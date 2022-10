Lewinson Art está promoviendo al artista Rubén Cordero desde el 2019, en su galería virtual www.lewinsonart.com. Estas obras expuestas fueron vendidas a un coleccionista y queremos mostrarlas al público, ya que lo consideramos un gran talento

La exposición se inauguró el 22 de Octubre a las 17:00 hrs en la Librería Rosario Castellanos y permanecerá hasta el 18 de Noviembre 2022.

El artista nos platica un poco acerca de su obra:

El dibujo sirve como herramienta para representar objetos físicos, rostros, paisajes y muchas veces para representar ideas, emociones que no son posibles de explicar con palabras, nos permite observar y sentir situaciones reales y también imaginarias e intangibles.

He intentado representar diversas situaciones, la belleza general y particular, decodificar mis emociones y lo que hay dentro de mi mente, en la que usualmente hay un caos, sin embargo tengo un gran deseo de saber y conocer el porqué de las emociones intensas muchas de ellas que no puedo controlar, luchó con una constante ansiedad y la canalizó con el dibujo y la pintura, con cada detalle, con cada línea, luz y sombra.

Mi obra intenta representar esa belleza en medio de un caos, creo que la belleza se encuentra en los rasgos más simples de una persona, en una pequeña arruga, en una pequeña cicatriz, lunar o cualquier punto en el cual se le identifica a la persona, así mismo intentó representar una emoción profunda en cada retrato o cuerpo humano, una emoción peculiar y singular de cada persona.

El arte permite sensibilizar de diversas maneras al espectador, haciendo recordar a un familiar, una emoción negativa o positiva, da igual, el simple hecho de sentir nos hace recordar esa humanidad que muchas veces creemos perder.

Lo estéticamente bello me llena, el solo observar y dibujar las sombras de una nariz, los párpados e iris de un ojo me llenan por completo, descansa mi mente y descansa mi alma, el juego de las líneas y las sombras en cada ornamentación, en cada perla, tela o joya calman mi interior.

Desde el inicio he sido un fiel seguidor del arte especialmente del arte renacentista, del barroco y el neoclásico, este último ha sido una fuerte influencia para mi obra, con la fuerza de una bella composición, con la geometría un tanto austera pero con contundencia y belleza.

El dibujo es la primera expresión no verbal del humano, es un proceso cognitivo para atender sus necesidades sensoriales , creo fielmente que el arte:( dibujo, pintura, escultura, teatro, danza, cine, fotografía. ) son las herramientas humanas más profundas, emocionales e intelectuales que tenemos, creo en el poder del arte, en su fuerza transgresora, en su fuerza para humanizar y en que la belleza de lo físico y lo emocional es importante para coexistir con empatía en nuestra sociedad.