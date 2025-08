Estaremos bien… We will be alright

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Escribo esto con lágrimas en mis ojos, mientras termino mi desayuno del último día en Israel. Los desayunos aquí son bien famosos, un tema recurrente para quienes vivimos afuera de Israel.

Los idealizamos, soñamos con nuestra próxima visita, solo para desayunar en esos espléndidos buffets: “ufff las ensaladas, los quesos, los vegetales en Israel tienen ese sabor tan fresco y especial…”

Sin embargo este desayuno, por más divino que estaba, por más vista al mar desde la espectacular Tayelet; se me hizo imposible de disfrutar. Me carcome pensar en las crisis alimentarias de las que nadie habla.

Decenas de miles de niños mueren de hambre en Sudán, en Yemen, en Haití, y en mi amada Venezuela. Pero nadie habla de ellos. La crisis de hambre en Gaza, donde miles de niños sufren y pierden sus vidas, igual de sagradas que las de cualquier otro niño; terminan pagando inocentemente la avaricia narrativa de sus líderes.

La crisis de hambre de la cual el único culpable es Hamás; ha tomado las primeras planas de todos los diarios a nivel global en las últimas semanas, y todos sabemos el impacto directo que tiene en los niveles de antisemitismo. Y más allá de eso; cómo impacta en la psique colectiva, utilizando imágenes desgarradoras para alimentar la narrativa del terrorismo mediático y psicológico, que los algoritmos empujan al mundo entero sin responsabilidad ni verificación alguna..Y hace dos días nos vuelven a atormentar con el footage de Evyatar David y de Ram Braslavsky.

Imágenes que parten el alma; pero al parecer solamente calan en el alma del pueblo judío y de nuestros aliados. Ser testigo de esta asquerosa “humanidad selectiva” desde Israel se siente diferente. Duele más hondo. Leer en la tapa del diario de hoy titulares como “Estoy al borde de la muerte”, “Shoah del 2025” y “Mueren frente a nuestros ojos”; me dejan sin palabras. Más aún saber que solamente sale en la primera plana de los diarios de Israel.

Solamente duele y solamente importa aquí. El señor del hotel a quien le pedí el favor de tomarme la foto me dijo: “mismas tragedias, nada cambia. Solamente cambia la fecha”. Inmediatamente recibo un video de Moshe, el amigo de Guatemala que conocimos anteayer en la Kikar Hahatufim, y me devuelve una sonrisa. La salida del ayuno de Tisha Be Av en el Kotel anoche, cientos de chicas rezando, cantando al unísono frente al Kotel. Se ve que son americanas por cómo están vestidas y por el acento con el que están rezando. Manifestando la unidad, el amor, la solidaridad y la esperanza que nos mantiene unidos como pueblo: entre los judíos que vivimos en la diáspora y los que viven aquí, en Israel. Un abrazo fuerte y apretado que se vive a nivel macro, a nivel colectivo, en la gran familia judía global que somos; y también a nivel íntimo, en el cafecito que compartí con mi primo Adam frente al hotel donde está viviendo temporalmente, ya que la Guerra de los 12 días lo dejó sin casa. Homeless desde hace ya más de un mes, y resulta sumamente difícil conseguir un nuevo apartamento, en el complicado mercado de bienes raíces de Tel Aviv desde mucho antes de la guerra con Irán.

Sin embargo, la historia de Adam solamente la conocemos mi familia y yo. Bueno, y ahora ustedes que me acompañan en esta comunidad de Tikuners. De Adam no habla nadie en ningún diario internacional, porque el sufrimiento judío no es bueno para el algoritmo. Además, él tampoco quiere exponerse, no quiere mostrarse como víctima ante nadie. Al revés: es un joven trabajador, luchador, con una actitud resiliente ante las adversidades. Un Telavivi inteligente, fuerte, guapo, Motek, que trabaja con empeño toda la semana y en su poco tiempo libre; incluyendo todos los sábados, va a visitar a su abuelita, a mi Tía Clara, que ya está muy viejita y frágil de salud, para cuidarla, consentirla y cocinarle. Regresando de mi café con Adam me encontré con una hermosa luz matutina y me hice este autorretrato, con mi cadena que lee “Tikun Olam” para recordarme una vez más de mi tikún: ser luz y ser voz.