fue esta agresión.

¿Qué acciones debe emprender para evitar una expansión del odio en la region?

Creo fervientemente que el odio no puede seguir tomando las riendas del mundo; cuenten con nosotros para promover le paz y exigir justicia. Este no es un tema de fronteras o partidos, sino un asunto de solidaridad, empatía y amor, poniéndonos, por ejemplo, en el lugar de una madre que ha perdido a su hijo o hija.

¿A qué factores atribuyen la proliferación de marchas vs Israel y proPalestina Hamas?

Lamentamos que haya una narrativa que parece no favorecer el momento, ya que hay un desconocimiento de lo que está pasando realmente. A ello se une al clamor por la liberación de las víctimas.

Alianza

México e Israel tienen un tratado de Libre Comercio qué se logró en mejores términos ¿Cree que pueda prevalecer ese clima en la agenda bilateral frente a los hechos que vivimos ahora?.

Yo creo que si, tenemos mucho en común tenemos intereses en común y tenemos que seguir apoyando esta cooperación que hemos tenido durante muchos años en el tema comercial y en otros muchos temas y tengo toda la esperanza que siga creciendo el comercio bilateral.

Embajadora Einat ¿Es tan incluyente el estado de Israel que al interior de su Parlamento Knesset hay una representación árabe?

Lo que tiene que saber es qué Israel es un estado muy pluralista y tenemos el 20% de la población que son árabes o ciudadanos Israelíes que viven en Israel y tienen plenos derechos y pueden elegir y participar en las elecciones, o ser electos al Knesset ser jueces de la Suprema Corte pueden trabajar en toda las profesiones y tienen una libertad completa como todos los ciudadanos de Israel, así que tienen todos los derechos y eso es muy improbable de saber que Israel es un país con mucha tolerancia, de gente de origen de más de 100 países quienes hablan más de 100 idiomas en la pluralidad y respetando los valores de todas las religiones y todos los de origen.

Finalmente cuando se habla de que varios estados incluidos España, Noruega reconocen a Palestina ¿al mismo tiempo respaldan a los grupos terroristas Hamás, Al Qaeda y Hezbolah?

El reconocimiento del estado Palestino es un paso que nosotros vemos como negativo pues significa darle un premio al terrorismo y podemos decir que Hamas tiene que desaparecer, no puede seguir funcionando como una organización terrorista, le dan el premio por el ataque del 7 de octubre en la masacre tan terrible que cometieron entonces reciben los palestinos de premio el reconocimiento a un estado que todavía no desiste por que ellos no cumplen con los requisitos que son necesarios para ser definidos como un estado y no rechazamos en la solución de los 2 estados pero tienen que evolucionar y desarrollarse las condiciones para que se pueda hacer y para que esos 2 estados o el futuro estado palestino pueda vivir en paz con Israel.