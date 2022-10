A TRAVÉS DE CINÉPOLIS+QUE CINE

El 13, 14 y 15 de octubre

Disfruta del concierto de EXO PLANET #5 EXPLORATION en primera fila, sólo en Cinépolis.

EXO. la boy band surcoreana de K-pop, presenta su más reciente concierto EXO PLANET #5 Exploration con sus mejores canciones en pantalla grande. Disfruta de este increíble concierto, con un sonido envolvente y con material exclusivo para cine, gracias a SAT Marketing, la empresa mexicana que impulsa el K-pop y K-Dramas en México, con más de 15 años de trayectoria y la ventana de contenido alternativo de Cinépolis +QUE CINE.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, podrás vivir en primera fila este esperado concierto, en exclusivo a través del formato 2D, en 130 complejos de Cinépolis como: C. Fórum Buenavista, C. Ecatepec Américas, C. Galerías Monterrey, C. Paseo Monclova, C. Galerías Guadalajara, C. Parque Celaya, C. Cancún, C. VIP Andares, entre otros.

Te presentamos algunos datos curiosos sobre EXO que debes saber:

· El grupo tiene su propio web drama llamado “EXO Next Door”, con un récord de audiencia de más de 50 millones de reproducciones en su estreno.

· Suho, el líder de EXO, tiene un coeficiente intelectual fuera del promedio.

· D.O, además de tener un talento único para cantar, es un gran actor. Ha sido reconocido por su increíble trabajo en dramas y películas.

· Sehun le regaló el álbum de “EXODUS” a la modelo Miranda Kerr, quien agradeció el detalle publicando una imagen del disco en sus redes sociales.

· EXO es uno de los grupos de K-pop que más dinero donan al año a diferentes causas sociales.

· Baekhyun le tenía mucho a miedo a las sesiones de fotos, el cantante declaró que gracias a sus compañeros superó ese temor.

· Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, EXO presento un espectáculo para todos sus fans.

Canta tus sencillos favoritos de la mano de EXO y no te pierdas de este increíble concierto. Para ver el tráiler oficial haz click aquí y descarga el press kit en el siguiente link: https://we.tl/t-ooUlqhlh3s

Consulta la venta de boletos y más información en la página: https://cinepolis.com/pelicula/exo-planet-5-exploration

No te pierdas de esta asombrosa experiencia los días 13, 14 y 15 de octubre, a través de Cinépolis + QUE CINE y SAT MARKETING.

