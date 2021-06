Argentina es el hogar de la comunidad judía más grande de Hispanoamérica. Por eso, el voto de ese país contra Israel en la ONU sorprendió tanto y encendió las alarmas.

Convocado por el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits tuvo la oportunidad de llevar las inquietudes de la comunidad a la Casa Rosada. Junto a él, concurrió también Fabián Neiman, presidente del Consejo Federal de DAIA.

En diálogo con AURORA, Neiman repasaron los eventos de las últimas semanas y del escenario general de la comunidad judía en el país sudamericano.

AURORA: Ante todo, arrancar por su reunión con el presidente Fernández y sus funcionarios ¿Cómo fue la charla? ¿Cuál fue el mensaje que DAIA quiso transmitir a las autoridades nacionales?

Fabián Neiman: La reunión arranca con un mensaje que le mando al presidente, reclamándole por la saga de situaciones que se dieron. Después de la primera noche de ataques que recibió Israel, sale un comunicado de cancillería hablando de reacción desproporcionada cuando no había habido más que la Cúpula de Hierro. Parecía un mensaje típico de la propaganda que victimiza al Hamás y demoniza a Israel. Luego un tuit del presidente avalando esta idea de "desproporcionalidad". Y por último, supimos de la votación argentina para investigar a Israel por crímenes de guerra. Ahí le mandamos un mensaje al presidente de la nación diciendo que nos duele ver al otrora peronismo pro-occidental subsumido a las directrices geopolíticas de la vicepresidenta de la Nación (NdeR: Cristina Fernández de Kirchner).

A: ¿Le respondió?

FN: Alberto me respondió y me pidió llamarme, obviamente le dije que sí. No todos los días el presidente de la nación llama a un dirigente judío del interior del país. Fue una charla tranquilizadora, el presidente me aseguró que no había animosidad anti-israelí o antisemita, que Israel es un país aliado. Le dije que me tranquilizaba lo que me decía pero le pedí de reunirnos, para que la comunidad lo escuchara de su boca, y no que yo diga que usted lo dijo. Me dijo "con mucho gusto, lo esperamos el lunes 31 de mayo en la Casa Rosada".

A: Y se realizó esa reunión.

FN: Fuimos con el cuarteto que dirige la DAIA. El presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Fuimos a plantear que cada vez que hay una escalada en Israel hay reacciones judeofóbicas en todo el mundo, y que si además hay un aval de cancillería y de presidencia de la Nación, es más fuerte la escalada. El presidente usó el mismo tono que en la llamada por teléfono, tranquilizador. Recordó que él había sido crítico del Memorándum con Irán, que la Argentina había sufrido dos ataques terroristas y el canciller hizo un mea culpa por la omisión de la condena de los ataques del Hamás. Fue una reunión respetuosa, rica, larga. Estoy seguro que nos oyeron.

A: Hace unos meses se frustró un atentado antisemita en Tucumán, y también hace unos meses se alertó sobre posibles intentos de ataques provenientes de la Triple Frontera...

FN: El viernes 23 de abril fueron detenidos dos jóvenes en la provincia de Tucumán. A ambos se le practicaron allanamientos, se secuestraron armas y fueron detenidos. El fiscal y el juez de la causa luego los procesaron. Esto está en la justicia federal a raíz de una denuncia de 2020. Estos dos jóvenes, además de una intencionalidad agresiva hacia la comunidad judía, tenían la capacidad agresiva, uno de ellos acumulaban muchísimas armas de fuego, armas blancas, literatura. Lo que a mí me sorprendió un poco es que nosotros cuando éramos jóvenes siempre decíamos que el antisemitismo suele venir de tres fuentes: en la proyección en el judío de las frustraciones propias, en las ideologías de izquierda y derecha, y la judeofobia del fundamentalismo islámico. Generalmente el fundamentalismo islámico encuentra América Latina un gran aliado en antisemitas de izquierda, que no son antisemitas, son antisionistas, no se oponen al pueblo judío pero sí al derecho de nuestro pueblo a tener un estado propio. Suena casi lo irónico, sería como decir yo no soy misógino pero me opongo a los derechos de la mujer o algunos derechos fundamentales de la mujer. Lo que más vimos en América Latina en los últimos 20 años son las repercusiones del fundamentalismo islámico con el antisemitismo de izquierda y lo sorprendente de estas detenciones en Tucumán aparentemente abrevaron viejo prejuicio del antisemitismo de derecha. Podemos remontarnos a la época más oscura de la humanidad, el nazismo o versiones más argentinas y más cercanas del tiempo, como los escritos de Verás y Allende en la década del 70'. Bueno, aparentemente son dos muchachos que justifican su antisemitismo una idea muy de derecha y han sido detenidos.

A: ¿Cómo es el trabajo en materia de coordinación con la Seguridad del país y las comunidades judías? ¿Hay un buen trabajo conjunto?

Hay un excelente trabajo conjunto. En este caso, de las detenciones en Tucumán, desde la oficina jurídica del Valle Central hicimos una denuncia ante la Justicia Federal en Buenos Aires. Hubo un excelente trabajo en el allanamiento. Fue practicado por miembros de la Policía Federal que viajaron especialmente, quince personas de la Policía Federal. Habla a las claras del excelente trabajo que hicieron la Justicia Federal y la Policía Federal. Nosotros estamos en diálogo permanente, tanto a nivel nacional. El vicepresidente tercero de nuestra institución Mario Comisarenco suele ejecutar muy bien la tarea de coordinación con las fuerzas de seguridad nacionales y las 25 filiales del interior. Entre nuestras tareas está el vínculo con las autoridades de seguridad. En el caso de nuestra provincia de Tucumán, durante muchos años Paul Hofer fue ministro de Seguridad, con un excelente vínculo con la comunidad judía. Ahora el ministro desde hace dos o tres años es Claudio Maley, con un excelente vínculo con la comunidad. Igualmente con la policía de la provincia de Tucumán o el jefe de la policía, con la delegación noroeste de la Policía Federal. Hemos tenido reuniones. En fin, la predisposición es siempre excelente, con consignas policiales en las instituciones judías, con levantar las alertas cuando ellos nos avisan que hay que levantarlas. Cuando nosotros le pedimos poner una advertencia, lo mismo. Así que el vínculo con las fuerzas de seguridad es bueno, es fluido y hay un agradecimiento importante de las comunidades judías argentinas y de la comunidad judía tucumana hacia nuestras fuerzas de seguridad, y hacia las autoridades políticas, ministros, policías provinciales, Policía Federal.

A: Como cada vez que surgen tensiones en Israel, aparecen eventos antisemitas en la sociedad. En este caso se vio un hecho antisemita en Bahía Blanca, ¿Cómo es la percepción de la DAIA frente a estos eventos? ¿Hay un antisemitismo creciente?

FN: Yo no creo que haya un antisemitismo creciente, yo creo que a veces la escalada de violencia propuesta por el Hamás en Medio Oriente, todo incentivado y financiado y provisto por la República Islámica de Irán, lo que hace no es aumentar el antisemitismo, sino que hace que gente con prejuicios antisemitas se sienta en libertad de expresarse con algún grado de impunidad. Sea a través de redes sociales o por otros medios, pero especialmente redes sociales. Sea en forma anónima o dando su nombre y su apellido y su cara. El Centro de Estudios Sociales de la DAIA en Buenos Aires mide a veces estos eventos y ahí podemos hablar de tiempo creciente o no. Yo prefiero hablar de antisemitismo latente, que se hace carne cuando suceden estas escalada. No es la única razón, por ejemplo la participación de algún judío en la política en la Argentina a veces trae aparejado que en foros de diarios aparezcan comentarios antisemitas, o en una entrevista alguna autoridad de la comunidad judía, lo mismo.

A: Pero hubo varios casos en estas semanas.

FN: Hubo panfletos en la ciudad de Viedma, en Santa Rosa hay un medio muy anti-israelí, el diario La Arena de La Pampa, con editoriales y artículos que destilan judeofobia, pintadas en Villa Crespo y bueno estas detenciones en Tucumán que fueron previas a la escalada de de los primeros días de mayo. Como vos preguntas, en Bahía Blanca, y en San Juan y en la ciudad de La Plata que pintaron Palestina Libre en un colegio judío. Yo creo que para que Palestina sea libre habría que pintarlo en la oficina central del Hamás en Gasa y no en un colegio judío en Bahía Blanca. No es la comunidad educativa de la comunidad judía de Bahía Blanca quien no le da libertad a los palestinos. En todo caso el primer gran problema palestino en la Franja de Gaza es ser rehén de una organización terrorista desde enero del año 2006. Volviendo, yo no creo que haya un antisemitismo creciente, creo que siempre hay antisemitismo latente, que resurge cuando hay estos estos hechos y creo que en eso las comunidades judías tienen que ser muy claras, muy establecidas, muy dignas de asumir nuestro vínculo con Israel. En la sociedad, los ítalo argentinos viven con mucha sencillez su amor por Italia y los descendientes de españoles con su España ancestral, y los sirios-libaneses, lo mismo. Yo creo que no hay ningún motivo para que ningún judío argentino se sienta avergonzado de expresar libremente su amor por Medinat Israel, su sionismo. El faro de luz, de espiritualidad o la admiración por el progreso y la tecnología. Pero yo creo que las mismas cosas que decimos para adentro tenemos que aprender a decirlas con dignidad y con serenidad y con aplomo hacia fuera y a partir de nuestra admiración por Medinat Israel van a poder comprender que somos una comunidad más de inmigrantes. Así como están los argentinos que fueron al obelisco a celebrar en 2006 cuando Italia ganó el Mundial o los descendientes de españoles cuando Iniesta metió el gol en el Mundial 2010, por poner una metáfora futbolera, los judíos argentinos nos sentimos consternados cuando Hamás somete a la población civil israelí a una lluvia de 4.360 misiles como sucedió durante durante esta última escalada. Creo que nuestra posición tiene que ser de firmeza, de dignidad, no digo de esclarecimiento porque no hay tanto para esclarecer. Uno puede esclarecer a quien quiera ser esclarecido, a quien pregunte, pero auténtica curiosidad. A quien señala con el dedo acusador hay que darle vuelta al dedito y recordarle que en todo caso quien acusa con judeofobia es quién tiene que dar explicaciones por su propia mente.