Félix Orode: “El futbol es un hermoso deporte para hacer amigos” | Justo en el Centro Ep. 40

Hoy en Justo en el Centro: Cómo reconocer un discurso de odio, lo que no sabías de Joey Ramone, la flotilla de la Hipocresía y una entrevista imperdible con el futbolista Felix Orode sobre Racismo en el Deporte. La próxima hora estamos con vos.
