Diario Judío México - En este inicio de año, no te pongas límites ni barreras, zarpa hacia el infinito igual que esos barcos que hay a velas, los cuales fijan su ancla en tierra firme y navegan las tormentas, sin temor de cruzar continentes, muelles vastos y fronteras, donde los cielos y la mar se juntan, cuando no se divisan estrellas.

Así mismo, se tú ese fuego que renace desde siempre y sobre todo en primavera, ante las cenizas del oro que se transforma en centella. No temas al cambio de estaciones que te cobijan despacio, liberándote de las cadenas que apresaban tus pasos.

Da las gracias por eso que has experimentado, porque al fin de cuentas es tu historia y más que todo tu legado, al crecer como Ser Humano, sin nostalgias ni temores, para que dejes atrás el camino del pasado y los rencores. Vive el poder del presente que es un regalo infinito, suspira profundo la vida como cuando eras un niño, mira desafiante la noche, antes de que el sol aparezca y piensa que el mañana es hoy, porque la vida es eterna.

Se despiertan las gaviotas con naranjas y piñones, turrones suaves y duros, polvorones y roscones. La Vida entera es una fiesta que se vive con agallas, huele a anís fuerte y muy dulce, dicen que sabe a cazalla; los otoños se visten de inviernos y las primaveras de veranos, espera a que pase el tiempo que todo lo cura despacio. Hay amigos en la sierra bajo la montaña y el llano, son ángeles con alas grandes que te cobijan milagros.

No aceptes en tu camino, la palabra imposible como respuesta, insiste y ante todo lucha por cada sueño e idea, sigue de frente y sin miedo llevando la verdad a cuestas, ésta es franca y no se rinde, no conoce las fronteras, se mantiene de la esperanza que albergan los viejos y sabios, aunque a veces no la encuentres es como arcilla en tus manos, ni siquiera cien mil elefantes pasan sobre ella volando.

Extraña a tus seres queridos que ya no están a tu lado, pero hónralos con tu presencia llenando de amor ese espacio, sonríe y hazlo tan fuerte que incluso ahogues el llanto, más allá de las tormentas, los inviernos y veranos, recuerda que eres la chispa que enciende todo a su paso…

Para Quico, Joan, Catalunya y Martí, es un tiempo de poesías desde que los conocí.

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.