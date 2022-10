• Por única ocasión estará disponible en formatos IMAX y 4DX

• Sólo en Cinépolis +que cine ¡no te la pierdas!

Cinépolis +QUE CINE, la ventana de contenido alternativo de Cinépolis, y la distribuidora de cine y animación Japones Konnichiwa Media, traen para todos los fanáticos del anime, la llegada de EVANGELION:3.0+1.0 en exclusiva a las salas de Cinépolis en formato IMAX y 4DX, a partir del 6 de octubre.

La épica conclusión de “Rebuild of Evangelion”, EVANGELION:3.0+1.0 llega a la pantalla grande en idioma original, en estos increíbles formatos que estarán disponibles en 20 ciudades de la República, como: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Cancún, Villahermosa, Puebla, Tijuana, Morelia, entre otras.

El filme, además de ser una de las cintas de anime más esperada por los fanáticos del género, da cierre a esta influyente saga, despidiendo las aventuras de Misato.

Si aún no has visto esta saga, te recomendamos hacerlo de la siguiente manera:

1. Neon Genesis Evangelion: 26 capítulos de la serie original.

2. The Endo of Evangelion.

3. Envangelion 1.0: You Are (Not) Alone.

4. Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance.

5. Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo.

6. Y, por último, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice upon a Time.

