“Gene & Gilda”: una celebración del amor, la risa y la memoria judía

Para los amantes del humor clásico y la cultura judía, la obra “Gene & Gilda”, actualmente en cartelera en el teatro 59E59 del Upper East Side de Manhattan, es una oportunidad única para revivir la entrañable y agridulce historia de amor entre Gene Wilder y Gilda Radner.

Escrita por Cary Gitter y dirigida por Joe Brancato, la pieza de 80 minutos recorre con ternura y humor la relación de ocho años entre el actor y director Gene Wilder y la carismática estrella de Saturday Night Live, Gilda Radner. Su romance comenzó en 1981 en el set de la película Hanky Panky y terminó trágicamente con la muerte de Radner por cáncer de cuello uterino en 1989, a los 42 años.

Aunque ambos artistas fallecieron hace años, la obra logra traerlos de vuelta a la vida escénica. En especial, la actriz Jordan Kai Burnett, quien interpreta a Radner, ha sido aclamada por su capacidad de capturar no solo el espíritu cómico de Gilda, sino también su esencia judía, su ternura y su complejidad emocional.

La obra también profundiza en la identidad judía de Radner, un aspecto inseparable de su humor y personalidad. Desde personajes como Rhonda Weiss hasta escenas en SNL donde encendía la menorá de Janucá, Gilda hizo del judaísmo una parte visible y orgullosa de su vida artística. Para Burnett, esa conexión también es personal: “Para interpretar a una judía real, tienes que traer tu judaísmo contigo”, afirmó.