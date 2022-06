Vocales: Olga Avigail Mieleszczuk, violin: Daniel Hoffman, clarinet: Ittai Binnun, accordion: Ofer Malchin, contrabass: Yehonatan Levi

record and sound: Ittai Binnun / Lars Sergel, mastering: Marek Walaszek

Oh Odessa, goodbye Odessa,

I will miss you so much,

I will never forget you,

Farewell my friends,

Let’s shout together:

Odessa Mama, I love you so much!

Esta canción yiddish-ucraniana “Proshchai Odessa” fue cantada por Pesakh Burstein. Lo he combinado con un Ukrayinish Kek-Vok (Ukrainian Cakewalk) recopilado por Yale Strom.