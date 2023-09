Estamos en “Aseret yemé teshuba” los 10 dias de Teshuba que son los días entre Rosh HaShana y Yom Kipur. Los Sabios nos han enseñado que estos días son días tipo “grúa”. Sí, grúa.

Me explico: una persona como yo, tal vez puede levantar 45 o hasta 50 kilos y con esfuerzo. Yo no soy muy alto ni muy fuerte. Pero me subo en una grúa, aprieto algunos botones, muevo unas cuantas palancas y… wuau! Estoy moviendo toneladas y ni estoy sudando!

Estos días, son días de preparación para Yom Kipur, días de análisis e introspección. D-s nos da la oportunidad de rectificar nuestros errores y enderezar nuestros caminos.

Solo que a veces sentimos que tenemos mucho peso encima y no sabemos por dónde empezar, ahí entra la grúa.

Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos únicamente, no se nos exige más (claro que hay que echarle ganas y no engañarse) y el resto “se levanta” solo.

Lo comparan como cuando un candidato está en campaña, en ese periodo sale al pueblo, saluda a todos, reparte dulces a los niños y se hace accesible a todo quien quiera hablar con él.

A diferencia de cuando es electo que no hay forma de acercársele.

Como quien dice, ahora D-s está en campaña! Ahora sale al pueblo y está disponible.

Ahora está más cerca que nunca, es el momento de ir y acercarse, pedirlo todo. ¡Ahora es cuando! Y a diferencia de nuestros candidatos, Él no se olvida y si cumple.