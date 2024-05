Expertos rusos reaccionan a la reorganización de los principales puestos militares rusos, incluido el nuevo ministro de Defensa y el secretario del Consejo de Seguridad

El 12 de mayo de 2024, mediante un decreto del presidente ruso Vladimir Putin, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu -quien había encabezado el ministerio durante casi 12 años -[1] fue relevado de su cargo y nombrado secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Andrey Belousov, que había sido primer viceprimer ministro, fue nombrado ministro de Defensa. Nikolay Patrushev, que había sido secretario del Consejo de Seguridad durante 16 años, pasó a ser asistente del presidente.[2] En el contexto de la guerra en Ucrania y los escándalos de corrupción en el Ministerio de Defensa, los rusos especularon sobre la causa de la reorganización de los poderosos funcionarios.

La foto muestra (de izquierda a derecha): comandante en jefe de las fuerzas terrestres, general de ejército Oleg Salyukov, presidente ruso Vladimir Putin y ex ministro de Defensa Sergei Shoigu después del Desfile de la Victoria en Moscú el 9 de mayo. (Fuente: RIA Novosti)

A continuación, se muestran algunas de las reacciones a los nuevos nombramientos en el gobierno ruso:

Peskov: «El ganador es el que está más abierto a la innovación»

Los cambios en el gabinete ministerial desconcertaron al país. Sergei Shoigu ha tenido una larga carrera; de 1991 a 2012 fue ministro de Situaciones de Emergencia y, desde 2012, se desempeña como ministro de Defensa. Belousov parece ser una persona civil, bastante alejada de la esfera militar, que anteriormente se ha ocupado principalmente de cuestiones económicas. Tres días antes del despido de Shoigu, estaba dando la bienvenida al desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú junto con el presidente Putin, que es un evento importante en la política rusa y ocupa un lugar importante en la ideología estatal.

Dmitry Peskov, secretario de Prensa del presidente ruso, comentó así la decisión de Putin de sustituir a Shoigu: «Hoy en el campo de batalla, el ganador es el que está más abierto a la innovación… Por lo tanto, en esta etapa, el presidente tomó una decisión para que un civil encabece el Ministerio de Defensa.»[3]

Posteriormente, Peskov agregó que el nombramiento de Belousov tiene que ver con la necesidad de «hacer que la economía del bloque de seguridad forme parte de la economía del país», ya que los gastos de defensa del país se están acercando a los niveles de los años 1980, «lo cual no es crítico, pero…extremadamente importante.»[4]

El propio Putin hizo un comentario similar: «Andrei Belousov ha sido nombrado nuevo ministro de Defensa. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que los costos del componente militar están aumentando».[5]

Experto ruso Grashchenkov: Los escándalos de corrupción «socavaron la confianza» en Shoigu

Los expertos rusos dan diferentes explicaciones sobre las causas de la sustitución de Shoigu por Belousov, así como diferentes previsiones sobre sus efectos. El analista político Ilya Grashchenkov, presidente del Centro para el Desarrollo de la Política Regional y miembro de la Unión de Periodistas de Rusia, señala que los recientes escándalos de corrupción dentro del Ministerio de Defensa [6] que «socavaron la confianza en la política militar general» de Rusia podrían ser el motivo del despido del ministro.

A su vez, en relación con la destitución de Nikolai Patrushev, el experto recuerda el importante papel del Consejo de Seguridad y de su secretario en la formación de la ideología estatal para la confrontación con Occidente (observando, sin embargo, la falta de poderes administrativos del organismo). Por lo tanto, según Grashchenkov, el despido de Patrushev puede dar lugar a cambios en la política estatal. «La constante escalada de relaciones con Occidente ha conducido al único resultado posible: amenazas constantes de un conflicto nuclear, amenazas de que Rusia finalmente se convierta en una ‘fortaleza cerrada’… No creo que este sea un ambiente cómodo para Putin.»[7]

Experto ruso Kolesnikov: El «plan estratégico de Rusia es avanzar hacia la tecnocratización de la economía»; «Putin está listo para una confrontación muy larga» con Occidente

Andrey Kolesnikov, investigador principal del Centro Carnegie Rusia Eurasia, argumentó que el nombramiento de Andrey Belousov como ministro de Defensa refleja inequívocamente el rumbo general de Rusia hacia un aumento del papel del Estado en la economía, ya que Belousov siempre ha sido un firme partidario de esas políticas.

«La economía militar es ahora el motor de toda la economía. El crecimiento económico actual no es saludable, es improductivo. Esto se debe al complejo militar-industrial, que produce piezas de metal y no aporta nada al capital humano, no es educación ni asistencia sanitaria, pero esto es exactamente lo típico de los partidarios de la intervención estatal en la economía: gastar dinero en esto convierte a estas industrias en motores de la economía», afirmó Kolesnikov.[8]

Kolesnikov señaló luego que el «plan estratégico de Rusia es avanzar hacia la tecnocratización de la economía y gestionarla junto con su militarización, con el aumento del papel del dinero del Estado y su interferencia en la economía, con un mayor control sobre la distribución de los fondos del Estado y más aislamiento y soberanización de la propia economía… Indirectamente, también muestra que Putin está listo para una confrontación muy larga, incluido un enfrentamiento militar, con los países y la parte del mundo que se consideran hostiles.»[9]

Experto ruso Shiryaev: La política del Ministerio de Defensa de distorsionar la información y los informes sobre la situación de las hostilidades tuvo graves consecuencias

El experto militar ruso Valery Shiryaev se centró en los sentimientos en el ejército y comentó la baja popularidad del exministro de Defensa. Shiryaev afirmó que el despido de Shoigu provocó una celebración entre muchos militares y figuras de los medios, ya que el nombramiento de Belousov para el cargo puede evidenciar cambios en la política militar del país.

Shiryaev afirmó: «Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que ocurrió algo fantástico, ¡no recuerdo nada parecido! En la tarde del mismo día en que se informó que Shoigu asumiría un nuevo cargo en el Consejo de Seguridad, Internet, las redes sociales, los blogs de turbopatriotas, ultranacionalistas y militares respetables absolutamente normales, que escriben blogs directamente desde la primera línea, explotaron. Nunca pensé que alguna vez vería comentarios así. Estos comentarios tan numerosos son un epitafio de todo el período en el que Serguéi Kuzhugetovich Shoigú ocupaba el cargo de ministro de Defensa… En el cuartel general de los batallones abren champán, en sentido figurado, ¿sabe? ¡No esperaba tanta alegría, tanto entusiasmo, de verdad! ¿Cómo era posible gestionar el Ministerio de Defensa, ocupándose del mando del ejército, para que sus subordinados estuvieran tan furiosamente felices [cuando usted se fuera]? ¡Perdonad la expresión, pero literalmente empezaron a beber!»[10]

Shiryaev señaló que la principal fuente de descontento con respecto a Shoigu era la política de desinformación total en el ejército. En apoyo de su afirmación, Shiryaev citó al comandante del batallón ruso «Vostok», Alexander Khodakovsky, quien escribió desde el frente ucraniano: «Lo más importante ahora es no caer en la euforia… Si incluso la reorganización más exitosa pudiera conducir a un resultado rápido, habría sucedido hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la peor parte? Un sistema de desinformación total de todos y de todo. Esto es lo primero que hay que combatir, si hay voluntad de hacerlo.»[11]

Publicación en Telegram del comandante del batallón ruso «Vostok» Alexander Khodakovsky comentando sobre el sistema de desinformación dentro del ejército ruso existente bajo el ex ministro Sergei Shoigu.[12]

Shiryaev explicó que la política del Ministerio de Defensa de distorsionar la información y los informes sobre el curso de las hostilidades tuvo graves consecuencias en el frente y una mala toma de decisiones: «Se trata de una distorsión de los registros cuando se transfieren desde el nivel de brigada, batallón, etc. y hasta el Estado Mayor, en todas las etapas. Estas distorsiones fueron tan graves que la imagen [de la guerra en Ucrania] en el alto nivel apenas se correspondía con lo que realmente estaba sucediendo.»[13]

Shiryaev agregó que es muy posible que el nuevo ministro frene la «desinformación burocrática». Por lo tanto, según el experto militar, sería extraño que Belousov no iniciara también importantes reorganizaciones en el ejército. En particular, Shiryaev afirmó que se puede esperar el despido de Valery Gerasimov, actualmente jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

