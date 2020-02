Diario Judío México - El Club 51 en la Torre Mayor, es el punto de reunión favorito de los grandes empresarios para estar cerca del cielo, no sólo por estar ubicado a más de 200 metros de altura, sino porque al ser un club al que se ingresa by invitation only, se tiene asegurado el ser parte de los eventos culturales y sociales más chic del país. Por su exquisito diseño, con decoración de muebles de Ralph Lauren, y su servicio impecable, fue el lugar que Marcas de Lujo Asociadas, la primera y única asociación del país que reúne a más de 50 renombradas marcas de lujo nacionales e internacionales, eligió para organizar una exclusiva velada con Salvatore Ferragamo, heredero del lujoso imperio de la moda y estilo de vida italiano.

Ferragamo visitó México para presentarnos su línea de vinos producidos en Il Borro. Bajo el sol de la Toscana se encuentra Il Borro, una preciosa villa medieval que fuera adquirida y restaurada en su totalidad por la familia Ferragamo. Al recorrer sus calles empedradas nos envolvemos en la historia de Italia, vivimos experiencia auténtica Toscana dentro de sus casas enormes con chimenea, vigas de madera en los techos y vistas espectaculares a los jardines.

Parte fundamental de la villa histórica son los viñedos, que al igual que cada pared y detalle, fueron tratados con el mayor amor y respeto, hasta lograr convertirlos en grandes productores de vinos deliciosos, que son la máxima expresión de sabores, aromas y emociones que se experimentan en Il Borro.

Por la ubicación de la villa en la cuenca del Valdarno Superior, una gran llanura excavada de forma natural por el paso del río Arno y bordeada por el Patromagno, además de las montañas de los Apeninos y las colinas de Chianti, permiten que los vinos de Il Borro sean de excelente calidad.

Durante la velada en el Club 51 que estuvo amenizada por las sensuales notas de la música de jazz, y en compañía de Valeria Benavides, la embajadora de Il Borro en México, Otto Monsivais, el importador de los vinos, y Francesco representante de Il Borro en America, además de un grupo selecto de empresarios y CEO’s de importantes marcas, descorchamos tres mágicas etiquetas:

Lamelle Igt Toscana Chardonnay, 2019, creado 100 % con uvas Chardonnay, es un vino muy fresco, mineral, seco, de color amarillo paja muy brillante y con densidad media alta, acompañado de a Aromas frutales y florales, y con un retrogusto largo y delicado en boca.

Rosé Del Borro – Igt Toscana Rosé, 2018, Un coqueto vino rosado producido 100 % con uva Sangiovese. A la vista es color rosa brillante, con densidad media alta, en nariz destacan los aromas a flores blancas y frutas frescas, y en boca es delicado y elegante, con toques de pequeñas frutas rojas y un final fresco y equilibrado.

Pian De Nova Igt Toscana, 2017, un delicioso tinto elaborado con 75% Syrah y 25% Sangiovese. A la vista presenta un color rubí intenso, con densidad media. En nariz destacan los frutos del bosque y las especias. En boca, es un vino suave, con acidez media y un balance muy equilibrado.

Para descubrir las verdaderas cualidades de los vinos, los catamos en copas de cristal Riedel, las primeras y únicas copas diseñadas para despertar los sentidos y prestar atención a la manera en que reaccionan ante las caricias de los taninos. Desde que los vinos de Il Borro fueron servidos en las copas, disfrutamos de un viaje de descubrimiento de sensaciones en nuestros sentidos, iniciando por las notas olfativas que quedan capturadas en la forma especial de las copa, en tanto que la perfecta transparencia de su cristal nos permite admirar los colores y aromas.

Entre música, copas, excelentes vinos y fantástica compañía, Salvatore Ferragamo nos llevó en un recorrido fantástico por sus viñedos, por su villa y por su estilo de vida, contagiándonos de su pasión por lo bien hecho, y por los deleites de su compañía.

www.debybeard.com

www.casabeard.com

https://www.ilborro.it/es/index