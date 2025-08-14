Félix Orode: “El futbol es un hermoso deporte para hacer amigos” | Justo en el Centro Ep. 40

Hoy en Justo en el Centro: Cómo reconocer un discurso de odio, lo que no sabías de Joey Ramone, la flotilla de la Hipocresía y una entrevista imperdible con el futbolista Felix Orode sobre Racismo en el Deporte. La próxima hora estamos con vos.

 


