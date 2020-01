Diario Judío México - LA ALEGRIYA DE HANUKA

Ya lo savemos todos ke las fiestas, i espesialmente Hanuka i la Navitad, son unas de estas fiestas para alegrarse, preparar mezas sharanfonfon, darse regalos, vistirse bueno, estrenar kozas muevas i lo mas, kitarse la alma para kozinar las savores tradisyonales del puevlo i de la familya.

En lo tradisyonal, kave regalar el dreidel, la hanukiya, flores, sufganyot en Hanuka i una koza muy ekstranya : Pantuflas de kaza !

Ma ay i alternativas ke pueden plazer muncho mas a las personas ! Diriya mizmo ke pueden akompanyar los ke resiven esta manera de regalos la vida entera, kavzar sorizas de felisitad, komo inchir el korason de una gazolina ke le dariya alas i una energiya para mas i mas ser meresyente de ansina de regalos !

Avlo de unas linyas ke aresivi de mi estimado amigo, el Dr. Javier Vasquez ke save vizar al lugar mizmo ande kale i lo ke pensa asemeja de ekstranya manera a lo ke yo penso ! No puedo kayar mi ego i no meter sus dulses frazas aki-mizmo ke me alavan por seguro, ma mas importante, eksplikan el fondo, las raises de mi lavoro en kijyendo guadrar el folklor de la lingua, sus kolores i sus ekpresyones ke devemos a muestros bis bis aguelos..

Hola Sharope: Leí tu artículo con interés. Dices que la manera en que escribes el djudeo-espanyol no es literaria, sin embargo, creo que lo que haces tiene mas valor aun que la propia literatura: ESTÁS MANTENIENDO VIVA LA LENGUA DE LA CALLE. Rescatas una lengua que fue desterrada de sus lares hace 5 siglos y que los hijos de Sefarad han custodiado celosamente. Que importa si lo que escribes no sean cultivadas y elegantes frases (que muchas veces lo son!), tu Sharope con tu estilo de escribir nos estás reflejando tu cultura, tu judaísmo de herencia española y la manera en que vive y siente tu comunidad. El habla de la vida diaria es lo que tu nos das en los variadísimos temas que abordas. La manera en que escribes expresa perfectamente tu pensamiento y mucho de tu personalidad reflexiva pero también simpática y divertida (Sharonfonfon). Veo mas trascendente y mas divulgadora tu manera de escribir que si fueran elaboradas piezas literarias (que se eres perfectamente capaz de escribir). A traves de tus vocablos puedo imaginar la vida como la ven los sefardíes y saborear su cultura de siglos.

Un abrazo de Javier.

Nombro mis aguelos kon muncha kerensya por la erensya kultural, sus valores i sus dedikasyon a sus famiyas, sus tradisyones, al respekto ke reynava entre eyos, por todo lo ke mos asemeja tan natural, tan innosente i barato mizmo en vezes, ma ke en realitad fue la baza de una importante komunitad de lakuala azemos dayinda partido… Somos el puevlo el mas odyado, el mas estimado, el mas reushido en la historia i grasyas a ken ? A todos estos judyos savyos ke egzistyeron en Sefarad i en munchos otros payizes i egzisten dayinda en la gola i en un chikichikito payis ke a unos les toma friyos de nombrar ma, ke lo keran o no, va egzistir, si Di-o lo permete, fina la fin de los tiempos ! Israel mi vida i mi alma !

