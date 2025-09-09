Exposición Virtual Fiestas Patrias

Por:
- - | Visto 150 veces

En el marco de la fiesta de Independencia de México, en el mes de Septiembre, Lewinson Art convocó a los artistas a participar en la expo Virtual “Fiestas Patrias”, para celebrar con México, este gran momento.

Este país que esta lleno de belleza, de cultura que viene desde el prehispánico hasta ahora, después de una conquista de los Españoles, los cuales también trajeron su cultura y que a lo largo del tiempo, México se ha enriquecido en tradiciones y costumbres varias.

Invitacion expo Fiestas Patrias


La Independencia de México se consumó el 15 de Septiembre de 1810 , se recuerda el grito de independencia de Miguel Hidalgo.

Actualmente México se llena de color, de música, de desfiles que conmemoran esa fecha.

Esta exposición esta integrada por: Ariel Valencia, Arturo Ochoa, Claudia Piccone, Claudia Shapiro, Corinne Toledano, Lili Sluvis, Liliana Paganini, Margarita Téllez, Patgava, Rigoberto Navarro y Yolanda Veytia, quienes interpretaron este tema en diferentes técnicas y estilos, logrando un abanico de formas y colores.

Podremos admirar obras que nos hablan de sus tradiciones, de sus paisajes, de su colorido, de su papel picado que decora calles, de su artesanía, de su pasado prehispánico, los cuales nos llenarán de emoción.

Artistas famosos que pintaron murales con este tema como: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Juan O’Gorman, lograron con ellas hablar de la historia de México a través del arte.

No se pierdan esta bella exposición que se inaugural el 10 de Septiembre y permanecerá hasta finales de Octubre en mi galería virtual www.lewinsonart.com

Acerca de Débora Lewinson

Mexicana por nacimiento, desde su niñez ha estado cerca de personas e instituciones dedicadas al arte y cultura, efectuando estudios en Florencia y complementándolos en escuelas mexicanas de pintura y escultura. Ha trabajado en varias galerías, incluyendo la del CDI y ha sido maestra de pintura y artes plásticas para niños. Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas y otras individuales en México e Israel. Su obra se ha publicado en diversos calendarios, revistas y periódicos, siendo colaboradora de "Foro" desde 2006, aportando otra faceta de su actividad mediante chistes judíos.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
9 de septiembre de 1935: Nace el actor Jaim Topol, El Violin...
«Suite francesa», de Irène Némirovsky: la fábrica de una obr...
31 de agosto del 2015: Fallece la actriz argentina Cipe Linc...
28 de agosto de 1913: Nace la pintora Olga Costa