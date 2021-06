Gal Gadot ha estado en el centro de una tormenta en las redes sociales en las últimas semanas después de que la actriz israelí compartiera una sincera súplica por la paz en ambos lados del actual conflicto en el Medio Oriente. Aunque sus intenciones pueden haber sido nobles, terminó siendo criticada por su mensaje, y muchos creyeron que no eran más que palabras vacías y un poco equivocadas.

También se mencionó su propia historia con las Fuerzas de Defensa de Israel, e Internet le arrojó muchas acusaciones extremas. Si bien el furor inicial ciertamente se ha calmado desde que surgió por primera vez, está lejos de terminar y parece que en Warner Bros están un poco preocupados por la controversia que gira en torno a una de sus estrellas más valiosas, ya que según el informante Daniel Richtman, le han pedido para retirar su tweet. Pero aparentemente, la actriz se niega.

"WB le dijo a Gal que se retractara de sus palabras, pero ella se negó", dice Richtman

Warner Bros le había aconsejado a su Wonder Woman, Gal Gadot, que bajara su tweet, ya que da una impresión equivocada.

Obviamente, esto no significa que vaya a dejar su papel de Wonder Woman ni nada por el estilo, pero parece que podría haber cierta fricción entre la actriz y el estudio. Sin embargo, incluso si ese es el caso, difícilmente afectará la carrera de Gal. Ella es una de las estrellas más grandes de Hollywood en este momento con una gran cantidad de proyectos de alto perfil en fila, y un tweet controvertido no va a cambiar eso.

No es un hecho oculto que la fama de Wonder Woman, Gal Gadot, se haya convertido en una de las celebridades más reconocidas de Internet de la noche a la mañana. Gracias a sus comentarios sobre los disturbios entre Israel y Palestina, y su postura inclinada hacia lo primero según los internautas. Su comentario la puso bajo fuego por el controvertido peso del mismo. Pero ahora, si van a pasar las últimas actualizaciones, Warner Bros intentó controlar los daños.

Para los no hablados, los actores y las personas influyentes de todo el mundo hablaron sobre lo que sucedió y continúa sucediendo entre Israel y Palestina. Gal Gadot también fue uno de los que habló sobre los disturbios. Pero sus comentarios pronto fueron etiquetados como sionistas. No solo eso, algunos incluso la han acusado de alimentar y ayudar a la violencia de Israel contra Palestina. A continuación se muestra todo lo que necesita saber sobre el mismo

Hace unas semanas esto es lo que puso Gal Gadot

Gal Gadot, la actriz que da vida a Wonder Woman, se ha convertido en el blanco de las críticas. La intérprete compartió su opinión sobre la escalada de tensión y violenca en el conflicto bélico que enfrenta a Israel, su país de procedencia, y las milicias palestinas en Gaza. Una postura calificada de "propaganda" israelí que ha enfurecido a los usuarios de Twitter y ha obligado a Gadot a desactivar los comentarios de su publicación. "Mi corazón está roto. Mi país está en guerra. Me ...