“Gene & Gilda”: una celebración del amor, la risa y la memoria judía

Foto: Gene Wilder. Foto: Hans Peters for Anefo, CC0, via Wikimedia Commons Por:
- - Fuente: Aurora Israel | Visto 139 veces

Para los amantes del humor clásico y la cultura judía, la obra “Gene & Gilda”, actualmente en cartelera en el teatro 59E59 del Upper East Side de Manhattan, es una oportunidad única para revivir la entrañable y agridulce historia de amor entre Gene Wilder y Gilda Radner.

Escrita por Cary Gitter y dirigida por Joe Brancato, la pieza de 80 minutos recorre con ternura y humor la relación de ocho años entre el actor y director Gene Wilder y la carismática estrella de Saturday Night Live, Gilda Radner. Su romance comenzó en 1981 en el set de la película Hanky Panky y terminó trágicamente con la muerte de Radner por cáncer de cuello uterino en 1989, a los 42 años.

Aunque ambos artistas fallecieron hace años, la obra logra traerlos de vuelta a la vida escénica. En especial, la actriz Jordan Kai Burnett, quien interpreta a Radner, ha sido aclamada por su capacidad de capturar no solo el espíritu cómico de Gilda, sino también su esencia judía, su ternura y su complejidad emocional.


La obra también profundiza en la identidad judía de Radner, un aspecto inseparable de su humor y personalidad. Desde personajes como Rhonda Weiss hasta escenas en SNL donde encendía la menorá de Janucá, Gilda hizo del judaísmo una parte visible y orgullosa de su vida artística. Para Burnett, esa conexión también es personal: “Para interpretar a una judía real, tienes que traer tu judaísmo contigo”, afirmó.

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Jornadas de cultura judía en Berlín
De Einstein, Freud o Kafka a Spielberg o Phillip Roth: el in...
La influencia de la cultura judía en España
“La cultura judía ha trascendido en sus diferentes modalidad...