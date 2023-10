El funcionario de Hezbollah, Hashem Salhab, quien está a cargo de la unidad de organización de sus sindicatos, dijo en un discurso el 8 de octubre de 2023 en la ciudad de Qarha, en el norte del Líbano, que la «Operación Inundación de Al-Aqsa» es sólo una maniobra previa a una guerra más grande y una operación de múltiples arenas que eliminará a Israel.

Hashem Salhab (Fuente: Alahednews.com.lb, 29 de mayo, 2023)

Lo siguiente son extractos de su discurso:

«La Inundación de Al-Aqsa es una maniobra con fuego real de una operación más grande que se espera elimine la existencia del enemigo israelí de la realidad [es decir, de manera integral], no sólo en Palestina. El soldado sionista y el colono sionista deben comenzar la cuenta regresiva de los días restantes de su existencia.

Estamos hablando de la bendita avalancha de resistencia palestina, una avalancha de resistencia palestina que es parte del eje de resistencia. Si la avalancha del eje de resistencia os alcanza, ¿qué haréis, sionistas? Estados Unidos no os ayudará en nada… No logró predecir esto, y no logrará detener la Inundación de Al-Aqsa. [Además] sus amigos, los predicadores de la normalización con parte del mundo árabe, no los ayudarán…

Oh ocupantes sionistas, esperen la batalla más grande, si Alá quiere, y si quieren salvarse tienen la oportunidad de ir al aeropuerto y a los puertos [marítimos] y marcharse. Les aconsejamos que intercambien sus manifestaciones en las plazas contra sus funcionarios. … con reuniones en los aeropuertos y puertos [marítimos] para abordar aviones y barcos. Libéranos de la batalla que se avecina para vosotros. Hoy habéis visto sólo una parte de la guerra y mucho más os espera…» [1 ]

[1] Alahednews.com, 8 de octubre de 2023.