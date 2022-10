Columnista, letrista, cantante, Frédéric Zeitoun publica su autobiografía “La silla del artista” que se estrenará el 13 de octubre de 2022. También está de gira con su último álbum “Me gustaría”.

El título marca la pauta: silla de artista. Frédéric Zeitoun relata con humor cáustico “la increíble historia del pequeño judío sobre ruedas“, él que se mueve desde su nacimiento en 1961 en Túnez en silla de ruedas. Precisa: “Yo no saldo cuentas, trato de mantener ese humor que es una forma de cortesía. Si mi libro puede ayudar a las personas a abrir un pedacito de cielo, ¡me alegraría haberlo hecho!“

Y agrega:Este libro también lo escribí para mis padres que me hicieron quien soy hoy, que movieron las líneas, en particular para que pudiera ir a la escuela, y también para mi hijo Simón, que tiene quince años.“

La vida de Frédéric Zeitoun está hecha de encuentros, pero tres lo marcaron particularmente.

1 -Nicolás Peyrac

Su encuentro se remonta a 1977. Nicolás Peyrac era entonces una estrella, aureolado por el éxito de Tan lejos de Los Ángelesseguida pronto por el disco Y mi padre. Recibe al joven Frédéric Zeitoun durante toda una tarde: “¡Él realmente tenía que ser agradable! Toqué mis canciones muy torpemente en la guitarra. Dijo : “La guitarra, tendremos que revisarla, pero los textos, ¡no está mal!”. Y me dio modelos.”

Y, de hecho, le ofrece una sesión en el estudio de Pathé-Marconi, con un guitarrista de verdad.

Frédéric Zeitoun recuerda, emocionado: “Estaba orgulloso como el infierno. ¡Él realmente me hizo querer escribir canciones!”.

2 – Federico François

Es el artista para el que más ha trabajado. Frédéric Zeitoun incluso se autoproclama “Doctor de Frédéric François“…

Su colaboración se remonta a más de veinte años: “Había preparado una columna sobre él en un programa de Sophie Davant. Vivo, frente a él, anuncio: ¡Te debo mi primera pala!

Frédéric Zeitoun le cuenta entonces que en un campamento de verano, a la edad de once años, fue besado por una chica de catorce años, loca por el cantante, porque había cantado uno de sus títulos, Para ti. Frédéric François murió de la risa y al final del espectáculo le pidió que le enviara mensajes de texto.

Desde entonces, Frédéric Zeitoun ha escrito unas ciento cincuenta canciones para Frédéric François. Se han registrado setenta y cinco.

3 – Charles Aznavour

En 2019, Frédéric Zeitoun grabó a dúo con Charles Aznavour, De lo contrario : “Es uno de los mayores regalos de mi vida profesional. Se lo debo a Gérard Davoust, quien fue nuestro editor. Un día, le traigo un mensaje de texto a Gérard. ¡Lo lee y se lo ofrece a Charles Aznavour!”.

La continuación es magnífica:Yo que me alimenté con las canciones de Charles Aznavour, me encuentro con él que me dice: “¡Hice tres músicas en tu texto, quería estar seguro de no equivocarme!” Y esta canción, cuando la grabé, me dio el regalo de venir a cantarla conmigo!

Este será el último dúo grabado por Charles Aznavour, en mayo de 2018, unos meses antes de su muerte el 1 deejem octubre.

El regreso a la escuela de Frédéric Zeitoun está ocupado. Se reunirá con sus lectores en la Feria del Libro de Le Touquet el 19 de noviembre de 2022.

Y luego en la región siempre, subirá al escenario para su disco. Me gustaría en Roubaix el 15 de octubre y en Berck-sur-Mer el 11 de diciembre. Sin olvidar una cita en el Casino de París, el 5 de diciembre: “¡No puedo dormir, estoy muerta de miedo!”

A la espera de esta fecha, Frédéric Zeitoun grabó un directo exclusivo en el plató de Eres genial, del que fue invitado el 3 de octubre de 2022.