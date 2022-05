El concepto del feminismo fue creado en 1837 por el filósofo francés Charles Fourier para referirse a las cualidades o características de las mujeres. Ese significado ya no es vigente, hoy se trata de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres social, intelectual, política, económica y cultural.

Hoy, cuando en los juicios legales de esas cuestiones todavía se rigen por determinaciones de un legislador ingles del siglo XVII, Lord Mattew Hale (New York Times 25-5-22 ) es evidente que falta mucho por conquistar en el campo del feminismo.

Judith Pamela Butler es una filosofa y teorista que influye profundamente en la política, la filosofía y la ética del feminismo y la teoría ‘queer’. Judith nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, el 24 de febrero de 1956. Su padre era dentista, su madre, cuya familia fue asesinada en el Holocausto, era abogada. Estudio en instituciones hebreas, en el Benington College y la Universidad de Yale. Becada, estudio un ano en la Universidad de Heidelberg. Su interés por la filosofía surgió en un curso especial de ética judía y estudio filosofía en la Universidad de Yale, donde obtuvo el doctorado en 1984

Inicio su carrera de catedrática como maestra de filosofía en Ohio y después en las Universidades de Washington, John Hopkins y Berckley, también fue invitada a ensenar en Suiza. Sus temas eran feminismo, filosofía e historia judía.

Escritora prolija ha publicado 10 libros, el primero, “Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex”, se publicó en 1993. El segundo salió en 1999

“Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, básico en su tratamiento del concepto de genero que no tiene esencia y se expresa en nuestros actos como una representación teatral y constituyen lo que somos por “conclusiones sociales, es necesario repudiarlas para establecer una relación con el fantasma normativo de sexo” pero este acto no es natural o biológico y “rearticula los términos de legitimidad simbólica e inteligibilidad.”

El género es una construcción del lenguaje, ¨en cierto grado una construcción preformativa’ en el sentido de representar una distinción esencial arbitraria entre individuos que se toma en el nacimiento o antes y reforzada después por expresiones como ´´es niña! O es niño! en la cultura heterosexsista. Género es siempre un hacer, pero no el hacer de un individuo que puede existir antes del hecho. Sin duda el que hace es construido por la sociedad en y a través del hecho. La identidad individual está constituida por la representación. Luego no escoge su género y no puede asumir, descartar o alterarlo radicalmente comportándose, o no, de cierta manera. Al mismo tiempo, pequeñas desviaciones de patrones establecidos y construidos por su carácter social revelan el género.

Trata de modificar la definición de identidad retando lo establecido para pelear por los derechos de las identidades marginalizadas, su libro fue uno de los textos fundadores de la teoría de queer y su trabajo continuo informando muchos debates dentro de la teoría cultural, especialmente en Estados Unidos a principios del siglo XXI. En 2012 recibió el premio Theodor Adorno por su contribución al feminismo y los estudios de género.

Queer es una teoría y acción política, explora el poder opresivo de las normas dominantes, especialmente las referentes a la sexualidad y lo que causan a los que no pueden , o no quieren, vivir de acuerdo a esas normas. El nombre fue creado por Teresa de Laurentis y lo publico en un artículo ‘Queer Theory Sexualidades Lesbianas y Gay.’ De 1991, el termino significa que hay por lo menos tres proyectos relacionados en la teoría para rechazar la heterosexualidad. En la investigación puede ser usada para reconsiderar normas y valores sociopolíticos e históricos. De manera similar en la investigación cualitativa tiende a analizar las narraciones de LGBTQ. Con frecuencia se usa el termino queer como paraguas que denota identidad sexual en una comunidad.

La teoría queer es una perspectiva de investigación interdisciplinaria, instrumento valioso en el estudio de la heterosexualidad normativa de lesbianas, gay, bisexuales, transgénerico y más. Para algunos pensadores es una manera fácil de descubrir una comunidad tan amplia.Para Judith Pamela Butler el punto ético es retar y desordenar los moldes binarios con la esperanza de que simultáneamente se desmantelen las diferencias y la desigualdad. la libertad es para todos.