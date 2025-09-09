Exposición Virtual Fiestas Patrias

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En el marco de la fiesta de Independencia de México, en el mes de Septiembre, Lewinson Art convocó a los artistas a participar en la expo Virtual “Fiestas Patrias”, para celebrar con México, este gran momento.

Este país que esta lleno de belleza, de cultura que viene desde el prehispánico hasta ahora, después de una conquista de los Españoles, los cuales también trajeron su cultura y que a lo largo del tiempo, México se ha enriquecido en tradiciones y costumbres varias.

La Independencia de México se consumó el 15 de Septiembre de 1810 , se recuerda el grito de independencia de Miguel Hidalgo.

Actualmente México se llena de color, de música, de desfiles que conmemoran esa fecha.

Esta exposición esta integrada por: Ariel Valencia, Arturo Ochoa, Claudia Piccone, Claudia Shapiro, Corinne Toledano, Lili Sluvis, Liliana Paganini, Margarita Téllez, Patgava, Rigoberto Navarro y Yolanda Veytia, quienes interpretaron este tema en diferentes técnicas y estilos, logrando un abanico de formas y colores.

Podremos admirar obras que nos hablan de sus tradiciones, de sus paisajes, de su colorido, de su papel picado que decora calles, de su artesanía, de su pasado prehispánico, los cuales nos llenarán de emoción.

Artistas famosos que pintaron murales con este tema como: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Juan O’Gorman, lograron con ellas hablar de la historia de México a través del arte.

No se pierdan esta bella exposición que se inaugural el 10 de Septiembre y permanecerá hasta finales de Octubre en mi galería virtual www.lewinsonart.com