Europa Press le La agencia de noticias españolale ofrecía el 9 de diciembre de 2021 siete párrafos al político español César Luena, que es diputado en el Parlamento europeo. Siete párrafos donde no ofrecía ni aclaración, contexto, voces alternativas, ni contrastación de las afirmaciones realizadas por Luena en relación a las ONGs palestinas designadas recientemente por Israel como parte de una red de financiación del grupo terrorista palestino Frente para la Liberación Palestina (FPLP). Así, lo que a primera vista podía parecer una cobertura periodística, se asemejaba, antes bien, una promoción del político y de sus pareceres.

Párrafo a párrafo, esto decía la agencia.

Empezaba apuntando que “el eurodiputado riojano del PSOE, César Luena, ha pedido a la Comisión Europea que reflexione acerca de "nuestra relación con Israel"”.

Y a continuación decía que “las ONGs afectadas…llevan años trabajando sobre el terreno con una sólida reputación”.

Lo que está siendo evaluado no es su reputación en tanto y en cuanto a su labor visible, sino lo que permanecía oculto a la vista, y que nada tiene que ver con labores sociales, sanitarias o de derechos humanos. Centrarse en aquello de lo que no se trata es un recurso demasiado utilizado como para comprarlo a esta altura.

En el tercer párrafo volvía otra vez a lo mismo, al reiterar que, “de hecho, [las ONGs en cuestión] son conocidas en el entorno de la UE y la ONU, con quienes han llegado a trabajar y de quienes han percibido fondos en algunos casos”.

En el siguiente párrafo, citaba a Luena diciendo que “Israel aún no ha proporcionado pruebas que sustenten la decisión de criminalizar estas organizaciones de derechos humanos”.

Matthew Levitt, director del Jeanette and Eli Reinhard Program on Counterterrorism and Intelligence del Washigton Institute, y que entre 2005 y 2007 fuera subsecretario adjunto de inteligencia y análisis del Departamento del Tesoro de EE.UU., explicaba (A Blurred Line Between Civil Society and TerrorismExamining Charges of Palestinian NGOs Funding the PFLP, 4/11/2021) que parte significante de la evidencia ha sido compartida con las contrapartes americanas y europeas. Amén de que este asunto se encuentra aún en un proceso judicial, donde las pruebas irán viendo la luz – y otras ya la han visto.

Pero, además, señalaba que la investigación que condujo a esta designación de las ONGs, no sale de la nada y no es, ni mucho menos, nueva:

“El 23 de agosto de 2019, miembros del FPLP planearon un atentado y detonaron una bomba en un popular lugar de excursión de Cisjordania, matando a Rina Shnerb, de diecisiete años, e hiriendo a su padre y a su hermano.Dos de los terroristas del FPLP implicados en este atentado -uno de ellos, Samer Arbid, acusado de reclutar a miembros de la célula y detonar personalmente el explosivo- eran empleados de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola [UHWC, por sus siglas en inglés], una de las ONG recientemente designadas”.

Este asesinato, relataba Levitt, llevó a las autoridades israelíes a llevar a cabo una investigación exhaustiva de las actividades del FPLP en Cisjordania, lo que dio lugar a la detención de unos cincuenta miembros del FPLP a lo largo de cuatro meses y a la desarticulación de otros complots. ... Entre los agentes del FPLP detenidos se encontraba Walid Muhammad Hanatsheh, director de finanzas y administración de la Unión de Comités de Trabajo Sanitario (UHWC), otra ONG afiliada al FPLP.

Tirando de los hilos de las dos ONG directamente vinculadas a los operativos del FPLP implicados en el asesinato de Shnerb, la UAWC y la UHWC, las autoridades israelíes empezaron a trazar lo que finalmente determinaron que era una red de organizaciones de fachada que proporcionaban fondos al FPLP, puestos de trabajo y legitimidad para sus agentes, y espacio para reuniones seguras.

Los vínculos subyacentes entre estas ONG y el FPLP, decía Levitt, están bien documentados. Altos cargos de las ONG están vinculados al FPLP y las ONG contratan habitualmente a conocidos agentes del FPLP, incluidos los condenados por complots terroristas y por ser agentes del FPLP. “Pero el papel que desempeñan estas ONG como mecanismo de financiación del FPLP en red sólo se descubrió tras el asesinato de Rina Shnerb”, añadía.

Un breve vistazo al sitio web de la organización NGO Monitor da cuenta de esas conexiones que mencionaba Levitt.Al punto de que en julio 2020, tal como informó el Times of Israel, el gobierno holandés declaraba haber suspendido sus contribuciones a una organización palestina que había utilizado las subvenciones para pagar salarios a presuntos terroristas:

“La oficina de Sigrid Kaag, ministra neerlandesa de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, dijo al Parlamento que la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, con sede en Ramala, utilizó el dinero para pagar a dos hombres bajo custodia israelí que están siendo juzgados por el asesinato de una joven de 17 años en un ataque terrorista en 2019”.

Pero, es que además del informe de Levitt, tres días antes de la crónica (u operación de prensa) de Europa Press, el diario digital estadounidense The Washington Free Beaconpublicaba un artículo con un link a una copia de un dosier de 74 páginas con el logo de la agencia de seguridad nacional israelí (Shin Bet) donde, decía el medio, se provee “evidencia firme de que el Frente Popular para la Liberación de Palestina – un grupo designado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea … -, opera una red de grupos sin fines de lucro para malversar millones de dólares en fondos de la Unión Europea y de organizaciones no gubernamentales internacionales”.

¿Cómo?

Levitt ofrecía una sería de ejemplos de cómo operaban estas ONG. Por ejemplo, según las autoridades israelíes, las pruebas demuestran que en 2014-2016, “UHWC falsificó recibos indicando que un proyecto financiado por España para suministrar medicamentos en Jerusalén Este costaría 2,5 millones de NIS [shekels israelíes; unos 800 mil dólares]”.Pero, apuntaba Levitt, el proyecto real sólo costó 100.000 shekels [unos 32 mil dólares], y los fondos restantes fueron redirigidos al FPLP.

“En otro caso, las autoridades israelíes dicen que las pruebas documentan cómo la UHWC dijo a los donantes que un proyecto para vacunar a los niños palestinos costaría 245.000 euros, cuando el coste real era de apenas 2.500 shekels (menos de 700 euros) y la mayor parte del dinero se desvió para el FPLP”, señalaba Levitt.

Luena – y Europa Press – proseguía con eslóganes a espaldas a todo esto insistiendo con “… reconsiderar nuestra relación con Israel a la luz de la evidencia de que está violando sus obligaciones en virtud del derecho internacional y de los derechos humanos”.

Para esto, sí tenía evidencia: la de su propia afirmación – apoyada en el peso jurisprudencial de tantísimas otras afirmaciones idénticas.

Y concluía, siempre sin más argumento que la declaración, con su “… apoyo firme e incuestionable a las organizaciones palestinas que promueven el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y los valores democráticos”.

Todo muy con afán performativo: digo, luego es. La palabra basada en la palabra. En el aire que precisa para formarse.

Que buena parte de la política trabaja cada vez más sobre los imaginarios que crea o alienta, no es nuevo. A fin de cuentas, no son pocos los políticos que hoy en día parecenmás preocupadosen cómo encajar sus intereses y sus constructos ideológicos entre las prioridades de sus potenciales votantes, que en solucionar ninguno de los problemas reales.

Además, que es más fácil señalar a Israel antes que hacer un mea culpa y revisar los procedimientos de concesión de fondos a ONGs y los instrumentos para supervisar la correcta utilización de los mismos.

Eso, y que siempre es más fácil “plantarse” dialécticamente ante el estado judío para ver si se gana algo de notoriedad (es decir, unos votos más) que elaborar planes concretos para atajar problemáticas concretas.

Ahora bien,que una agencia de noticias se limite a reproducir sin más – validando ante los lectores la no contrastada ni contextualizada afirmación -, es ya otra cosa bien distinta del periodismo, de la información.Más emparentada e estos vicios de la política, de la ideología: el oportunismo.