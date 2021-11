Estamos haciendo mal las cosas contra el antisemitismo y que deberíamos hacer en favor a Israel.

Definitivamente, igual que antes del Holocausto, estamos haciendo las cosas mas en contra del Antisemitismo y de estar preparados contra una nueva tragedia judía.

- Que debemos hacer para cambiar la perspectiva mundial que tiene Israel por algo mas real y positivo.

El reconocido Activista Influencer Youtuber y demás... Rudy Rochman estuvo en México, en Limud y además gracias a la Kehile, Sojnut Masa y Bitui brindó una interesante conferencia, en especial para los jóvenes, pero en realidad para todos los que quisieran donde además de explicar su historia personal, nos mostró lo que estamos haciendo mal en la lucha contra el antisemitismo y por supuesto lo que deberíamos estar haciendo para cambiar mucho de la perspectiva de como el mundo ve a Israel.

Los abuelos maternos de Rochman eran judíos sefardíes del norte de África y sus abuelos paternos eran judíos asquenazíes. Según él, ambos lados de su familia son de la tribu de Levi.

Rochman nació en París, Francia, pero se mudó a Israel a los 3 años.

Dos años después, su familia se mudó a los Estados Unidos.

En 2000, a los 7 años, Rochman experimentó el antisemitismo después de que lo sacaron físicamente de un autobús en Londres, Inglaterra, por ser judío; ha descrito esta experiencia como el origen de su voluntad de defender al pueblo judío.

Rochman se alistó en la Fuerza de Defensa de Israel en la Brigada de Paracaidistas a los 17 años.

Después de su servicio, asistió a la Universidad de California, Los Ángeles, pero luego se transfirió a la Universidad de Columbia después de ver que fue nombrada la universidad más antisemita de América del Norte.

Activismo Rochman es un destacado orador y escritor sobre los derechos judíos.

Habla con frecuencia en los campus universitarios y en organizaciones que están a favor de Israel. Rochman también es conocido por su trabajo como activista de los derechos judíos e israelíes en las redes sociales.

Tiene miles de seguidores y suscriptores en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Durante sus estudios en la Universidad de Columbia, Rochman fundó el capítulo de la escuela para Estudiantes que Apoyan a Israel y se desempeñó como presidente.

En 2018, Rochman recibió el premio 36 Under 36 como reconocimiento a su influencia como líder joven.

En 2020, Rochman se postuló en las elecciones del Congreso Sionista Mundial como parte de la lista de Visión. Actualmente, Rochman es miembro de la junta directiva del Fondo de Innovación de Israel, que es un fondo filantrópico, y como líder de la organización HaBayit, que trata de llevar la unidad entre israelíes y palestinos.

Rochman ha estado trabajando en una serie documental titulada We Were Never Lost, que entrevista a "comunidades judías menos conocidas".

Arresto en Nigeria En julio de 2021, Rochman y otros dos cineastas israelíes fueron arrestados por la policía secreta de Nigeria, el Servicio de Seguridad del Estado, en una sinagoga mientras filmaban el documental We Were Never Lost.

Aunque no tenían motivos políticos para su visita, se sospechaba que estaban involucrados políticamente en el conflicto entre los separatistas de Biafra y el gobierno nigeriano después de reunirse con la comunidad judía igbo. Fueron puestos en libertad posteriormente de estar encarcelados durante 20 días en "condiciones horrendas" y "oficialmente absueltos de todos los delitos".

Rochman es sionista. Su argumento sobre el derecho a existir del estado de Israel no se basa en la religión, sino que se centra en el punto de vista de que los judíos son un pueblo indígena y como grupo arraigado a su tierra y que siempre han querido regresar allí. desde su expulsión por el Imperio Romano. Él ve el sionismo como un movimiento de descolonización y cree que la autodeterminación debe implicar poder controlar la tierra de Israel, protegerla e identificarse con ella. Rochman ha declarado en particular que, aunque "la conexión del pueblo judío con un poder superior y la Torá es una parte esencial de su identidad", el judaísmo no es una religión y se refiere a él como "una maleta portátil" que lleva diferentes elementos de la identidad judía. como la cultura, las tradiciones, la forma de vida y "una conexión con un poder superior". Explica que la religión se considera un sistema de creencias en una deidad o dios que puede extenderse a través de fronteras y pueblos, mientras que si un judío rechaza la noción de Dios y la Torá o se considera ateo o agnóstico, sigue siendo parte del pueblo judío. Rochman se opone a la solución de dos estados como la solución para el conflicto palestino-israelí. En su opinión, no satisface las aspiraciones de judíos ni palestinos. Para él, pensar que los grupos no pueden coexistir y son exclusivos entre sí solo mantiene el conflicto; Rochman cree que ninguna de las poblaciones puede ser "liberada" "sin la liberación del otro" y que ambos grupos deben construir juntos "una civilización justa que funcione para todos". Rochman también está en contra de la ayuda exterior de Estados Unidos a Israel. Considera que esto hace que Israel dependa del suministro militar estadounidense y evita que Israel sea militarmente autosuficiente, lo que él ve como una preparación demasiado inestable para el futuro. Rochman ha criticado la forma en que Israel ha utilizado indebidamente la interseccionalidad como táctica criticando a movimientos como SJP para "perseguir su agenda de demonizar a Israel" y "construir alianzas" con grupos minoritarios como la comunidad LGBT al equiparar sus injusticias experimentadas sin ataduras con las de Israel. Conflicto palestino. También es crítico del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Él cree que la agenda del movimiento está arraigada en el antisemitismo y que el BDS ha contribuido al aumento de incidentes antisemitas en los campus universitarios.