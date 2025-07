Gente grande, gente pequeña

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hay gente pequeña que cabe entera en una excusa.

Y hay gente grande que no cabe ni en un escenario.

El tamaño que importa no es el del cuerpo, ni del apellido, ni del número de seguidores.

El tamaño que importa es el del alma.

El de la voz que no se dobla, aunque tiemble.

La verdad no puede ser ocultada por mucho tiempo en este baile de disfraces en el que participamos.

En algún momento, a todos se nos caen las caretas. A todos se nos ven las cicatrices.

Nadie debería renunciar a su verdadera naturaleza solo para encajar.

Las lobas cazan en el bosque o en la estepa, nunca en el mar.

Una loba atrapando sardinas es una atrocidad.

Un recordatorio de lo que nunca debió pasar.

Una escena incómoda que da escalofríos y deja el sabor de la hiel en la boca.

Y sin embargo, todas lo hemos hecho.

Todas hemos mordido por ambición aquello que no podíamos digerir.

Todas nos hemos lanzado al agua, convencidas de que lo que queríamos atrapar bien valía un chapuzón.

Pero las lobas no pertenecen al mar.

No importa cuánto se esfuercen, cuánto se disfracen, o cuán fuerte sea la atracción por el brillo fugaz.

Y el mar deslumbra.

Brilla como una promesa.

Te susurra que tú también puedes.

Que tal vez, esta vez, serás la elegida.

Que saldrás del agua con el trofeo entre los dientes.

Y quien ha luchado tanto por la verdad, por su voz auténtica, por su esencia…

también puede caer.

Como todas.

Por un destello.

Por una ilusión.

Por una promesa idiota.

El ego no es el problema.

El problema es cuando el ego toma el timón.

Y se olvida el rumbo interno.

Cuando el instinto se apaga bajo el grito del aplauso.

Cuando el alma se moja con agua salada que no calma la sed, que no sacia el hambre.

Las lobas deben recordar quiénes son.

Cuáles son sus territorios.

Qué les pertenece.

Y a qué pertenecen.

El bosque espera.

Las manadas se protegen.

La luna aún reconoce nuestras huellas.

No hay humillación por haber nadado a contracorriente.

Pero sí hay una lección aprendida:

El brillo ajeno no alimenta.

La gloria prestada no abriga.

Y ninguna loba será feliz si dedica su vida a atrapar sardinas.