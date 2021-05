Es la primera cadena hotelera que logra combinar en un solo concepto cultura, naturaleza y aventura. Lo que le proporciona a sus huéspedes no sólo vivir en armonía, confort y libertad, sino además sumarse a esa corriente de pensamiento de poseer menos para experimentar y viajar más.

La fórmula nos ha permitido posicionarnos como la cadena hotelera y de experiencias de más rápido crecimiento en América Latina y ser centro de atracción de inversiones para su rápida expansión también en México.

En este marco, Arkangeles.com lanza una campaña de crodwfunding para Rotamundos, que en solo nueve meses se ha convertido en la cadena más imporante de México por número de hoteles afiliados y con presencia en tres países. “Estamos creando la cadena hotelera y de experiencias más grande de América Latina. En nuestra etapa inicial de expansión afiliaremos, digitalizaremos y agregaremos a su nombre la marca Rotamundos a 15 mil hoteles existentes y a 30 mil experiencias locales desde a Sierra Tarahumara hasta la Patagonia”. Arkangeles es la plataforma líder de crowdfunding de capital que busca a las empresas más atractivas de México para facilitarles a miles de personas invertir en ellas.

Ejemplo del éxito y del atractivo para inversionistas son los más de tres millones de dólares de capital pre-semilla, con ángeles inversionistas como el ex Director General de Mercado Libre México, Ignacio Caride; el ex Director Financiero de Grupo Posadas, Rubén Camiro y el ex Director Ejecutivo por México del Banco Interamericano de Desarrollo, Bosco Martí, además de otros inmersos en distintos ramos de la industria.

Viajes turísticos después del brote de coronavirus

Todo esto es gracias a lo atractivo que representa este nuevo concepto que hace de hoteles pequeños, hostales, cabañas, glampings, haciendas y espacios alternativos como casas en árbol, en verdaderos centros de descanso, reflexión y de esparcimiento.

Esta es la primera cadena hotelera en unificar este segmento que según la Organización Mundial de Turismo tendrá el mayor crecimiento en la era post-pandemia, donde los espacios abiertos y el contacto con la naturaleza serán los nuevos lujos en el sector.