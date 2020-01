Diario Judío México - Las relaciones se basan en la confianza. Las familias y las naciones vacilan o prosperan dependiendo de la voluntad y la capacidad de los miembros y ciudadanos para aprender a vivir con sus diferencias, encontrar puntos en común y confiar unos en otros.

Ver cómo se desarrolla el vitriolo y la discordia en los partidos políticos, los medios, las comunidades y las familias de nuestra nación ha sido inquietante y desalentador para la mayoría de los estadounidenses. Las raíces de nuestras diferencias son profundas. Algunos dirían que atraviesan siglos de historia humana y capas de miedo y odio profundamente arraigados. Sin una seria voluntad de ser dueños de nuestra parte en la forma en que perpetuamos la desunión que ha puesto a nuestra nación al borde de una guerra civil, es probable que la situación no cambie. De hecho, empeorará.

Muchos de nosotros nos preguntamos: “¿Cómo podemos estar en páginas tan diferentes como nuestras compatriotas estadounidenses? ¿Cómo puede desarrollarse una versión de la verdad ante millones de espectadores en Fox, y otra completamente diferente en CNN y MSNBC? ”

Para entender cómo es esto posible, recurro a mi trabajo con las familias y cómo los niños que toman partido con uno de sus padres enemistados se colocan en una posición insostenible de lealtad dividida. Atrapados en el fuego cruzado de una madre y un padre que se están avivando en lugar de apagar las llamas de su animosidad, los niños se sienten presionados para elegir lados. Al vivir con padres enojados que no pueden resolver sus diferencias de manera pacífica y civil, los niños asumen el estrés y el trauma de vivir en una zona de guerra familiar.

¿Cuántos de nosotros estamos igualmente angustiados mientras buscamos al adulto en la sala que habla en tono civil, construye puentes y forja comprensión?

¿Cuántos de nosotros estamos enfermos y cansados ​​de la desconfianza que surge cuando buscamos un terreno común de buena fe, solo para ser eclipsados ​​por alguien que arroja temerariamente la retórica, difunde información errónea y vierte combustible sobre el fuego?

¿Hemos sufrido tal decadencia moral que esperamos que nuestros líderes nos mientan? ¿Se ha erosionado la confianza hasta el punto en que estamos atrapados en una pelea que no podemos desactivar? ¿Y podemos, como ciudadanos, dejar de distinguir los hechos de la ficción? Un estudio de la Universidad de Stanford muestra que muchas personas no pueden diferenciar las noticias reales de las falsas. Según BuzzFeed, en los tres meses anteriores a las últimas elecciones presidenciales, las 20 principales noticias falsas tuvieron más acciones, reacciones y comentarios de Facebook que las 20 verdaderas.

¿Podríamos cada uno de nosotros detenernos por un minuto y hacer un inventario preguntando: “¿Qué pasa si los líderes que he elegido y en quienes pongo mi fe son incapaces de poner el bienestar de nuestra nación por encima de sus propios intereses? ¿Qué pasa si me he vuelto insensible, indiferente o fiel al partidismo destructivo que amenaza el futuro de nuestra democracia? ¿Qué pasa si me convierto más en una parte del problema que en la solución por la forma en que pienso, hablo y actúo? ”

El riesgo de fractura de nuestra nación es mayor ahora que en cualquier otro momento desde la Guerra Civil. Si nos permitimos dividirnos cada vez más, la base sobre la cual se construye nuestra democracia podría tambalearse y fracasar.

¿Qué más podemos hacer? Aquí hay algunas ideas para convertirse en ciudadanos más inteligentes, mejor informados y parte de la solución:

Defienda la idea de que “Somos mejores que esto” y adopte un enfoque que vaya más allá del interés propio y del falso patriotismo para perpetuar la civilidad en todo momento. Haga su tarea y discierna la retórica de la realidad. No permitas que la verdad sea reemplazada por médicos de autoservicio y maestros del engaño. Apoye a los líderes que nos alientan a resolver nuestras diferencias y a mantener un terreno común en el verdadero espíritu de la democracia. Lucha para sacar lo mejor, no lo peor, el uno del otro. Restaure la civilidad escuchando respetuosamente y redescubriendo nuestra identidad estadounidense compartida. Los líderes líderes como el CEO de Twitter, Jack Dorsey, que anunciaron planes para prohibir los anuncios políticos y reducir la propagación de mentiras políticas. No está de acuerdo respetuosamente y cruza el pasillo con humildad. Acepte que todos estamos en progreso y que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Preserve los mejores elementos de nuestro mundo para los niños, nietos y generaciones futuras.

Es hora de que todos nos hagamos responsables de unificar y sanar a nuestra nación. ¡Con honestidad, humildad y respeto, podemos hacer esto!

El Dr. Ken Druck es un experto en envejecimiento y psicología familiar que ha aparecido en Oprah y CNN, FOX y PBS, así como en el New York Times y el Wall Street Journal. Su trabajo en las últimas cuatro décadas se ha centrado en fortalecer a las familias a través de la “vida valiente”. Tiene un doctorado. en psicología clínica del Instituto Fielding y una licenciatura de la Universidad de Hofstra. Es autor de numerosos libros que incluyen “The Secrets Men Keep”, “The Real Rules of Life”, “Courageous Aging” y “Raising an Aging Parent”. Obtenga más información en www.kendruck.com.