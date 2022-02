Les Moustaches es uno de los tesoros más valiosos de la Ciudad de México, por un lado es un representante de la más exquisita arquitectura del porfiriato, y por el otro, es el lugar por excelencia para deleitarnos con el sabor de la auténtica comida francesa.

Miles de comensales han consentido sus paladares durante sus más de 4 décadas de servicio, degustando sus menús donde destacan grandes clásicos como la sopa de cebolla, caracoles a la provenzal, y el rico creme brulee, además de platillos internacionales y grandes imperdibles de la cocina mexicana.

Detrás de su bella fachada, nos espera un ambiente señorial, con enormes salones delicadamente decorados y que nos trasportan en el tiempo, la delicada música que nos rodea complementa la agradable sensación de estar en un lugar donde la elegancia y el excelente servicio son uno mismo.

La trayectoria y el servicio de Les Moustaches han sido reconocidos con el Five Star Diamond Award de The American Academy of Hospitality Sciences, organismo internacional que premia a lo más selecto del gremio gastronómico en el mundo por su excelente comida, servicio, calidad, actitud y hospitalidad. Empresarios, profesionistas, embajadores, clubs de gourmets, políticos, artistas y familias, le han dado el mejor premio: su lealtad.

Sus salones privados son excelentes para tener eventos privados de ensueño, ya sea desayunos, comidas, cenas de negocios, cumpleaños, bodas civiles, aniversario de bodas, primeras comuniones o cualquier tipo de reunión familiar. En cualquier ocasión, el sommelier nos asesorará para el mejor maridaje de su excelente selección de vinos, ya sea mexicano, francés, español, chileno, argentino y hasta champagnes.

Durante una vida dedicada a brindar excelencia gastronómica, Luis Gálvez ha convertido a Les Moustaches en una obra maestra culinaria. Cada año, nos sorprende con las temáticas de sus festivales, siendo el Festival del Pescado el que nos espera en esta temporada.

En su selección de platillos, podremos probar matarraya, atún alta amarilla, tiburón, salmón, robalo, huachinango, boquinete y extraviado, cada uno preparado en su punto y con ingredientes que exaltan sus sabores y texturas.

Les Moustaches es un auténtico destino parisino en la ciudad, que nos recibe con la nostalgia de la historia, y con la sensación de estar en Francia. En cada platillo, descubro el refinamiento francés que tanto nos gusta y que en Les Moustaches lo han sabido trasladar a su cocina, cuya fama es reconocida y bien merecida.